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    Как Москва освобождала Молдавию от румынской оккупации
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    Пушков счел высказывания датского генерала о России глупостью года
    Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО
    Междуречье Волчьей и Мокрых Ялов перешло под полный контроль ВС России
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    25 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    28 июня 2025, 16:23 • Новости дня

    На Украине заявили о рисках изоляции Украины из-за заявлений Сибиги

    Депутат Рады заявил, что призывы Сибиги к санкциям оттолкнут нейтральные страны

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости санкций против стран, приобретающих российскую нефть, может привести к дипломатической изоляции Киева, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, заявление Сибиги о санкциях против стран, приобретающих российскую нефть, может оттолкнуть от Киева те государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, передает РИА «Новости» .

    Он заявил, что Украина готова «бить не только по союзникам Кремля, но и по странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским переработчикам, которые сохраняли нейтральную позицию.

    Дубинский отмечает, что подобная риторика может привести к ухудшению отношений Киева с рядом нейтральных государств и потенциально снизить поддержку Украины на международной арене.

    Ранее Андрей Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты продолжают приносить России значительные доходы, а также поступают на европейские рынки, несмотря на текущие ограничения.

    Ранее Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    ЕС не смог добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом в колено.

    28 июня 2025, 09:25 • Новости дня
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и ответил на него европейским парламентариям.

    По словам Дэвиса, Зеленский говорил о необходимости поражения России, а европейские политики встречали его слова аплодисментами, передает «Царьград».

    Он выразил мнение, что подобная реакция свидетельствует о коллективной утрате адекватности у депутатов, которых, вероятно, вводят в заблуждение такие лидеры, как Стармер и Макрон.

    Дэвис также считает, что поддержка подобных заявлений лишь способствует росту числа жертв среди тех, кого эти политики якобы защищают.

    Он отметил, что в НАТО уже признают приближающееся падение режима Зеленского и выразил опасения, что это может быть использовано для усиления военной истерии в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский попросил ЕС продолжить «покрытие бюджетных потребностей» Украины.

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    27 июня 2025, 23:10 • Новости дня
    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»

    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса не принадлежала России

    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
    @ t.me/truonline

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе спора с жителями мэр Одессы Геннадий Труханов на русском языке заявил, что город никогда не принадлежал России.

    Украинские СМИ пишут, что Геннадий Труханов вступил в перепалку с жителями города после вопроса о судьбе памятника Александру Пушкину, который в конце 2024 года депутаты Одесского горсовета решили снести. Сооружение, находящееся под охраной ЮНЕСКО, стало причиной споров в обществе, передает РБК.

    Во время ссоры Труханов на русском языке заявил:, что Одесса – это «не русский город и никогда России не принадлежала». «У нас своя история и своя жизнь», – заявил мэр, посоветовав жителю «меньше ссылаться на Путина».

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что продолжение конфликта с Россией грозит Украине утратой Черноморского побережья, в том числе Одессы.

    Помощник президента России Патрушев заявил, что большинство одесситов не связывают будущее города с киевскими властями.

    Президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом и чуть-чуть еврейским.

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    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

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    27 июня 2025, 22:18 • Новости дня
    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского

    Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв

    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский продолжает удерживать власть из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, с политической точки зрения он уже мертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, Владимир Зеленский с политической точки зрения уже мертв, однако у него есть причины цепляться за власть, передает RT.

    Дипломат считает, что у него есть причины не проводить выборы, чтобы избежать любой ценой ответственность за украденные деньги и «гнева людей, которых он страшно подвел».

    Небензя добавил, что на Украине и среди иностранных спонсоров Зеленскому уже задают вопросы по поводу похищения миллиардов долларов из полученной помощи. По его словам, даже администрация Джо Байдена предпринимала попытки призвать Зеленского к отчету за потраченные средства.

    Постпред России при ООН также заявил, что, по его мнению, разоблачение главы киевского режима, когда оно произойдет, будет очень жестким.

    Ранее бывший помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до полного истощения людских ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский оказался в крайне сложном положении.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, и назвал Зеленского неадекватным руководителем.

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    28 июня 2025, 06:42 • Новости дня
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Небольшие группы российских военных проводят рейды вглубь обороны украинских войск в Купянске, где уже начались бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Купянск: наши войска, по некоторым данным, уже работают в городе», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, армейские подразделения проводят разведку боем и определяют огневые точки ВСУ внутри города. Российские силы действуют как «ряд малых групп».

