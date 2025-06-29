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    Францию ждет тотальная водная экономия
    Лавров: Запад начинает понимать, что не сможет нанести поражение России
    Украинские спецслужбы распространили опасные подделки под 5-тысячные купюры
    Эксперт рассказал о целях прощального визита Дуды на Украину
    США отменили мешавшие строительству АЭС «Пакш-2» санкции против России
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    Сенат США одобрил законопроект Трампа об увеличении потолка госдолга
    Пограничники Армении не пустили экс-сенатора Клинцевича в страну
    Азербайджан отменил связанные с Россией культурные мероприятия
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    29 июня 2025, 13:35 • Новости дня

    В результате взрыва в Полтаве поврежден объект критической инфраструктуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Объект критической инфраструктуры был поврежден в результате взрыва в Полтаве, административном центре Полтавской области на Украине.

    В сообщении на официальном сайте города отмечается: «Удар по объекту критической инфраструктуры Полтавы. <...> Наблюдается много разрушений», передает ТАСС.

    Подробности происшествия местные власти не разглашают, ссылаясь на соображения безопасности.

    Накануне в пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога.

    Ранее коммунальное предприятие «Черниговводоканал» проинформировало о повреждении объекта критической инфраструктуры в городе.

    28 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги

    Депутат Рады заявил, что призывы Сибиги к санкциям оттолкнут нейтральные страны

    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости санкций против стран, приобретающих российскую нефть, может привести к дипломатической изоляции Киева, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, заявление Сибиги о санкциях против стран, приобретающих российскую нефть, может оттолкнуть от Киева те государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, передает РИА «Новости» .

    Он заявил, что Украина готова «бить не только по союзникам Кремля, но и по странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским переработчикам, которые сохраняли нейтральную позицию.

    Дубинский отмечает, что подобная риторика может привести к ухудшению отношений Киева с рядом нейтральных государств и потенциально снизить поддержку Украины на международной арене.

    Ранее Андрей Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты продолжают приносить России значительные доходы, а также поступают на европейские рынки, несмотря на текущие ограничения.

    Ранее Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    ЕС не смог добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом в колено.

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    28 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Украинку задержали во время сборки бомбы в палатке в Ярославской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Ярославской области задержали женщину из Житомира, подозреваемую в подготовке диверсии на железнодорожных путях с использованием самодельного взрывного устройства.

    Женщину из Житомира задержали в Ярославской области за попытку собрать взрывное устройство, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    По информации канала, 57-летняя гражданка Украины прибыла в Россию в августе 2020 года и позже через знакомого связалась с украинской стороной.

    В начале июня неустановленное лицо, как отмечается, предложило женщине собрать бомбу и совершить подрыв железнодорожных путей на участке Чебаково – Ваулово. Женщина, согласно сообщению, согласилась выполнить задание и стала следовать инструкциям злоумышленников.

    Она приобрела необходимые компоненты для взрывного устройства и приступила к его сборке в палатке, установленной в деревне Малое Масленниково. Именно там она была задержана правоохранителями.

    Отмечается, что за все время пребывания в России задержанная не оформила ни постоянной прописки, ни регистрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее задержанный ФСБ за попытку диверсии на заводе ОПК в Подмосковье агент Киева готовил подрыв замаскированных под пауэрбанк бомб.

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    28 июня 2025, 19:40 • Новости дня
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    На Сумском направлении обнаружена несуществующая 168-я бригада ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire

    Tекст: Вера Басилая

    На Сумском направлении зафиксировано участие бойцов так называемой 168-й бригады ВСУ, официально не существующей в составе украинской армии, сообщили в российских силовых структурах.

    Бойцы несуществующей по официальным данным 168-й бригады ВСУ были обнаружены на сумском направлении, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в российских силовых структурах, анализ информации о погибших украинских военнослужащих показал упоминания о некой «168-й бригаде», однако такого подразделения официально не существует в составе украинской армии.

    Собеседник агентства предположил, что речь, вероятнее всего, идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, размещенного на полигоне в Новомосковске. Из этого батальона, по его словам, уже перебрасывают бойцов в другие бригады и полки, которые участвуют в боевых действиях на разных направлениях.

