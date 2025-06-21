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Президент Словакии напомнил о роли Красной Армии в спасении страны от фашизма
Пеллегрини напомнил о роли Красной Армии в спасении Словакии от фашизма
Президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе памятных мероприятий по случаю трагедии в словацкой селе Калиште, которое в 1945 было сожжено фашистами, заявил, что республику от фашизма спасла Красная Армия и изменить этот факт не возможно.
«Свободу нам принесли солдаты румынской и Красной Армии… Я хочу здесь, в Калиште, сказать очень ясно: спустя 80 лет и всегда будет в силе то, что если 80 лет назад нас освободил солдат Красной Армии, то это так есть и сейчас. Мы будем всегда склоняться перед героями Второй мировой войны», – приводит слова Пеллегрини РИА «Новости».
Один из центров партизанского движения – словацкая деревня Калишта – была в марте 1945 сожжена фашистами. Так они мстили жителям за помощь партизанам, более 10 человек были казнены. Место трагедии объявлено в Словакии национальным историческим памятником.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на сайте Минобороны ко Дню памяти и скорби открыли мультимедийный раздел «В вечном огне нашей памяти» с рассекреченными архивными документами из фондов Центрального архива оборонного ведомства.