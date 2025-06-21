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    Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    11 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    20 комментариев
    21 июня 2025, 23:05 • Новости дня

    Президент Словакии напомнил о роли Красной Армии в спасении страны от фашизма

    Пеллегрини напомнил о роли Красной Армии в спасении Словакии от фашизма

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе памятных мероприятий по случаю трагедии в словацкой селе Калиште, которое в 1945 было сожжено фашистами, заявил, что республику от фашизма спасла Красная Армия и изменить этот факт не возможно.

    «Свободу нам принесли солдаты румынской и Красной Армии… Я хочу здесь, в Калиште, сказать очень ясно: спустя 80 лет и всегда будет в силе то, что если 80 лет назад нас освободил солдат Красной Армии, то это так есть и сейчас. Мы будем всегда склоняться перед героями Второй мировой войны», – приводит слова Пеллегрини РИА «Новости».

    Один из центров партизанского движения – словацкая деревня Калишта – была в марте 1945 сожжена фашистами. Так они мстили жителям за помощь партизанам, более 10 человек были казнены. Место трагедии объявлено в Словакии национальным историческим памятником.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на сайте Минобороны ко Дню памяти и скорби открыли мультимедийный раздел «В вечном огне нашей памяти» с рассекреченными архивными документами из фондов Центрального архива оборонного ведомства.

    21 июня 2025, 14:24 • Новости дня
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    Мединский рассказал о провокации Киева с телами российских солдат
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские источники распространяют информацию о якобы переданных Россией Киеву телах российских солдат в форме ВСУ, сообщил помощник президента России и глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Мединский заявил, что, по его предположению, украинская сторона могла просто подобрать тело на поле боя, а затем использовать ситуацию для информационной атаки, передает РИА «Новости».

    «Предполагаем, что тело нашего бойца просто подобрано на поле боя, а дальше украинские пропагандисты вспомнили методичку, по которой их учили старшие товарищи», – сказал он.

    Он уточнил, что в качестве доказательства украинская сторона представила военный билет старого образца. По словам Мединского, таких билетов сейчас почти не осталось.

    Мединский также провел параллели между действиями украинской пропаганды и манипуляциями, практиковавшимися министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом.

    Ранее Мединский сообщил, что Россия выполнила обещания, данные в ходе переговоров в Стамбуле, и передала украинской стороне 6 тыс. 60 тел погибших офицеров и солдат Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Минобороны России передало Украине 6 тыс. 60 тел погибших военных ВСУ. Россия также предложила передать еще 2 тыс. 239 тел.

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    21 июня 2025, 11:34 • Новости дня
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    Умерла народная артистка РСФСР Талызина
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса театра и кино Валентина Талызина ушла из жизни на 91-м году, сообщили в Театре Моссовета.

    Труппа театра выразила глубокие соболезнования близким и родным Валентины Илларионовны. «Уход Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», – говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

    Отмечается, что актриса посвятила всю жизнь искусству, сыграла более 40 главных ролей на сцене Театра Моссовета и около 100 ролей в кино и телефильмах. Талызина также была известна своими поэтическими программами и работой на радио, где читала стихи, прозу и участвовала в радиоспектаклях.

    Талызина была принята в труппу Театра Моссовета в 1968 году сразу после окончания ГИТИСа. На протяжении карьеры она воплотила на сцене образы как классического, так и современного репертуара, включая роли в произведениях Шекспира, Достоевского, Арбузова, Островского, Брехта и других авторов. В январе 2025 года актрисе исполнилось 90 лет, свой юбилей она отметила на сцене в спектакле «Волки и овцы».

    Сообщается, что о месте и времени прощания с Валентиной Талызиной будет объявлено дополнительно.

    На прошлой неделе народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Михаил Янко умер на 75-м году жизни.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    21 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Медведев назвал ответ России в случае применения «грязной» бомбы Киевом

    Медведев пригрозил ответить ТЯО на применение «грязной» бомбы Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о готовности России применить тактическое ядерное оружие при использовании Украиной «грязной» бомбы.

    В своем Telegram-канале он назвал подобный шаг крайне опасной провокацией, на которую Москва вынуждена будет ответить соразмерно.

    «Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил глава государства», – написал политик.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что возможные планы киевского режима использовать грязную бомбу против России станут последней ошибкой украинского руководства.

    Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Киев способен создать «грязную ядерную ракету».