    Источник также отметил, что родственники погибших бойцов ВСУ на этом участке так и не получили информации о том, в каком именно подразделении их родные находились в последние дни. По его мнению, это может свидетельствовать либо о попытках украинского командования скрыть реальные потери, либо о хаотичном переформировании армейских частей.

    Ранее в Киеве прошел митинг родственников пропавших солдат ВСУ в Крынках.

    В столице Украины ранее состоялись самые масштабные протесты с начала конфликта с Россией.

    У Юнаковки в Сумской области Украины элитные подразделения ВСУ понесли значительные потери.

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    29 июня 2025, 09:03 • Новости дня
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    ВСУ потеряли еще один F-16 вместе с летчиком
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ночного вылета на Украине разбился истребитель F-16, в результате чего погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

    Украина потеряла еще один истребитель F-16, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ. Катастрофа произошла в ночь на 29 июня во время боевого вылета в небе над Украиной. По официальной информации, погиб пилот первого класса подполковник Максим Устименко.

    В телеграм-канале Воздушных сил сказано: «Этой ночью на самолете F-16 погиб летчик первого класса подполковник Максим Устименко. Его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Пилот катапультироваться не смог».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, при этом пилот катапультировался. ПВО России ранее сбила F-16 Военно-воздушных сил Украины. Очевидцы рассказали, как пилот сбитого F-16 пытался спастись в Сумской области.

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    28 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому за планы с дронами

    Депутат Рады Дубинский назвал Зеленского «Зеледроном I» из-за планов Украины

    В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому за планы с дронами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заслуживает называться «Зеледроном I» за планы превратить Украину в мирового производителя дронов, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Владимир Зеленский планирует сделать Украину мировым производителем дронов, за что, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, он заслуживает соответствующего прозвища, передает РИА «Новости».

    Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил в своем Telegram-канале, что из-за этих грандиозных планов «стоит считать нашего лидера императором дронов. Зеледрон I».

    Парламентарию кажется, что подобные амбиции Зеленского связаны с желанием использовать беспилотники против России в очень больших масштабах.

    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по территории России.

    Зеленский поручил СБУ провести ряд мер для усиления давления на Россию и анонсировал введение новых санкционных и кадровых шагов.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв.

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    28 июня 2025, 20:35 • Новости дня
    Мэр Одессы поскандалил с военнослужащим ВСУ из-за памятника Пушкину

    Tекст: Мария Иванова

    Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в спор с военнослужащим ВСУ по поводу памятника Александру Пушкину.

    Мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в спор с военнослужащим ВСУ по поводу памятника Александру Пушкину, передает Страна.ua.

    оводом стало замечание военного о том, что власти города до сих пор не демонтировали памятник, которого он назвал «адептом русского мира». Труханов отверг такое определение поэта и заявил, что не считает Пушкина символом русского мира, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы мэр задал встречный вопрос: «А что для вас тогда Оперный театр, Потемкинские своды?».

    После того как собеседник представился военнослужащим ВСУ, Труханов поинтересовался, почему вообще тот не находится на фронте. Военный назвал этот вопрос манипулятивным.

    Инцидент вызвал резонанс среди жителей города и пользователей соцсетей. В Одессе продолжаются споры относительно отношения к русской культуре и судьбы памятников, связанных с российской историей и именами.

    Накануне мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на русском языке, что город никогда не принадлежал России

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратил внимание на то, что Труханов назвал Одессу «не русским» городом, делая это заявление именно на русском. А председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов  Владимир Рогов раскритиковал слова мэра Одессы, назвав их ошибочными и исторически неверными.

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    28 июня 2025, 16:05 • Новости дня
    Константинов призвал Киев согласиться на компромисс по Украине
    Константинов призвал Киев согласиться на компромисс по Украине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель парламента Крыма Владимир Константинов считает, что киевские власти должны принять компромиссное решение для прекращения конфликта на Украине, отметив изменчивость ситуации.

    Он подчеркнул, что киевские власти, по его словам, находятся не в том положении, чтобы вести торг и должны согласиться на компромисс, передает РИА «Новости».

