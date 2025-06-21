Политолог Мухин: В российской экономике сложилась новая ценностная система

Tекст: Андрей Резчиков

«Последние лет пять правительство работало над тем, чтобы сделать российскую экономику инновационной. В условиях санкционного воздействия этот вопрос был жизненно необходим. Речь идет не только об импортозамещении, но и изменении качества работы самих отраслей, качестве управления, финансирования и применения технологий», – отметил Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации.

«Одновременно создавалась иная ценностная система в экономике. Спасибо санкциям, которые закрыли возможности инвестировать в страны Запада. Это сильно насытило качественным финансированием отечественные проекты», – продолжил собеседник.

Он отметил, что в ходе пленарного заседания президент Владимир Путин выделил важнейшую тенденцию – Россия уже не просто импортозамещает другие товары, а создает принципиально новый продукт на основе собственных решений, что свидетельствует о структурных изменениях в экономике. «Речь идет о том, что креативный потенциал стал направлен внутрь страны. Появились оригинальная продукция и технологии, которые стали на службу отечественного производителя», – говорит эксперт.



Говоря о формирующемся новом многополярном мире, Мухин подчеркнул, что Владимира Путина, Си Цзиньпина, Нарендру Моди и других политиков этого плана от западных лидеров отличает то, что они не пытаются концентрировать ресурсы в одном месте, а развивают мировую инновационную экономику. «Политики и страны, создающие более справедливую систему распределения ресурсов, получают конкурентные преимущества. Именно поэтому против России были введены санкции. Санкции – это незаконная конкуренция, которая уродует лицо мировой экономики. А справедливая система и настоящий рынок убирают эти уродства, чем, собственно, сейчас занимаются БРИКС и ШОС», – пояснил спикер.

Собеседник особо отметил, что представительная часть Петербургского международного экономического форума «говорит сама за себя»: «Запад проиграл информационную войну, потому что не выполнил ни одной из своих целей – он не разрушил экономику России и не изолировал ее. Именно это поставили в заслугу Путину остальные участники заседания. Они признали, что российский лидер не испугался, а сделал так, как посчитал нужным».

В пятницу президент России Владимир Путин участвовал в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Тема этого года – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Глава государства напомнил, что если в начале века страны БРИКС составляли пятую часть глобальной экономики, то сегодня это уже 40 %. «И очевидно, что эта доля будет только расти – это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно, прежде всего за счет динамичных государств Глобального Юга», – сказал Путин.

По его словам, сегодня страны БРИКС задают планку в развитии так называемых человекоцентричных отраслей. «Запускаются крупнейшие проекты по улучшению среды для жизни. Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и сфере искусственного интеллекта», – подчеркнул президент. Путин предложил партнерам России «внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие, многие годы вперед».

«Глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют, безусловно, и глобального ответа. Решить проблемы в одиночку, тем более за чужой счет, уже просто невозможно – это иллюзия. Только совместные действия в рамках такой организации, как БРИКС, некоторых других форматов могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперед», – добавил глава государства.