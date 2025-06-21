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На ПМЭФ заключили более тысячи соглашений на 6,3 трлн рублей
Кобяков: На ПМЭФ заключили более тысячи соглашений на 6,3 трлн рублей
Сумма заключенных на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашений превысила 6 трлн рублей, сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков.
Подписано 1 060 соглашений на сумму 6,3 трлн рублей, уточнил Кобяков на пресс-конференции по итогам форума, передает ТАСС.
По его словам, в итоговую сумму вошли только те соглашения, которые не подпадают под коммерческую тайну.
«По итогам форума на данный момент перед этой пресс-конференцией было подписано 1 060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. Естественно, мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной», – отметил Кобяков.
Напомним, делегации из 144 стран приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.
Сообщалось, что на ПМЭФ губернаторы подписали ряд важных инвестиционных соглашений и договоров для развития регионов.