Тегеран усомнился в эффективности ДНЯО после удара США по Ирану

Арагчи назвал атаку США по Ирану угрозой режиму нераспространения ядерного оружия

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, прибывший в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул, что недавняя атака Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам поставила под сомнение эффективность Договора о нераспространении ядерного оружия, передает ТАСС.

По его словам, этот шаг Соединенных Штатов стал серьезным ударом по всему режиму нераспространения и может иметь негативные последствия для международной безопасности.

Арагчи отметил, что подобная обеспокоенность уже была высказана многими странами. Он добавил, что по положениям ДНЯО, ядерные объекты стран-участников должны оставаться под защитой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку.

Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Иран запросил в Совете Безопасности ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

В МИД России сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, и считает, что это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.