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    21 июня 2025, 07:23 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали, как «мясник» Апостол отправляет солдат ВСУ на смерть

    Tекст: Ирма Каплан

    Бойцы группировки войск «Север» рассказали, что новый командующий группировкой ВСУ на Сумском назначен командующий десантно-штурмовых войск Олег Апостол, который командуя 95 одшбр, получил прозвище «мясник» из-за колоссальных потерь в Курской области.

    «Северяне» рассказали, как на Сумском направлении ВСУ настырно пытаются вернуть утраченные позиции, бросая на убой штурмовые группы резервов, но российские военнослужащие отражают контратаки противника и продвигаются в лесных массивах, а также в Юнаковке, сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

    «За сутки враг предпринял 12 безуспешных контратак: одну в окрестностях Андреевки, две в Юнаковке, одну в районе Новониколаевки, одну в лесных массивах на направлении Кондратовки, три в районе Яблоновки и четыре на позиции Северян в окрестностях села Садки», – рассказали бойцы «Севера».

    По их словам, для 12 контратак были задействованы более 80 солдат ВСУ, из которых более половины уничтожены, один взят в плен, остальные – бежали.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Кроме того, мотострелки выбили ВСУ из нескольких опорпунктов в лесных массивах и продвинулись вглубь Сумской области. Также «Северяне» продвинулись в Волчанске, где зачистили 25 домовладений и выбили противника из двух опорных пунктов в направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    Перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

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    21 июня 2025, 11:16 • Новости дня
    Глава «Роснефти» Сечин представил на ПМЭФ синтетическую нефть

    Tекст: Александра Юдина

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ анонсировал запуск технологии синтетической нефти, произведенную по технологии компании.

    Он уточнил, что компания завершила разработку собственных технологий и катализаторов по всей цепочке процесса GTL, а все стадии технологического процесса защищены патентами, передает ТАСС.

    Сечин заявил, что внедрение этой технологии планируется на Таймыре и подчеркнул, что представленная синтетическая нефть состоит из чистых молекул углеводородов и не содержит серы.

    Глава «Роснефти» выразил мнение, что в долгосрочной перспективе не стоит ожидать избытка нефти на мировом рынке. По его словам, несмотря на рост добычи, мировые запасы углеводородов сейчас находятся на минимуме за последние пять лет.

    Сечин также сообщил, что за последние четыре года поставки мазута и вакуумного газойля из России в Саудовскую Аравию увеличились более чем в шесть раз. Он отметил, что импорт российских темных нефтепродуктов помогает Саудовской Аравии удовлетворять потребности энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспортных поставок нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза обсуждают ужесточение антироссийских санкций, включая ограничения на нефть, газ и финансовый сектор.


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    21 июня 2025, 09:41 • Новости дня
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    Путин: Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов в четырех регионах
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства.

    «Необходимо устранить нацистский характер Украины и нацистские элементы в украинском руководстве», – передает ТАСС его слова.

    «Необходимо, чтобы Украина признала результаты референдумов, проведенных в четырех известных регионах. Необходимо признать заинтересованность Украины в сохранении долгосрочных дружеских отношений с Россией», – указал Путин.

    Он добавил, что украинские власти должны руководствоваться национальными интересами, а не интересами марионеточных режимов, выступающих против России.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

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    21 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы

    Небензя рассказал, что поможет Украине избежать полной катастрофы

    Небензя назвал путь спасения Украины от полной катастрофы
    @ Пресс-служба МИД России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украина еще может миновать полной катастрофы, если незамедлительно начнет конструктивные переговоре с Россией, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    «Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, – это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», –  сказал Небензя в ходе выступления.

    Он отметил, что Россия направила Украине лучшее предложение по всеобъемлющему мирному урегулированию, поэтому Киеву следовало бы не упускать шанс договориться.

    Небензя напомнил, что в ходе состоявшихся прямых российско-украинских контактов в Стамбуле Россия передали проект меморандума о мирном регулировании, который  состоит из двух частей и включает условия заключения всеобъемлющего долгосрочного мира, а также условия прекращения огня.

    «Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять», – посоветовал дипломат.

    Он также отметил роль США, которые способствуют диалогу сторон и помогают разрешению украинского конфликта.

    «Признательны американским коллегам, которые последовательно поддерживают наш прямой диалог с Украиной. Рассчитываем, что и европейские спонсоры киевского режима вместо того, чтобы всеми силами способствовать продолжению «войны до последнего украинца», дадут ей шанс», – резюмировал российский постпред при ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп в пятницу сообщил о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, не уточнив, в чем именно он его заметил.

    В этот же день президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева. Также Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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    21 июня 2025, 06:09 • Новости дня
    Сальдо сообщил о зачистке всех островов в устье Днепра от ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Все острова в устье Днепра Херсонской области находятся под контролем российских военных после их полной зачистки от присутствия ВСУ, рассказал на ПМЭФ губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша задача сейчас и задача у наших военных – удерживать уже очищенную полностью территорию Левобережья и те десятки островов, которые находятся в устье Днепра. Они все зачищены, все находятся под контролем вооруженных сил», – сказал Сальдо РИА «Новости».

    Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Регион стал субъектом России после проведения референдума в сентябре 2022 года.

    По данным российской стороны, под контролем России находится 75% территории области, тогда как город Херсон и часть территории на правом берегу Днепра остаются под контролем украинских войск. Украинская сторона не признает итоги референдума и продолжает обстреливать регион.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в день основания Херсона, 18 июня, губернатор  Сальдо сообщил о намерении возродить город после освобождения от ВСУ. До этого Сальдо заявил о благоприятной военно-политической обстановке для освобождения Херсона и правобережья.

    При этом ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения.

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    21 июня 2025, 06:39 • Новости дня
    Прилепин назвал Николая Гоголя «великим русским хохлом»

    Tекст: Ирма Каплан

    Писатель Захар Прилепин высказался о национальной принадлежности Николая Гоголя, подчеркнув его вклад в русскую литературу.

    «Гоголь по происхождению украинец. Он и сам считал, что он украинец. Но писал он на русском языке, значит, он является по факту русским писателем. У нас могут быть русские писатели по происхождению абхазами, осетинами», – отметил Прилепин на полях ПМЭФ в беседе с РИА «Новости.

    Он признался, что его любимый писатель Гайто Газданов осетин, вообще без русской крови, но он при этом русский писатель.

    Прилепин не согласился с мнением, что украинцев «никогда не существовало», отметив, что Украина и украинцы были отражены в произведениях русской классики, в том числе у Александра Пушкина и Николая Гоголя. У последнего – прекрасная, воспетая Украина, Малороссия.

    «Украинцы отличались уже в XVII веке от великороссов весьма серьезно. Это нормально, в этом нет никакой проблемы. Да, были, да, это субэтнос вполне себе любопытный, яркий, который в конечном итоге делает нас только богаче», – добавил писатель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что считает украинцев и русских единым народом, назвав при этом всю Украину «нашей».

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    21 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    В Тульской области объявили ракетную опасность

    Власти Тульской области объявили ракетную опасность

    В Тульской области объявили ракетную опасность
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Тульской области объявлена ракетная опасность, сообщает министерство региональной безопасности региона.

    В Telegram-канале ведомства указано, что тревога была объявлена в 13.05. Гражданам рекомендовано укрыться в подземных пространствах, на нижних этажах зданий, в помещениях без окон с несущими стенами или в защитных сооружениях. Тем, кто находится на улице или в транспорте, советуют направиться в ближайшее безопасное место и сохранять спокойствие.

    Местные власти регулярно информируют население о подобных случаях и напоминают о необходимости оперативно реагировать на сигналы тревоги.

    За минувшие сутки система ПВО сбила четыре бомбы JDAM и 97 дронов ВСУ.

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    21 июня 2025, 12:24 • Новости дня
    Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР

    Минобороны: Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР

    Группировка «Восток» освободила Запорожье в ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате успешного наступления подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Запорожье Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны России сообщается, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили углубленное продвижение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье в ДНР.

    На прошлой неделе российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР.

    До этого группировка войск «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    21 июня 2025, 10:24 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении украинцев к дружбе с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Большинство граждан Украины заинтересованы в поддержании дружеских отношений с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью Sky News Arabia российский лидер напомнил, что вопросы двусторонних отношений обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и тогда стороны находились на грани подписания соглашения, передает РИА «Новости».

    «Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией. Все эти вопросы обсуждались в Стамбуле в 2022 году, и я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», – сказал Путин.

    Ранее в интервью Путин отметил, что для урегулирования ситуации на Украине требуется устранить нацистские элементы в составе украинского руководства. Он также заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна использоваться третьими сторонами.