    Константинов отметил, что ситуация вокруг конфликта быстро меняется, и напомнил, что предложения, которые сегодня могли бы устроить Россию, завтра могут уже потерять актуальность, как это произошло со стамбульскими соглашениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу.

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    28 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    Порошенко пожаловался на «кишащее российскими дронами» небо в Харьковской области
    Порошенко пожаловался на «кишащее российскими дронами» небо в Харьковской области
    @ Vadim Ghirda/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) рассказал о сложной ситуации для ВСУ на харьковском направлении.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) рассказал о сложной ситуации для ВСУ на харьковском направлении, передает ТАСС.

    По его словам, небо в регионе «кишит дронами», которые затрудняют действия украинских военных. Порошенко пояснил, что речь идет о разведывательных и ударных беспилотниках Вооруженных сил России, которые действуют в большом количестве.

    Он добавил, что лично посетил подразделения ВСУ в Харьковской области и удостоверился в сложностях, с которыми сталкиваются украинские военнослужащие.

    Ранее украинские политики уже сообщали о проблемах с противодействием российским беспилотникам из-за нехватки средств борьбы.

    Как отмечал депутат Рады Юрий Камельчук, в условиях дефицита военных самолетов владельцы гражданских самолетов Cesna оснащают их пулеметами для борьбы с дронами.

    В Британии заявили, что более 50 тыс. российских военных, в том числе элитные подразделения, сосредоточены у границы с Харьковской областью.


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    28 июня 2025, 16:14 • Новости дня
    Фицо: Зеленский меня ненавидит, встречаться с ним нет смысла
    Фицо: Зеленский меня ненавидит, встречаться с ним нет смысла
    @ IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Зеленским, обвинив Киев в ущербе для Братиславы на 500 млн евро.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает встречу с Владимиром Зеленским бессмысленной.

    Фицо пояснил: «В моей встрече с Зеленским нет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне на Украине, я упрекнул его в том, что он обобрал Словакию на 500 миллионов, поскольку остановил транзит российского газа».

    По словам Фицо, возможный визит президента Словакии Петера Пеллегрини на Украину будет носить исключительно символичный характер, так как у президента нет полномочий для заключения соглашений. Премьер добавил, что смысл переговоров есть только с председателем правительства Украины, и подтвердил подготовку совместного заседания кабинетов министров двух стран на осень, передает РИА «Новости».


    Пеллегрини, который вступил в должность президента в июне 2024 года, ранее говорил, что готов рассмотреть поездку на Украину только при наличии конкретных результатов, например, подписания соглашения о сотрудничестве. До этого он подчеркивал, что поездка зависит от переговоров по транзиту газа и развития ситуации на Украине. В январе он не рассматривал визит из-за остановки Киевом транзита газа в Словакию.

    Словацкие власти неоднократно отмечали, что прекращение транзита газа через Украину наносит стране значительный экономический ущерб. Фицо ранее оценивал убытки от потери транзита в 500 миллионов евро ежегодно, а возможные дополнительные расходы на газ – в 1 млрд евро. Премьер также заявлял, что весь Европейский союз может потерять около 70 млрд евро из-за отказа Украины от транзита российского газа.

    Компания «Газпром» 1 января сообщила, что после окончания контракта с «Нафтогазом Украины» технически и юридически не может поставлять газ через Украину. Киев ранее заявлял, что не планирует продлевать транзитное соглашение.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил отказ Евросоюза от российских энергоресурсов с выстрелом себе в колено.

    Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России.

    Фицо отметил, что новый пакет санкций Евросоюза против России не принесет реального эффекта.

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    29 июня 2025, 04:26 • Новости дня
    WSJ узнала о «растущей проблеме» становящихся седовласыми ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Седовласые старцы с позывными «Дед», «Старик», «Дедушка» и производными становятся новой проблемой ВСУ, в рядах которых все больше возрастных бойцов, которые пытаются прикрыть собой нежелание молодежи «воевать до последнего украинца».

