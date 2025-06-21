Кобяков: На ПМЭФ заключили более тысячи соглашений на 6,3 трлн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Подписано 1 060 соглашений на сумму 6,3 трлн рублей, уточнил Кобяков на пресс-конференции по итогам форума, передает ТАСС.

По его словам, в итоговую сумму вошли только те соглашения, которые не подпадают под коммерческую тайну.

«По итогам форума на данный момент перед этой пресс-конференцией было подписано 1 060 соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. Естественно, мы говорим только о том, что не является коммерческой тайной», – отметил Кобяков.

Напомним, делегации из 144 стран приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.

Сообщалось, что на ПМЭФ губернаторы подписали ряд важных инвестиционных соглашений и договоров для развития регионов.