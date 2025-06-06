Объект критической инфраструктуры поврежден в Чернигове

Tекст: Александра Юдина

Представители предприятия пояснили, что из-за этого инцидента было нарушено электроснабжение насосных станций водопровода, передает ТАСС.

Отмечается, что в связи с повреждением могут возникнуть перебои с подачей воды населению. Дополнительных подробностей о характере повреждений и сроках восстановления работы предприятия не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, часть Тернополя на западе Украины осталась без света, а также наблюдаются перебои с водоснабжением из-за повреждения инфраструктурных объектов в результате взрывов.

В Сумской области, Полтаве и Одессе прозвучали взрывы. В Сумах в результате взрывов были повреждены промышленные объекты. Подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой.