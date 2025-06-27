Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.2 комментария
Путин: Важно, чтобы молодежь знала правду о подвиге в годы Второй мировой войны
Россия и Белоруссия в этом году отмечают 80-летие Великой Победы, и важно, чтобы молодое поколение знало правду о героизме своих предков, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии.
По его словам, знание подвига своих отцов, дедов и прадедов необходимо для сохранения исторической памяти, передает ТАСС.
Путин обратил внимание на то, что в характере народов России и Белоруссии изначально заложены такие духовно-нравственные ориентиры, как ценности семьи, забота о родителях, любовь к детям и патриотизм. Он подчеркнул, что формирование этих основ у молодежи является важной задачей.
Также президент отметил, что форум посвящен вопросам поддержки молодежи. Участники планируют подробно обсудить раскрытие талантов молодых людей, их профессиональный, интеллектуальный и творческий потенциал, а также поиск путей для самореализации и служения Родине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, где его встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в столице Белоруссии.