Россияне рассказали, как пережили землетрясение в Турции

Tекст: Алексей Дегтярев

Во время землетрясения кровати в отеле заметно трясло, а отдыхающие в спешке выбегали на улицу, рассказала одна из собеседниц «Газеты.Ru».

Сотрудники отеля не помогали гостям и не выдавали пледы, а эвакуационный выход оказался закрыт. Единственной поддержкой стало предложение чая для переживших стресс туристов.

По ее словам, обстановка в городе сейчас спокойная, туристы посещают пляжи.

«Я крепко сплю, а тут проснулась от того, что кровать трясло в разные стороны, пузырьки у меня падали. Ни оповещения, ни разговоров ни на английском, ни на русском не было, только сирена в начале, когда трясло», – добавила она.

Другая россиянка сообщила, что сильных повторных толчков больше не ощущалось, эвакуация прошла без паники, и после ожидания на улице до четырех утра люди вернулись в свои номера.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что российские туристы, отдыхающие в турецкой провинции Мугла, не пострадали после ночного землетрясения, несмотря на ощутимые подземные толчки в районе Мармариса.