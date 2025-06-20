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На Украине арестовали застройщика, связанного с «кошельком» Зеленского
Украинский высший антикоррупционный суд отправил в СИЗО застройщика Сергея Копистыря, связанного с коррупционной схемой передачи земли в Киеве по согласованию с занимавшим тогда пост министра развития общин и территорий и известным как «кошелек» Зеленского Алексеем Чернышовым.
Копистырь арестован, у него есть возможность внести залог в 100 млн гривен (примерно 2,4 млн долларов), передает ТАСС.
Следствие считает Копистыря организатором преступной схемы по незаконной передаче земли в Киеве, согласованной тогдашним министром развития общин и территорий Чернышовым.
По данным центра противодействия коррупции, Копистырь обратился к министру Чернышову с предложением о мошеннической схеме еще в 2021 году. Чернышов подозреваемым по делу не признан, поскольку не вернулся из служебной командировки.
Следствие утверждает, что в преступной схеме участвовали чиновники министерства развития общин и территорий Украины и директор государственного предприятия. Фигуранты обеспечили условия для передачи участка, после чего госсекретарь департамента разрешил заключение инвестиционного соглашения.
Документ предусматривал передачу государству части квартир, стоимость которых была занижена почти в пять раз от рыночной, что нанесло бы ущерб бюджету на сумму свыше 1 млрд гривен (примерно 23,8 млн долларов). Однако участок был арестован до завершения сделки.
В награду за содействие застройщик предоставил сотрудникам министерства скидки на квартиры в других жилых комплексах, общая сумма неправомерной выгоды составила 16,8 млн гривен (чуть более 407 тыс. долларов).
До этого сообщалось, что Украину покинули занимающий сейчас должность вице-премьера Алексей Чернышев и совладелец фирмы «Квартал 95» Тимур Миндич. Оба считались «кошельками» Зеленского.