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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.

    13 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    24 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    26 комментариев
    3 июня 2025, 18:48 • Новости дня

    Сенат США удалил доклад о вмешательстве России в выборы

    Tекст: Евгения Караваева

    Документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

    Доклад о якобы вмешательстве России в выборы, который ранее был опубликован на сайте Сената США, исчез, передает «Московский комсомолец». Страницы, где находился документ, теперь выдают ошибку 404, указывая на его удаление.

    В докладе содержались обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Российская сторона последовательно отвергала это.

    После выборов 2016 года президентом США стал Дональд Трамп. В марте Трамп в разговоре с Владимиром Путиным подчеркнул, что рад отсутствию негативных последствий для отношений между Вашингтоном и Москвой из-за этих заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сенате США начали обсуждать подготовку введения пошлин в 500% на товары партнеров России. Американские сенаторы также предложили слишком быстрые для Евросоюза санкции против России.

    2 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущий Владимир Соловьев резко осудил действия срочников, снимавших на телефоны атаки украинских дронов на военные аэродромы.

    Владимир Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1» отметил, что закон не позволяет расстрелять военного, который снимал атаку дронов ВСУ на российский военный аэродромы По его словам, такие военнослужащие являются предателями Родины и действуют в интересах противника. Соловьев отметил, что у срочников не должно быть при себе гаджетов в части.

    «А можно расстрелять этого срочника? <...> Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя», – заявил он в эфире.

    Ранее Министерство обороны сообщило о теракте со стороны ВСУ с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные. Жители Иркутской области попытались сорвать запуск вражеских ударных дронов, забрасывая фуру камнями.

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    2 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    Зеленский отказался от предложенного Россией временного прекращения огня
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел, подчеркнув, что Киев требует полного и безусловного прекращения огня по всей линии фронта.

    Издание «Страна» пишет, что Владимир Зеленский отверг инициативу России о временном прекращении огня на отдельных участках линии соприкосновения. Предложение рассматривалось во время второго раунда переговоров в Стамбуле, передает Lenta.Ru.

    Зеленский жестко высказался в адрес российской делегации, подчеркнув, что Киев настаивает только на полном и безусловном прекращении огня.

    «Поэтому я очень хочу, чтобы наши американские партнеры направили пакет санкций в Сенат», – добавил глава киевского режима.

    Ранее переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле завершились договоренностями о масштабном обмене пленными – не менее 1 тыс. человек. Больные и тяжелораненые будут обменяны по формуле «всех на всех».

    Российская сторона выступила с инициативой краткого перемирия на ключевых участках линии боевых действий для сбора тел погибших. Россия также предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

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    2 июня 2025, 20:57 • Новости дня
    Марочко заявил о формировании огневого мешка для ВСУ в Харьковской области

    Российская армия формировала огневой мешок у Каменки в Харьковской области

    Марочко заявил о формировании огневого мешка для ВСУ в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России начали окружение украинской группировки в районе Каменки Харьковской области, используя продвижение сразу по нескольким направлениям.

    Как передает ТАСС, российские войска продвигаются у населенного пункта Каменка в Харьковской области по ряду направлений и формируют огневой мешок для украинской группировки на этом участке. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «От Строевки юго-восточнее наши войска не только продвигаются, но и берут в охват группировку, которая засела на западе от Тополи. Более того, там помогают нам ребята, которые поднимаются севернее Каменки. По сути, здесь формируется огневой мешок», – заявил Марочко.

    Эксперт отметил, что российские военнослужащие действуют согласованно с обеих сторон, усиливая давление на позиции ВСУ в указанном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области.

    Взятие под контроль села Каменка на Харьковщине обеспечило российским войскам дополнительные позиции на правом берегу Оскола для возможного продвижения в районе Купянска.

    Украинские силы атаковали Каменку-Днепровскую в Запорожской области чешскими РСЗО «Вампир», нацелив удары на жилые дома.

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    3 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о стремительном пополнении запасов вооружений в стране.

    На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что вооруженные силы сейчас располагают самой сильной армией за всю историю страны.

    Трамп добавил, что накопление оружия происходит невиданными ранее темпами. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется применять эти запасы вооружения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    3 июня 2025, 10:19 • Новости дня
    В партии Мерца потребовали закрыть Русский дом в Берлине

    Tекст: Александра Юдина

    Политик партии Христианско-демократический союз Родерих Кизеветтер заявил о необходимости принудительной высылки оставшихся российских дипломатов и агентов из Германии, пишет Deutche Welle (внесено в России в список иноагентов).

    По данным издания, Русский дом в Берлине занимается организацией культурных мероприятий и курсов русского языка, находясь под управлением российского государственного агентства, входящего в санкционный список Евросоюза, передает Deutche Welle.

    По словам Кизеветтера, в ЕС считают, что эта структура ведет деятельность по координации сети агентов влияния на протяжении многих лет.

    Политик также предложил реализовать дополнительные меры по сдерживанию иностранного влияния и дезинформации, включая визовый запрет для российских туристов и отключение пропагандистских порталов.

    Издание указывает, что немецкий чиновник также высказал идею создания приложения для предупреждения населения о дезинформационных кампаниях и специального агентства по их выявлению и противодействию.

    Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе. Молдавский оппозиционный блок «Победа» считает, что инициатива правительства Молдавии по закрытию Русского дома в Кишиневе не отвечает интересам граждан республики.

    В марте Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре. В феврале Русский дом в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.

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    2 июня 2025, 22:59 • Новости дня
    Депутат Рады выложил фейк о шевроне СС на участнике украинской делегации в Стамбуле
    Депутат Рады выложил фейк о шевроне СС на участнике украинской делегации в Стамбуле
    @ REUTERS/Murad Sezer

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил украинского переговорщика в Стамбуле в ношении шеврона с символикой нацистских войск, приложив нечеткое фото.

    Покинувший Украину депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале сообщал, что один из членов украинской делегации на переговорах в Стамбуле носил шеврон с символом нацистской дивизии СС. К посту он приложил фотографию низкого качества, где, по его словам, виден соответствующий знак, передает «Газета.Ru».

    В сообщении Дмитрук саркастически назвал участников переговоров «миротворцами» с шевронами СС, заявив, что на форме украинского представителя был элемент, напоминающий знак 36-й добровольческой пехотной дивизии СС – подразделения, известного карательными операциями против мирных жителей.

    Однако на других снимках со встречи видно, что переговорщики из Киева действительно носят черные шевроны, но на качественных фотографиях различимы эмблемы Генштаба ВСУ: на черном фоне изображены две скрещенные булавы – традиционный символ командной власти на территории Украины.

    Ранее в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Перед началом второго раунда переговоров стороны воздержались от рукопожатия, подчеркивая сохраняющуюся напряженность.

    Часть украинской делегации прибыла на переговоры в военной форме.

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    3 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    Кремль заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине

    Песков заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине

    Кремль заявил о нацеленности меморандума на устранение причин конфликта на Украине
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Проект российского меморандума по урегулированию на Украине предусматривает устранение базовых причин продолжения конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что вопрос урегулирования остается чрезвычайно сложным и включает множество нюансов, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, опубликованный ранее текст проекта меморандума был передан украинской стороне и включает различные положения и варианты решения.

    Песков пояснил, что все изложенные в документе предложения направлены на то, чтобы устранить причины конфликта и выработать устойчивую траекторию для урегулирования ситуации.

    Ранее в Стамбуле в закрытом режиме прошел второй раунд переговоров России и Украины.

    Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

    Российский меморандум включает три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации договоренностей.

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    2 июня 2025, 20:18 • Новости дня
    Стало известно о встрече Мединского и Умерова перед переговорами

    Мединский и Умеров провели двухчасовую встречу перед заседанием делегаций

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед началом переговоров в Турции российской и украинской делегаций главы сторон провели отдельную встречу, длившуюся два с половиной часа.

    Двусторонняя встреча между Мединским и Умеровым прошла перед основными переговорами делегаций в Стамбуле, передает ТАСС.

    Источник издания сообщил, что разговор между главами делегаций России и Украины длился два с половиной часа. По его словам, этот обмен мнениями стал ключевым для продуктивности дальнейших переговоров.

    «До переговоров делегаций прошла двусторонняя встреча Мединского с Умеровым, которая длилась два с половиной часа. Это предопределило эффективный ход дальнейших переговоров», – отметил собеседник агентства. Подробности содержания беседы пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Россия и Украина обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Российская сторона предложила документ, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

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    2 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Ларионов сменил Ротенберга на посту главного тренера СКА

    Игорь Ларионов возглавил хоккейный клуб СКА вместо Романа Ротенберга

    Tекст: Денис Тельманов

    Петербургский хоккейный клуб СКА назначил Игоря Ларионова главным тренером после досрочного расторжения контракта с Романом Ротенбергом.

    Совет директоров петербургского хоккейного клуба СКА провел заседание, на котором принято решение о смене главного тренера, сообщает ТАСС.

    Как отмечается в официальном заявлении пресс-службы СКА, контракт с Романом Ротенбергом был расторгнут досрочно из-за недостижения спортивных результатов.

    При этом отдельно подчеркнут вклад Ротенберга в развитие команды и детско-юношеского хоккея за годы работы в системе СКА.

    Новым главным тренером клуба назначен Игорь Ларионов. В сообщении отмечается: «Новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хоккейный клуб СКА решил расстаться с главным тренером Романом Ротенбергом после неудачного сезона. Руководство СКА полностью сменилось из-за неудовлетворительных результатов в КХЛ. Капитан команды Александр Никишин расторг контракт и продолжит карьеру в НХЛ в клубе «Каролина».

