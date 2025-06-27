Путин: Важно, чтобы молодежь знала правду о подвиге в годы Второй мировой войны

Tекст: Александра Юдина

По его словам, знание подвига своих отцов, дедов и прадедов необходимо для сохранения исторической памяти, передает ТАСС.

Путин обратил внимание на то, что в характере народов России и Белоруссии изначально заложены такие духовно-нравственные ориентиры, как ценности семьи, забота о родителях, любовь к детям и патриотизм. Он подчеркнул, что формирование этих основ у молодежи является важной задачей.

Также президент отметил, что форум посвящен вопросам поддержки молодежи. Участники планируют подробно обсудить раскрытие талантов молодых людей, их профессиональный, интеллектуальный и творческий потенциал, а также поиск путей для самореализации и служения Родине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии.