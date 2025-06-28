Стало известно о массовом сбое в работе оператора Tele2

Tекст: Дмитрий Зубарев

В работе мобильного оператора Tele2 произошел масштабный сбой, передает RT. Согласно данным Downdetector, жалобу на проблемы со связью и сервисами оператора подали 13 тыс. пользователей. Основной пик обращений пришелся на период с 11:00 до 12:00 по московскому времени.

Пользователи чаще всего отмечали сложности с доступом к мобильному приложению, сайту Tele2, а также с самой связью. Подробности о причинах сбоя пока не сообщаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне отметили сбои в работе сайта и приложения ВТБ. Эксперты связали проблемы российских сервисов с перебоями на зарубежных серверах. Ранее перебои произошли в работе соцсети «ВКонтакте».