    «Наши военнослужащие совершили ряд рейдов в глубину обороны противника именно в самом Купянске», – сказал он.

    Он отметил, что этими действиями армия России ведет подготовку к возможному полномасштабному входу в город.

    Также, по словам Марочко, на Сумском направлении продолжается формирование буферной зоны, а продвижение российских войск от границы превышает 13,5 км. Он добавил, что главные успехи отмечены у Кондратовки и Юнаковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что украинские подразделения, которые в ВСУ считаются элитой, понесли значительные потери у Юнаковки в Сумской области.

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    28 июня 2025, 10:14 • Новости дня
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    New York Times: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки

    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска заняли ряд территорий на Украине, что привело к сокращению месторождений редкоземельных металлов под контролем Киева, пишет New York Times.

    Уточняется, что украинская сторона лишилась возможности использовать эти ресурсы для потенциальных сделок с Соединенными Штатами, передает Ura.ru.

    Издание отмечает, что российские военные установили контроль над литиевым месторождением в Донецкой области, которое Киев рассматривал как ключ к развитию экономического сотрудничества с Вашингтоном.

    Газета указывает, что этот актив планировалось задействовать в стратегическом соглашении между Украиной и США по поставкам критически важных минеральных ресурсов.

    По информации издания, сейчас российские войска приближаются к новым залежам титана, урана и других полезных ископаемых, что еще больше ограничивает экономические возможности киевских властей.

    Ранее экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер заявил, что на Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов.

    Крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений на Украине.

    Эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет.

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    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

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    28 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    @ Turkish Foreign Affairs apaima/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите НАТО в Гааге у европейских политиков было заметно понимание «невыносимых последствий» в случае продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что большая часть государств Европы ранее придерживалась жесткой линии, выступая против немедленного прекращения огня как в секторе Газа, так и на Украине. «И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу. Он также отметил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако это, по его словам, неудивительно.

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    28 июня 2025, 08:59 • Новости дня
    Журналист Боуз отреагировал на слова Зеленского о санкциях против России
    Журналист Боуз отреагировал на слова Зеленского о санкциях против России
    @ DARRYL DYCK/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Чей Боуз в соцсетях прокомментировал заявление Владимира Зеленского о намерении усилить давление на Россию.

    Боуз посоветовал Зеленскому перестать вести диалог только с самим собой и начать переговоры с Россией, отметив, что для этого, по его мнению, украинскому лидеру потребуется согласие европейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Журналист также выразил мнение, что Зеленский должен действовать в интересах оставшейся части Украины.

    Зеленский в недавнем вечернем обращении сообщил, что принято решение о заметном усилении санкционного давления на Россию. Он подчеркнул, что Киев продолжит настаивать на введении новых ограничительных мер со стороны Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Владимир Зеленский продолжает удерживать власть на Украине из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, а с политической точки зрения он уже мертв.

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    28 июня 2025, 04:10 • Новости дня
    Фицо оценил новые санкции против России словами «весьма «секси» для всех»
    Фицо оценил новые санкции против России словами «весьма «секси» для всех»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новый пакет санкций ЕС против России «выглядит весьма «секси» для всех», но реального эффекта не будет, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «18-й пакет санкций выглядит весьма «секси» для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо заявил, эти ограничения не принесут «реального эффекта», хотя и вызывают «много ожиданий». По его мнению, то же самое можно сказать и о «предыдущих пакетах».

    Он подчеркнул, что сейчас основная тревога Словакии связана с возможностью прекращения поставок газа с 1 января 2028 года. Премьер отметил, что его обязанность – защищать национальные интересы страны, ее граждан и промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России. Он также заявил, что Еврокомиссия, вероятно, добьется принятия предложения об остановке импорта российского газа в Евросоюз.

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    28 июня 2025, 04:26 • Новости дня
    Небензя назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным
    Небензя назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция Киева о возвращении к границам Украины 1991 года является нереалистичной, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереалистично», – приводит слова Небензи RT.

    Небензя также сказал, что прекращение мобилизации и демобилизация в ВСУ будут показателем готовности Киева к переговорам. По его словам, именно эти шаги станут лакмусовой бумажкой серьезности намерений украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Владимир Зеленский продолжает удерживать власть на Украине из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, а с политической точки зрения он уже мертв.

    Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отметил, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года. МИД России подчеркнул, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.

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    28 июня 2025, 09:54 • Новости дня
    Подполье сообщило о поражении пунктов ВСУ с наемниками в Сумской области
    Подполье сообщило о поражении пунктов ВСУ с наемниками в Сумской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии ударов в Сумской области были поражены позиции ВСУ, включая базу иностранных наемников в одном из отельно-ресторанных комплексов.

    Пункты дислокации иностранных наемников и диверсионных групп были поражены ударами в Сумской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, всего было нанесено четыре удара: под огонь попали позиции ротных опорных пунктов ВСУ, места размещения ДРГ и центры управления беспилотной активностью.

    Лебедев отметил: «Зафиксирован прилет в отельно-ресторанный комплекс по иностранным военным». Он уточнил, что это один из объектов, где размещались иностранные наемники.

    Также, по информации подполья, в Харьковской области были поражены объекты военной логистики ВСУ. В частности, удары пришлись по пункту переброски беспилотников и складскому помещению в пригороде Чугуева. Подробности о масштабах разрушений и потерях не приводятся.

    Ранее в Сумской области в результате ударов уничтожили склады, вышки связи, а также технику и пункты ВСУ рядом с линией фронта.

    Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области нанесли удар по заводу, где ремонтировали военную технику и оснащали тяжелое вооружение стран НАТО специальной защитой. В Днепропетровской области также нанесли удары по железнодорожным узлам и складам техники ВСУ, причем три из них пришлись по объектам транспортной инфраструктуры.

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    27 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    На Украине не стали наказывать Верку Сердючку за песни на русском языке
    На Украине не стали наказывать Верку Сердючку за песни на русском языке
    @ Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, не понесет наказания за выступления на русском языке, сообщил омбудсмен по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень.

    Власти отказались от наказания, так как действия артиста, по их словам, «не запрещены законом». Кремень подчеркнул, что правила об использовании государственного языка не распространяются на исполнение песен. Таким образом, Данилко может продолжать свои выступления без ограничений, передает «Московский комсомолец».

    Тем не менее проверки по факту мероприятия пока продолжаются. Кремень отметил, что у ведомства остались вопросы к организаторам концерта, которые использовали русский язык в других аспектах шоу.

    Ранее полиция привлекла к административной ответственности директора киевского отеля, где во время выступления Данилко в образе Верки Сердючки звучали песни на русском языке. Директор одного из отелей на Украине был оштрафован за организацию концерта Верки Сердючки.

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    27 июня 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о готовности передать Украине еще порядка 3 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.

    По его словам, ранее уже были возвращены останки свыше 6 тыс. украинских военных, однако дальнейшая процедура зависит от согласия Киева, передает РИА «Новости».

    «Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», – сказал президент.

    На прошлой неделе помощник президента России Владимир Мединский сообщил о готовности передать украинской стороне около 3 тыс. тел погибших военнослужащих, которые хранятся в рефрижераторах для возможной идентификации и захоронения.

    Россия ранее передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

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    27 июня 2025, 17:18 • Новости дня
    Эксперт: Армия России отрезала фланг ВСУ после взятия Новой Кругляковки

    Tекст: Евгения Караваева

    Взятие Новой Кругляковки под Харьковом позволило российским военным нарушить снабжение украинской группировки и лишить ее доступа к переправам, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области позволяет российской армии флангово обходить укрепленную группировку ВСУ и нарушать ее логистику, передает ТАСС.

    Военный эксперт заявил: «Со взятием Новой Кругляковки мы начинаем обходить по флангу украинских боевиков, которые довольно-таки серьезно засели в данном населенном пункте, хорошо укрепились, и отрезать их по флангу».

    По его словам, для снабжения этой группировки у ВСУ теперь осталась только одна дорога – Новоплатоновка – Богуславка. При этом, взятие Новой Кругляковки пока не оказывает значительного влияния на береговую линию Оскольского водохранилища.

    Эксперт отметил, что украинская сторона наладила ряд временных переправ через водохранилище, по которым в темное время суток еще возможна переброска личного состава и техники. Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы группировки «Запад» взяли Новую Кругляковку 27 июня.

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    • Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

      На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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