Tекст: Антон Антонов

ВСУ предприняли попытки контратак на направлении Андреевки, Яблоновки, Новониколаевки, в Алексеевке, Юнаковке и в районе села Садки, сообщил «Северный Ветер».

Российские войска зачищают лесные массивы Сумского района и окраины Юнаковки, а также выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов.

Командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 214 ошб. Подразделение было сформировано инструкторами США еще в 2016 году. На учениях оно играло роль условного противника, сейчас используется украинским руководством как «пожарная команда», направляемая на участки фронта в критические моменты, сообщил «Северный Ветер».

На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены семь штурмовых групп ВСУ, ПУ БПЛА и средства связи. «Северяне» продвинулись в Волчанске и выбили ВСУ из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ временно отказались от массированных атак на российскую территорию. При этом были попытки вторжения в районе Бессаловки и на направлении поселка Новый Путь. Подразделения ВСУ были уничтожены или отброшены. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено восемь единиц техники ВСУ.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

Напомним, на Теткинском и Глушковском направлениях вооруженные силы Украины практически приостановили попытки прорыва на российскую территорию.