Иранский ученый-ядерщик погиб после атак Израиля

Ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб во время израильских ударов по Ирану

Tекст: Денис Тельманов

О гибели иранского ученого-атомщика Солеймана Солеймани в ходе атак Израиля на Иран сообщило агентство Tasnim, передает ТАСС.

Солеймани являлся выпускником химического факультета Научно-технологического университета исламской республики.

Иранские СМИ ранее отмечали, что в результате ударов Израиля с 13 по 24 июня погибли не менее девяти специалистов в области ядерной физики. Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки Тегеран нанес ответный удар.

Спустя девять дней к конфликту подключились США, которые атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. В ответ вечером 23 июня иранские военные нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, однако власти США заявили об отсутствии жертв и значительного ущерба. После этого, по словам Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились прекратить огонь, и перемирие вступило в силу 24 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом.

В результате военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек, а число пострадавших превысило 4870.

Иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Садики погиб в ходе израильской атаки, произошедшей до объявления перемирия между Израилем и Ираном.