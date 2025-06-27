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Путин сообщил о планах сократить оборонные расходы России
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Минске сообщил о планах по сокращению расходов на вооружение.
Он отметил, что в данный момент обсуждение идет между Министерством обороны, Министерством финансов и Министерством экономического развития, передает ТАСС.
«Мы планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и в ближайшую трехлетку мы планируем», – заявил президент.
По его словам, окончательных решений между ведомствами пока не принято, однако все участники обсуждения склоняются к тому, чтобы двигаться в этом направлении.
Путин также обратил внимание на то, что страны Европы, напротив, рассматривают увеличение военных расходов, и задал риторический вопрос: «Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?».
Ранее Путин сообщил, что Россия столкнулась с ростом инфляции из-за увеличения затрат на оборону, которые превысили 13 трлн рублей.
В декабре он заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону.