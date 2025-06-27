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    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    11 комментариев
    27 июня 2025, 18:48 • Новости дня

    Путин сообщил о планах сократить оборонные расходы России

    Путин сообщил о планах сократить оборонные расходы России
    @ Михаил Маркив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Минске сообщил о планах по сокращению расходов на вооружение.

    Он отметил, что в данный момент обсуждение идет между Министерством обороны, Министерством финансов и Министерством экономического развития, передает ТАСС.

    «Мы планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и в ближайшую трехлетку мы планируем», – заявил президент.

    По его словам, окончательных решений между ведомствами пока не принято, однако все участники обсуждения склоняются к тому, чтобы двигаться в этом направлении.

    Путин также обратил внимание на то, что страны Европы, напротив, рассматривают увеличение военных расходов, и задал риторический вопрос: «Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?».

    Ранее Путин сообщил, что Россия столкнулась с ростом инфляции из-за увеличения затрат на оборону, которые превысили 13 трлн рублей.

    В декабре он заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону.

    26 июня 2025, 19:57 • Новости дня
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме назвал действия западных стран в отношении российских золотовалютных резервов не кражей, а открытым грабежом.

    Глава государства подчеркнул, что западные страны ведут себя в отношении российских золотовалютных активов не как воры, а как грабители, действуя явно и открыто, сообщает ТАСС.

    «Я сейчас подумал – все-таки у меня базовое образование юридическое – я сказал: «кража наших золотовалютных резервов». Кража – это тайное похищение имущества. А это открытое, это грабеж», – пояснил Путин.

    Он добавил, что Россия продолжит укреплять собственные финансовые расчетные инструменты, чтобы защищать свои активы и экономическую независимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские власти впервые выделили 70 млн фунтов стерлингов на поставку зенитных ракет на Украину за счет доходов от замороженных российских активов.

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    27 июня 2025, 11:32 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Большая часть россиян – 82% – скорее хорошо оценивает работу Владимира Путина на посту президента, а уровень доверия главе государства составляет 81%.

    По данным опроса ФОМ, 82% россиян оценивают работу Путина на посту президента как хорошую. Кроме того, 81% респондентов сообщили, что скорее доверяют главе государства.

    Согласно информации ФОМ, положительно оценивают работу российского правительства 58% опрошенных, тогда как 22% считают деятельность кабмина скорее неудовлетворительной. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 60% респондентов, а 11% высказались отрицательно.

    Участникам также предложили представить, что в следующее воскресенье пройдет голосование в Госдуму: 47% намерены поддержать «Единую Россию», 9% – ЛДПР, 8% – КПРФ, по 4% – «Новых людей» и «Справедливую Россию».

    Опрос «ФОМнибус» проводился с 20 по 22 июня методом интервьюирования по месту жительства среди 1,5 тыс. россиян старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 субъекта страны. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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    26 июня 2025, 17:22 • Видео
    Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

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    26 июня 2025, 19:50 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    Путин заявил о готовности ЕАЭС к сотрудничеству со всеми странами
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами.

    По его словам, ЕАЭС активно развивает взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, а также укрепляет контакты с многосторонними структурами, передает РИА «Новости».

    «Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали – это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие», – отметил Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. Он принимает участие в саммите Евразийского экономического союза, также у российского лидера запланирован ряд встреч.

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    27 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава германской дипмиссии в Москве Александер Ламбсдорф временно вышел из здания МИД России, объяснив это необходимостью попить кофе.

    Ламбсдорф, ранее вызванный в МИД России, временно покинул здание министерства, передает ТАСС. «Посол Германии покинул МИД. Временно. Пошел искать переводчика», – сообщило агентство со ссылкой на источник.