    Газета узнала, что позывной «Дед» или «Дедушка» настолько распространен в украинской армии, что им пользуются два артиллериста из четырех в гаубичной группе. По словам одного из них, которому 46 лет, ему нравится постоянно двигаться, а также следить за сигналом в телефоне от внучки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Его 53-летний товарищ имеет пятерых внуков, большинство из которых сейчас живут за границей. Он уволился с работы на стройке в Польше и записался добровольцем в феврале 2022 года.

    Он считает, что его жертва того стоит, так как молодое поколение украинцев должно сосредоточиться на построении своей жизни и подготовке к восстановлению страны.

    «Повсеместность прозвища «Дед» указывает на растущую проблему, с которой сталкивается Украина», – отмечает газета.

    Напомним, в конце ноября 2024 года США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

    В январе 2025 года Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому юноши, достигшие 17 лет, должны самостоятельно встать на воинский учет через электронные сервисы или лично посетить военкомат.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, в украинском парламенте появился законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет добровольно заключать контракты на службу в рядах ВСУ.

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    29 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    MWM поиронизировал над судьбой второй партии танков Abrams для ВСУ

    MWM: Новые Abrams у ВСУ получат такой же высокий коэффициент выбытия с поля боя

    Tекст: Ирма Каплан

    Опубликованные недавно снимки, сделанные в Польше, подтвердили прибытие в страну бывших боевых танков M1A1 Abrams австралийской армии, которые служили десятилетия и больше, в помощь ВСУ, пишет Military Watch Magazine (MWM).

    Украинские военные, которые впервые прошли обучение на танках Abrams в сентябре 2023 года, с февраля по август 2024 года лишились 87% парка американских боевых машин.

    «Эффективное уничтожение парка Abrams, предоставленных США, вызвало серьезные вопросы относительно долговечности еще 49 машин, поставки которых, как ожидается, вскоре начнутся», – говорится в статье Military Watch Magazine (MWM).

     Журнал отмечает, что украинские военные неоднократно жаловались на танк, приводя в пример такие факторы, как технические проблемы – подверженность электронных компонентов конденсации, уязвимость машин в боевых условиях.

    Поскольку это самый тяжелый танк в мире, на котором используется особенно сложный газотурбинный двигатель, потребности в техническом обслуживании у него намного выше, чем у танков Т-72 и Т-64, составляющих основу украинского автопарка.

    Журнал недоумевает, в какой степени австралийская помощь изношенными танками поможет решить проблему нехватки осколочно-фугасных снарядов для 120-мм танковой пушки, которая также была серьезной проблемой для украинских подразделений.

    MWM при этом отмечает, что несмотря на многочисленные недостатки, поставки Abrams обеспечивают украинскую армию танком, который намного более боеспособен, чем многие дешевые машины из ее арсенала, такие как немецкие Leopard 1 и Leopard 2A4, которые также были поставлены подержанными после десятилетий использования и страдали от многочисленных недостатков.

    «Если новые танки Abrams получат значительное распространение на передовой, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий коэффициент выбытия, как и предыдущие 31 машина», – отметил журнал.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после удара разведывательно-ударным дроном «Ланцет» в Сумской области американский танк Abrams ВСУ был выведен из строя в районе поселка Краснополье.

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.

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    29 июня 2025, 03:27 • Новости дня
    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину

    dikGAZETE призвала мировую общественность прислушаться к словам Путина

    dikGAZETE объяснила, почему мировой политике важно прислушаться к Путину
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Турецкая газета напомнила, как Россию и ее лидера Владимира Путина коллективный Запад представлял чудовищами, агрессорами и манипуляторами, однако «никто из тех, кто выдвигал эти обвинения, не остался на политической сцене», отметило издание.

    «Причиной конфликтов на Ближнем Востоке стал не Владимир Путин, а Соединенные Штаты. Кто теперь станет утверждать, что страна, провоцирующая конфликты в Афганистане, Ираке, Сирии, Египте, Палестине и многих других странах, – это не Соединенные Штаты?» – отмечает турецкая dikGAZETE.

    Издание отмечает, что российский президент Путин – хороший аналитик. В этом секрет его политического долголетия, к тому же способность к аналитике была ему присуща до того, как он стал главой российского государства.