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    21 июня 2025, 02:10 • Новости дня
    FT узнала цель назначения нового командующего Сухопутными войсками Украины

    FT: Зеленский пытается назначением Шаповалова ускорить мобилизацию

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный штаб Украины заявил, что новому командующему сухопутными войсками Украины необходимо будет «повысить боеспособность армии, улучшить систему мобилизации и подготовку военнослужащих», пишет FT.

    «Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками, поскольку Киев стремится обновить свой высший командный состав и улучшить мобилизацию, чтобы противостоять летнему наступлению России», – пишет Financial Times (FT).

    Газета напоминает, что предшественник Шаповалова Михаил Драпатый после своего ухода раскритиковал  сухопутные войска, заявив, что, приступив к работе в штабе, он столкнулся с «атмосферой страха, отсутствием инициативы, нежеланием принимать обратную связь, безразличием к кадровым вопросам, притворством в отношении дисциплины и глубоким разрывом между штабом и подразделениями».

    Геннадий Шаповалов ранее был представителем Украины в командовании НАТО в немецком Висбадене, где координировал поставки оружия и военную помощь Украине. С апреля 2024 года по начало 2025 года он возглавлял оперативное командование военными операциями в южной части Украины, включая прифронтовой Херсонский регион.

    Как высказался о нем Зеленский, теперь опыт 47-летнего офицера в Висбадене «должен быть реализован в сухопутных войсках Украины».

    Перестановки, проведенные Зеленским в этом месяце, включали новые назначения на руководящие должности в украинских воздушно-десантных войсках и недавно созданном подразделении БПЛА-систем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины Геннадия Шаповалова после того, как с 1 июня подал в отставку Михаил Драпатый.

    Тогда же стало известно, что офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    21 июня 2025, 05:21 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 2 млрд долларов за 10 месяцев

    Tекст: Ирма Каплан

    Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» с августа 2024 года уничтожил в зоне СВО технику НАТО на сумму свыше 2 млрд долларов, сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    «С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью „Князя Вандала“ техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше $2 млрд», – заявил Чадаев ТАСС.

    Как сообщал в январе 2025 года глава Новгородской области Андрей Никитин,  разработка новгородского центра помогла нанести урон НАТО в ходе СВО на 300 млн долларов.

    Дрон «Князь Вандал Новгородский» – это разработка специалистов НПЦ «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные боевые и гражданские задачи. НПЦ  специализируется на передовых технологических и нормативно-правовых решениях  в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников.

    В марте сообщалось, что специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия.

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    21 июня 2025, 02:26 • Новости дня
    Суд зарегистрировал дело против Курбангалеевой за оправдание терроризма
    Суд зарегистрировал дело против Курбангалеевой за оправдание терроризма
    @ Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй Западный окружной военный зарегистрировал дело в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского (признаны в РФ иноагентами и внесены в перечень террористов) за оправдание терроризма.

    Как уточнила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, процесс пройдет в заочной форме. В случае необходимости суд дополнительно определит порядок слушаний – открыто или закрыто для публики и СМИ, передает ТАСС.

    Уголовное дело в отношении иноагентов, внесенных в перечень террористов, Фариды Курбангалеевой и Алексея Барановского возбуждено в связи с публичным  оправданием и пропагандой терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), а также в отношении Курбангалеевой в связи с распространением заведомо ложной информации о действиях российских военных (часть 2 статьи 207.3 УК РФ).

    Напомним, по версии следствия, в мае 2024 года, находясь за пределами России, обвиняемые разместили на личном канале видеохостинга совместно изготовленную видеозапись с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма.

    Кроме того, Курбангалеева в январе 2023 года опубликовала на канале в мессенджере информацию, которую следствие считает заведомо ложной, о действиях российских Вооруженных сил во время спецоперации на Украине.

    Курбангалеевой и Барановскому заочно назначили заключение под стражу. Оба фигуранта находятся в международном розыске.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России потребовала экстрадиции бывшей ведущей Фариды Курбангалеевой из Чехии, где та проживает с 2018 года.

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал Курбангалееву заочно по делу об оправдании терроризма в интернете. Журналистка объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.

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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

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    Почему мусульманский мир не встал на сторону Ирана против Израиля

    Весь коллективный Запад сплотился вокруг Израиля при его атаках на Иран. Казалось бы, ровно того же, а именно поддержки Ирана, стоило ожидать и от 2 млрд мусульман, населяющих нашу планету. Однако ничего подобного не произошло, некоторые мусульманские страны даже оказали поддержку Израилю. Почему общеисламское единство оказалось мифом? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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