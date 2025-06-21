Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова

Зеленский заявил, что вице-премьер Украины Чернышов «не сбежал»

Tекст: Вера Басилая

Зеленский заявил, что вице-премьер – министр национального единства Украины Алексей Чернышов находится в служебной командировке и должен вскоре вернуться, передает РИА «Новости».

Он отметил, что у Чернышова было два задания – открытие хабов в других странах и проработка вопроса множественного гражданства для украинцев.

По словам Зеленского, Чернышов выполняет эти поручения и должен вернуться после окончания поездки.

С 17 июня украинские СМИ распространили информацию, что Чернышов якобы не возвращается на Украину из-за коррупционного скандала. Перед этим НАБУ объявило о раскрытии масштабной коррупционной схемы в строительной сфере и предъявило обвинения пяти бывшим чиновникам министерства, которым ранее руководил Чернышов.

Ранее на Украине ранее арестовали застройщика Сергея Копистыря, связанного с коррупционной схемой передачи земли в Киеве при участии тогдашнего министра Алексея Чернышова.

СМИ писали, что вице-премьер Алексей Чернышов и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич покинули страну, и оба считались «кошельками» Владимира Зеленского.