    По мнению газеты, эта способность позволяет российскому лидеру видеть наперед и предсказывать развитие событий в любой точке мира.

    «Теперь у Владимира Путина есть прогноз относительно ирано-израильского конфликта; он упомянул, что помимо Украины, ирано-израильский конфликт является конкретными шагами к третьей мировой войне. Впервые Путин решительно высказался о третьей мировой войне. Весь мир должен принять во внимание это предсказание, оказать давление на киевский режим и Израиль, которые спровоцировали конфликт», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что его действительно тревожит возможность начала третьей мировой войны.Кроме того Владимир Путин во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем

    обвинил Россию в агрессии.


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    29 июня 2025, 09:45 • Новости дня
    Дуда призвал Украину сохранять терпение при смене власти в Польше
    Дуда призвал Украину сохранять терпение при смене власти в Польше
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На фоне передачи власти в Польше уходящий президент Анджей Дуда во время визита на Украину призвал Киев проявить терпение и сохранять диалог с новым лидером.

    Анджей Дуда обратился к украинскому руководству во время визита на Украину с советом сохранять терпение в период передачи власти, сообщает Reuters. Он подчеркнул, что восприятие ситуации меняется после получения президентских полномочий, и призвал украинскую сторону быть сдержанной.

    «Пожалуйста, наберитесь терпения. Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», – заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

    Зеленский в ответ отметил намерение пригласить нового польского президента Кароля Навроцкого в Киев после его инаугурации. Он также заявил о важности поддержания диалога с новым руководством Польши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом перед завершением своего президентского срока. Эксперты отметили, что целью визита Дуды стало подведение итогов сотрудничества Польши и Украины за последние годы.

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    28 июня 2025, 15:50 • Новости дня
    Шеремет указал на использование русского языка мэром Одессы
    Шеремет указал на использование русского языка мэром Одессы
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обратил внимание на то, что мэр Одессы Геннадий Труханов назвал город «не русским», делая это заявление на русском языке.

    Депутат отметил, что, несмотря на заявление о том, что Одесса не является русским городом, Труханов сделал это высказывание на русском языке, что, по мнению Шеремета, показательно, передает РИА «Новости».

    Шеремет подчеркнул, что украинские власти пытаются отрицать очевидные исторические факты и стремятся заставить народ забыть свои корни. Он выразил мнение, что такие попытки не увенчаются успехом, поскольку историческая память народа сильнее подобных заявлений.

    Депутат напомнил, что современная Одесса была основана по указу российской императрицы Екатерины II, а также добавил, что город всегда оставался и будет по духу русским, несмотря на заявления украинских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил на русском языке, что город никогда не принадлежал России.

    До этого власти на Украине не стали наказывать Верку Сердючку за исполнение песен на русском языке. Между тем родителей подростков в Кировограде (Кропивницком) оштрафовали за то, что их дети исполнили в парке песни на русском языке.

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    29 июня 2025, 00:41 • Новости дня
    Глава МИД Франции рассказал о теме бесед Макрона и Зеленского на саммите НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    После заявлений министра Вооруженных сил Франции Себастьянн Лекорню о намерении компании Renault производить на Украине БПЛА президент республики Эммануэль Макрон обсуждал это с Владимиром Зеленским на саммите НАТО, заявил в эфире телеканала TF1 глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

    По его словам, удалось избежать наихудшего сценария: «капитуляции Украины после столкновения в Овальном кабинете», так что теперь остаются лишь опасения того, что США откажут Киеву в военной помощи, заявил он в интервью TF1.

    «В этом году мы добились успеха, мобилизовав российские активы, чтобы Украина могла справиться. Теперь мы должны помочь Киеву разработать собственное военное оборудование, особенно в сотрудничестве с французскими компаниями, занимающимися беспилотными летательными аппаратами», – заявил глава французского МИД.

    Барро добавил, что Франция с единомышленниками готовится принять «самые жесткие санкции, особенно в отношении стран, которые продолжают импортировать российскую нефть».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французский концерн Renault планирует начать выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

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