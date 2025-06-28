Военный аналитик объяснил спад активности ВСУ у Теткино

Онуфриенко: Киев снова попытается атаковать курское Теткино ради политических целей

Tекст: Анастасия Куликова

«После того как российская армия выбила противника из Курской области, Киев не оставлял идею занять хотя бы небольшой кусочек в нашем приграничьи. Наиболее удобной целью украинское командование посчитало Теткино. Этот населенный пункт с трех сторон окружен территорией республики», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Он напомнил, что весной и в начале лета диверсионные группы ВСУ предпринимали попытки «просочиться» в село. «Все эти вылазки были пресечены. Противник так и не смог занять Теткино», – подчеркнул собеседник. Параллельно с этим российские бойцы наступали на Сумском направлении.

«Когда нашим военным оставалось до областного центра – города Сумы – 18-20 км, противник попытался контратаковать на этом направлении. Для этого ему необходимо было подкрепление. Группировки ВСУ снимали с других участков, в том числе с Теткинского и Глушковского. Однако это не остановило наступление наших сил: ВС России полностью освободили Юнаковку и продвигаются южнее Алексеевки», – уточнил аналитик.

«Другими словами, в районе Теткино активность противника спала, но на Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои», – пояснил Онуфриенко. Он не исключает, что Киев по политическим мотивам вновь попытается прорваться в Курскую область.

«Но это приведет к тому, что украинская сторона потеряет еще несколько сел на других направлениях», – прогнозирует собеседник, напоминая, что бойцы ВС России также продолжают работать над созданием буферной зоны для достижения безопасности приграничных территорий.

Ранее сообщалось, что активность ВСУ в районе Теткино значительно спала. «Возможно, противник готовит новую волну атак на приграничье», – пишут авторы отраслевого Telegram-канала WarGonzo. Их коллеги из «Северного ветра» также отмечают, что противник практически остановил попытки прорыва в российское приграничье.

Накануне группировка войск «Север» продолжила разбивать передовые и штурмовые подразделения украинской армии на обоих направлениях, тем самым продолжая создание полосы безопасности в Сумской области. Всего за сутки здесь было уничтожено семь единиц вражеской техники.

В свою очередь, штурмовая группа 47-й механизированной бригады ВСУ пыталась прорваться из сумской Павловки в Курскую область в районе приграничного поселка Новый Путь. «В результате комплексного огневого поражения больше половины оккупантов уничтожены, оставшиеся в живых сбежали вглубь украинской территории», – пишет канал.

По мнению авторов Telegram-канала «Два майора», ВСУ на этом направлении «проводят ротацию изрядно поистрепавшихся подразделений». При этом украинские силы не снизили активность применения беспилотников. «Северяне вскрывают и уничтожают расчеты дроноводов противника: наши артиллеристы нанесли несколько прицельных ударов по пунктам управления БПЛА в селе Ястребиное», – говорится в сообщении.