    Дипломат пообещал вернуться примерно через час, объяснив свой уход так: «Я вернусь примерно через час, у меня будет встреча в МИД. А сейчас я пойду пить кофе». Посол отметил, что готов прокомментировать итоги общения с российским министерством только после возвращения на встречу.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    27 июня 2025, 15:54 • Новости дня
    Захарова объяснила неосведомленность Мерца о вызове посла ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил, что ему неизвестны причины вызова посла ФРГ Александера Ламбсдорфа в российское министерство иностранных дел.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что за сутки до этого было официально объявлено о причинах вызова – это третирование российских журналистов в Германии и ответные меры со стороны России.

    По словам Захаровой, посол Германии в Москве не владеет русским языком и обратился за помощью переводчика при посещении российского МИД. Она предположила, что немецкие дипломаты не смогли донести до канцлера Мерца информацию, так как не перевели ее на немецкий язык.

    «Сутки назад было заявлено, что причина вызова – третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны. Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели», – написала дипломат.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    26 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин заявил, что хищение Западом активов России ускорит регионализацию платежных систем
    Путин заявил, что хищение Западом активов России ускорит регионализацию платежных систем
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки Запада присвоить российские активы способны ускорить реформу платежных систем в мире, заявил президент России Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме.

    Российский лидер отметил, что значительная часть российских золотовалютных резервов остается замороженной в западных банках, передает ТАСС. По словам президента, на Западе обсуждают планы по присвоению этих средств.

    «Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет необратимый характер. А это в целом полезно для мировой экономики. Может быть, за это стоит и заплатить», – отметил Путин с улыбкой.

    Ранее Путин назвал грабежом действия Запада в отношении золотовалютных резервов России.

    Премьер Британии Кир Стармер заявлял, что обсуждение возможности изъятия российских замороженных средств в Британии сопровождается сложностями и противоречиями.

    Франция и Германия отказались передать замороженные активы России Украине.

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    27 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    Бразилия решила закупить плавучие АЭС у России для Амазонки

    Бразилия планировала приобрести у Росатома плавучие АЭС для Амазонки

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бразилии рассматривают возможность использования российских плавучих атомных станций для энергоснабжения труднодоступных районов бассейна Амазонки.

    Как передает ТАСС, бразильское правительство собирается приобрести у российской корпорации Росатом плавучие атомные электростанции для работы в Амазонии. Об этом заявила газета Folha de S. Paulo со ссылкой на министра горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Сильвейру.

    Сильвейру подчеркнул, что малые реакторы, включая плавучие модели, способны обеспечить безопасное и стабильное электроснабжение труднодоступных регионов страны, особенно в бассейне Амазонки.

    «Малые реакторы [АЭС], включая плавучие модели, могут предложить безопасные и стабильные решения для труднодоступных регионов, таких как Амазонка. Мы поддерживаем продуктивный технический диалог с Росатомом», – заявил министр.

    В публикации отмечается, что переговоры между Бразилией и Росатомом по этому вопросу уже ведутся. Целью сотрудничества является развитие энергетической инфраструктуры в отдаленных районах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росатом начнет монтаж оборудования на новых модернизированных плавучих атомных энергоблоках в 2025 году для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке.

    Станции малой мощности, такие как АТСТ «Елена-АМ», открывают новые возможности для России на мировом рынке ядерных технологий, включая лизинг плавучих АЭС другим странам. В Феодосии начали фиксировать перебои с водоснабжением из-за пожара на нефтебазе и ремонта Северо-Крымского канала, для жителей организовали подвоз воды.

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    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

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    27 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин назвал оборонные расходы России
    Путин назвал оборонные расходы России
    @ Евгений Кузьмин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Затрат на оборону составляют 13,5 трлн рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что расходы на оборону достигли 13,5 трлн рублей, что составляет 6,3% ВВП, передает РИА «Новости». По его словам, общий объем ВВП страны составляет 223 трлн рублей, а доля оборонных расходов оценивается как значительная.

    «Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией», – сказал российский лидер. Он также заявил, что власти России целенаправленно идут к тому, чтобы обеспечить «мягкую посадку» экономики.

    Президент добавил, что государство здраво оценивает текущую экономическую ситуацию.

    Ранее Путин назвал расходы на оборону в России некритичными. В декабре он заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону.

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    27 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, комментируя экономические санкции и отношение Запада к российской экономике, заявил, что западные страны «все время нас хоронят», но их собственное положение хуже.

    «Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также напомнил, что в России в 2024 году рост экономики составил 4,3%, а в 2023 году – 4,1%. Президент отметил, что в текущем году рост будет скромнее, так как власти стремятся снизить инфляцию.

    Ранее Путин заявил, что попытки Запада присвоить российские активы способны ускорить реформу платежных систем в мире. Кроме того, российский лидер выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран.

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    27 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    Путин сообщил о планах подписать 100 контрактов с Белоруссией

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму 20 млрд рублей планируется подписать по итогам встречи регионов России и Белоруссии, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов.

    Президент отметил, что реализация этих соглашений будет способствовать развитию интеграции между двумя странами, передает ТАСС.

    Путин заявил, что практически все субъекты России и области Белоруссии реализуют взаимовыгодные совместные проекты. Он выразил благодарность участникам форума за вклад в укрепление стратегического партнерства и дружеских связей между странами.

    Форум регионов Белоруссии и России проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета Республики. XII форум организован с 25 по 27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде, основная деловая программа состоялась на Нижегородской ярмарке.

    Ранее президент рассказал, что Москва и Минск по итогам прошлого года добились беспрецедентного уровня товарооборота, который превысил 50 млрд долларов.

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    27 июня 2025, 15:37 • Новости дня
    В МИД объяснили бегство посла Германии из министерства

    Посол Германии не понял разговор в МИД из-за плохого русского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф столкнулся с трудностями восприятия речи из-за недостаточного знания языка во время встречи в российском МИД и спешно покинул здание.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Русским владеет настолько плохо, что не понял, о чем говорят», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
    Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.

    Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает ТАСС.

    Российского лидера у входа встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главы государств обменялись крепким объятием и коротко побеседовали на ногах.

    В зале торжественных церемоний Дворца независимости проходит официальная церемония встречи лидеров стран – участниц Евразийского экономического союза. Лукашенко лично приветствует гостей. После совместного фото состоится заседание ВЕЭС в узком составе.

    В заседании принимают участие президенты Казахстана и Киргизии Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключится к беседе по видеосвязи. Позже встреча продолжится с участием наблюдателей и приглашенных иностранных гостей.

    Дворец независимости в Минске является официальной резиденцией белорусского президента и используется для проведения государственных и международных мероприятий.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии. Заседание пройдет с участием лидеров стран Евразийского экономического союза.

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    26 июня 2025, 21:36 • Новости дня
    Боец ММА Ахьядов получил 28 лет за убийство инспектора

    Суд приговорил Ахьядова к 28 годам за убийство в Зарядье

    Tекст: Денис Тельманов

    Вынесен приговор в отношении Ламберда Ахьядова, признанного виновным в убийстве инспектора МАДИ в московском парке в 2022 году.

    Второй Западный окружной военный суд вынес решение по делу бойца смешанных единоборств Ламберда Ахьядова, передает ТАСС. Суд признал его виновным в убийстве инспектора МАДИ, совершенном в конце 2022 года в парке «Зарядье» в Москве.

    Согласно оглашенному приговору, Ахьядов проведет в заключении 28 лет, при этом первые семь лет он отбудет в тюрьме. В приговоре суда сказано: «Назначить Ахьядову наказание в виде 28 лет лишения свободы, первые 7 лет он будет отбывать в тюрьме».

    Ахьядов включен в перечень террористов, установленный в России. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура настаивает на максимальном наказании для бойца ММА Ламберда Ахьядова, включенного в перечень террористов, за убийство инспектора МАДИ в парке «Зарядье». Ахьядов перевез свою семью в Турцию, чтобы избежать фильтрационных мероприятий на границе. Он не признал вину в суде и заявил о критическом отношении к предъявленным обвинениям.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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