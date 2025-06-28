Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Стало известно о массовом сбое в работе оператора Tele2
Сотни пользователей Tele2 столкнулись с затруднениями при доступе к сервисам и связи в течение одного часа.
В работе мобильного оператора Tele2 произошел масштабный сбой, передает RT. Согласно данным Downdetector, жалобу на проблемы со связью и сервисами оператора подали 13 тыс. пользователей. Основной пик обращений пришелся на период с 11:00 до 12:00 по московскому времени.
Пользователи чаще всего отмечали сложности с доступом к мобильному приложению, сайту Tele2, а также с самой связью. Подробности о причинах сбоя пока не сообщаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне отметили сбои в работе сайта и приложения ВТБ. Эксперты связали проблемы российских сервисов с перебоями на зарубежных серверах. Ранее перебои произошли в работе соцсети «ВКонтакте».