Президент Словакии напомнил о роли Красной Армии в спасении страны от фашизма

Пеллегрини напомнил о роли Красной Армии в спасении Словакии от фашизма

Tекст: Ирма Каплан

«Свободу нам принесли солдаты румынской и Красной Армии… Я хочу здесь, в Калиште, сказать очень ясно: спустя 80 лет и всегда будет в силе то, что если 80 лет назад нас освободил солдат Красной Армии, то это так есть и сейчас. Мы будем всегда склоняться перед героями Второй мировой войны», – приводит слова Пеллегрини РИА «Новости».

Один из центров партизанского движения – словацкая деревня Калишта – была в марте 1945 сожжена фашистами. Так они мстили жителям за помощь партизанам, более 10 человек были казнены. Место трагедии объявлено в Словакии национальным историческим памятником.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на сайте Минобороны ко Дню памяти и скорби открыли мультимедийный раздел «В вечном огне нашей памяти» с рассекреченными архивными документами из фондов Центрального архива оборонного ведомства.