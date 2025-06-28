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«Северяне» отразили за сутки 12 контратак ВСУ на Сумском направлении
Российская группировка войск «Север» отразила 12 контратак на Сумском направлении, ВСУ потеряли убитыми 50 из 80 человек, еще 20 получили ранения и «остались лежать на линии боевого соприкосновения», оставшиеся украинские военные сбежали, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
ВСУ предприняли попытки контратак на направлении Андреевки, Яблоновки, Новониколаевки, в Алексеевке, Юнаковке и в районе села Садки, сообщил «Северный Ветер».
Российские войска зачищают лесные массивы Сумского района и окраины Юнаковки, а также выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов.
Командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 214 ошб. Подразделение было сформировано инструкторами США еще в 2016 году. На учениях оно играло роль условного противника, сейчас используется украинским руководством как «пожарная команда», направляемая на участки фронта в критические моменты, сообщил «Северный Ветер».
На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены семь штурмовых групп ВСУ, ПУ БПЛА и средства связи. «Северяне» продвинулись в Волчанске и выбили ВСУ из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.
На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ временно отказались от массированных атак на российскую территорию. При этом были попытки вторжения в районе Бессаловки и на направлении поселка Новый Путь. Подразделения ВСУ были уничтожены или отброшены. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено восемь единиц техники ВСУ.
«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.
Напомним, на Теткинском и Глушковском направлениях вооруженные силы Украины практически приостановили попытки прорыва на российскую территорию.