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На Украине заявили о рисках изоляции Украины из-за заявлений Сибиги
Депутат Рады заявил, что призывы Сибиги к санкциям оттолкнут нейтральные страны
Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости санкций против стран, приобретающих российскую нефть, может привести к дипломатической изоляции Киева, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
По словам Дубинского, заявление Сибиги о санкциях против стран, приобретающих российскую нефть, может оттолкнуть от Киева те государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, передает РИА «Новости» .
Он заявил, что Украина готова «бить не только по союзникам Кремля, но и по странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским переработчикам, которые сохраняли нейтральную позицию.
Дубинский отмечает, что подобная риторика может привести к ухудшению отношений Киева с рядом нейтральных государств и потенциально снизить поддержку Украины на международной арене.
Ранее Андрей Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты продолжают приносить России значительные доходы, а также поступают на европейские рынки, несмотря на текущие ограничения.
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