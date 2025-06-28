На Украине заявили о рисках изоляции Украины из-за заявлений Сибиги

Депутат Рады заявил, что призывы Сибиги к санкциям оттолкнут нейтральные страны

Tекст: Вера Басилая

По словам Дубинского, заявление Сибиги о санкциях против стран, приобретающих российскую нефть, может оттолкнуть от Киева те государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, передает РИА «Новости» .

Он заявил, что Украина готова «бить не только по союзникам Кремля, но и по странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским переработчикам, которые сохраняли нейтральную позицию.

Дубинский отмечает, что подобная риторика может привести к ухудшению отношений Киева с рядом нейтральных государств и потенциально снизить поддержку Украины на международной арене.

Ранее Андрей Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты продолжают приносить России значительные доходы, а также поступают на европейские рынки, несмотря на текущие ограничения.

Ранее Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

ЕС не смог добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

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