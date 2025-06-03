Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.5 комментариев
ВС России прорвали позиции ВСУ под Каменкой Харьковской области
Военнослужащие России заняли новые позиции на участке фронта западнее населенного пункта Каменка, оттеснив украинские подразделения на значительное расстояние, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские военнослужащие продвинулись на 500 метров вглубь обороны Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Каменка Харьковской области, передает ТАСС. Марочко сообщил, что прорыв произошёл на участке фронта протяжённостью два километра после уничтожения ряда украинских позиций западнее Каменки.
По словам Марочко, ВСУ предпринимают попытки замедлить продвижение российских подразделений, контратакуя фланги и используя ударные беспилотники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. После трехдневных боев украинские военные покинули свои позиции в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.