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    2 июня 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу лидеров

    Трамп приветствовал двусторонние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Дональд Трамп открыт к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но считает приоритетным прямой диалог между Москвой и Киевом.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп откроет возможность для подобной встречи, если это потребуется.

    «Президент заявил, что открыт для этого, если до этого дойдет», – заявила Ливитт, отвечая на вопрос о вероятности трехсторонних переговоров в Турции. Однако, по ее словам, Трамп предпочитает видеть прямые переговоры между сторонами. «Он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол», – подчеркнула Ливитт.

    Ливитт добавила, что оценку текущему раунду переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Трамп даст позднее. Представитель Белого дома отказалась комментировать детали встречи, заявив, что президент сам выскажется по итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

    Власти США считают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен быть завершен как можно скорее.

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    3 июня 2025, 11:29 • Новости дня
    Мирошник объяснил использование русского языка делегацией Украины в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что члены украинской делегации на текущих переговорах в Стамбуле, как и в 2022 году, говорят на русском языке, поскольку именно он является для них родным.

    По его словам, для всех участников украинской делегации русский язык остается основным языком общения в закрытых помещениях, передает ТАСС.

    Он отметил, что за последние три года представители делегации практически не пользовались украинским языком в быту.

    Мирошник подчеркнул, что попытки членов украинской делегации перейти на украинский или английский язык выглядят, по его мнению, как демонстрация стремления быть похожими на западные страны либо отказ от родного наследия. Когда же камеры выключаются, делегация возвращается к привычному для себя языку, который лучше всего подходит для точного взаимопонимания и формулировки мыслей.

    В Стамбуле прошла встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Российская делегация получила от украинской стороны проект меморандума о мирном урегулировании на украинском и английском языках.

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    2 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Белгородской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении пяти БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Евгения Караваева

    В Минобороны России заявили об успешном уничтожении пяти украинских дронов самолетного типа за 12 часов в Белгородской области.

    Силы ПВО России за 12 часов уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, передает ТАСС.

    В сообщении Минобороны отмечается: «2 июня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на Рязань повреждены автомобили и разбиты окна в жилых домах. В Курске украинские БПЛА повредили жилые и медицинские здания. А один из украинских чиновников отметил, что проведение атак по российским аэродромам может повлиять на поддержку со стороны западных стран.

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    2 июня 2025, 21:46 • Новости дня
    ООН выразила надежду на безусловное прекращение огня после переговоров

    Tекст: Евгения Караваева

    Международная организация призвала к немедленному и полному прекращению огня по завершении переговоров между Россией и Украиной в Турции.

    Организация Объединенных Наций рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле приведут к полному и безусловному прекращению огня, передает ТАСС.

    Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал итоги встречи, отметив, что организация надеется на быстрый прогресс.

    «Мы надеемся, что переговоры, завершившиеся в Стамбуле, приведут к полному, немедленному и безусловному прекращению огня как первому шагу на пути к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру в соответствии с уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН», – заявил Дюжаррик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обнародовала полный текст меморандума по Украине. Владимир Мединский заявил, что российский документ не является ультиматумом, а служит инструментом для достижения мира.


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    2 июня 2025, 21:22 • Новости дня
    Мединский сообщил о передаче списка из 339 детей российскому омбудсмену

    Мединский передал украинский список из 339 детей омбудсмену России

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Мединский рассказал, что полученный от Украины список детей направят в офис российского омбудсмена для дальнейшей проверки по каждой фамилии.

    О предоставлении Украиной списка 339 детей и его последующей передаче в офис уполномоченного по правам человека в России сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает ТАСС.

    Он отметил, что «весь список будет передан в офис уполномоченного по правам человека». По словам Мединского, далее по каждой фамилии будет проводиться работа: специалисты проверят, есть ли дети с совпадающими именами и фамилиями среди воспитанников российских учреждений.

    Также, как уточнил Мединский, к рассмотрению дел должны прилагаться заявки от родителей или законных родственников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия вернула 101 ребенка, а Украина – около 20. Российская делегация получила от украинской стороны проект меморандума о мирном урегулировании на украинском и английском языках. Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут даны в понедельник.

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    3 июня 2025, 08:41 • Новости дня
    Белый дом представил обновленный официальный портрет Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Обновленный официальный портрет президента США Дональда Трампа был представлен Белым домом. На снимке глава государства запечатлен на черном фоне.

    На новом портрете Дональд Трамп изображен на черном фоне без американского флага, а его галстук теперь красного цвета, передает РБК.

    В пресс-службе Белого дома отметили, что новый портрет был только что выпущен. Официальный сайт Белого дома уже заменил портрет президента на обновленную версию.

    Портреты вице-президента США Джей Ди Вэнса и первой леди Мелании Трамп изменений не претерпели.

    В январе 2025 года был представлен инаугурационный портрет Трампа с хмурым выражением лица, что контрастировало с портретом его первого президентского срока, на котором он улыбался. В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника.

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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