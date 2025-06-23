Глава Пентагона следил за иранской атакой в Белом доме без Трампа

Глава Пентагона следил за иранской атакой в ситуационной комнате Белого дома без Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находились в ситуационной комнате Белого дома и координировали действия американских военных во время атаки Ирана на базы США, передает РИА «Новости».

Журналист CNN в прямом эфире сообщила: «Мы знаем, что на данный момент Кейн находится в ситуационной комнате и следит за этим (атакой Ирана на американские военные базы на Ближнем Востоке – ред.). Он там с Хегсетом».

Президент Дональд Трамп не присутствовал в этот момент, поскольку у него была запланирована встреча с командой по национальной безопасности в Овальном кабинете.

Посольство США в Катаре рекомендует американским гражданам укрыться до дальнейших указаний из-за событий, связанных с атакой. Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам – в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон утверждает, что целью нападения было уничтожение или ослабление ядерной программы Ирана.

После атаки парламент Ирана начал обсуждение закрытия Ормузского пролива, окончательное решение должен принять совет национальной безопасности страны. Президент Трамп заявил, что Тегеран должен закончить конфликт, иначе его ждут более жесткие последствия. Вице-президент Вэнс подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Ираном, несмотря на происходящее.

Между тем, глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что дипломатический путь остается открытым, однако сейчас не время для переговоров, обвинив США в предательстве дипломатии. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной индустрии не прекратится.

Международное сообщество негативно отреагировало на действия США. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал удары опасной эскалацией, а Россия решительно осудила их, подчеркнув нарушение международного права и потребовав честной реакции МАГАТЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные начали операцию против американской военной базы Аль-Удейд в Катаре. Президент США высказал обеспокоенность по поводу заявлений Дмитрия Медведева о возможных ядерных поставках Ирану и призвал к осторожности. Британская компания, занимающаяся морской безопасностью, прогнозирует эскалацию конфликта после вероятного военного ответа Ирана на недавние удары США.