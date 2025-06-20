  • Новость часаИзраиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию
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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    12 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    15 комментариев
    20 июня 2025, 06:47 • Новости дня

    «Северяне» отразили за сутки 20 контратак ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» за сутки отразили 20 контратак вооруженных сил Украины на Сумском направлении.

    «За сутки враг предпринял 20 безуспешных контратак: девять в окрестностях Андреевки, четыре около Алексеевки, четыре в Юнаковке, две в районе Новониколаевки и одну в лесных массивах на направлении Кондратовки», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    В контратаках ВСУ задействовали свыше 140 человек, более 80 из них ликвидированы, остальные «бежали, бросив раненых».

    Кроме того, российскими войсками зачищено несколько лесополос у Яблоновки, продолжаются бои в Юнаковке и зачистка приграничных лесных массивов.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены семь штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и украинские минометные расчеты. ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ пытались пробиться на российскую территорию из Бессаловки и Рыжевки. Также ВСУ «пытались просочиться в поселок Новый Путь». Украинские силы были частично уничтожены, выжившие бойцы ВСУ сбежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено восемь единиц вражеской техники.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Напомним, российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области.

    19 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ

    Mash: В моргах трех приграничных городов России хранятся 10 тыс. тел солдат ВСУ

    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода хранятся более 10 тыс. тел украинских военных, сообщили СМИ.

    В моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся не менее 10 тысяч тел украинских военных, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Сообщается, что тела бойцов Вооруженных сил Украины проходят процедуры опознания, судебной экспертизы, а также согласования даты и места обмена. Военные сообщают, что в моргах насчитывается более 10 тыс. тел украинских военных.

    По словам представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, если личность погибшего удается установить сразу, процедура передачи тела занимает около полугода. В случаях, когда имеются только фрагменты для опознания, процесс передачи может длиться до года.

    Mash подчеркивает, что число потерь ВСУ растет на фоне активного наступления российских войск в Донецкой народной республике и Сумской области. Украинская сторона не успевает забирать тела погибших с территории боевых действий.

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные на переговорах в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

    Посол МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.

    Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.

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    19 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    В Киеве прошли самые масштабные протесты с начала конфликта с РФ
    В Киеве прошли самые масштабные протесты с начала конфликта с РФ
    @ Giorgos Zachos/Sopa Images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице прошел масштабный митинг против действий агентства по розыску и менеджменту активов АРМА, сообщают украинские СМИ.

    Протест стал самым массовым со времен конфликта с Россией, на городские улицы вышло около тысячи человек, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    Демонстранты собрались перед Домом профсоюзов. По их мнению, агентство отнимает у них земли и право на голос. Недовольные поставили ультиматум властям: те должны или назначить военного руководителя ведомства, или протестов станет больше.

    Руководство киевского режима пока не реагировало на эти заявления.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 20:29 • Новости дня
    Захарова: Проигрывающая России Украина открывает «второй фронт» в Африке

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне неудач на фронте на Украине Киев, по заявлениям МИД России, решил усилить поддержку террористических группировок в странах Сахаро-Сахельского региона.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открыв там второй фронт, передает ТАСС. Она уточнила, что в СМИ Сахаро-Сахельского региона появились сообщения о прямом участии украинских спецслужб в подготовке террористов, действующих на этой территории.

    Захарова отметила, что малийские и буркинийские новостные порталы недавно сообщили о помощи украинской разведки террористической группировке «Группа поддержки ислама и мусульман», совершившей 30 мая нападение на военных Мали в регионе Куликоро. По ее словам, Украина отступает под натиском Вооруженных сил России, но пытается дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах.

    Дипломат напомнила, что Киев ранее признавал контакты с африканскими террористами: соответствующие заявления публично делали пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров. В июле 2024 года в Мали, по словам Захаровой, был совершен теракт против колонны военных, а позже власти Мали и Нигера разорвали отношения с Киевом.

    Захарова также указала, что правительство Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на поддержку киевским режимом терроризма, и подчеркнула отсутствие реакции со стороны западных стран на обвинения в адрес Украины.

    Ранее СМИ сообщили, что после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

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    19 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины

    Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий Украины назначил Геннадия Шаповалова руководить Сухопутными войсками после отставки предыдущего командующего.

    Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

    В документе говорится: «Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ». До этого должность занимал Михаил Драпатый.

    Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня. Причиной стала гибель 12 военнослужащих и ранение более 60 в результате удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель украинской оперативно-тактической группировки «Донецк» Александр Тарнавский покинул свою должность.

    Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку на фоне конфликта с Александром Сырским и борьбы за должность главнокомандующего.

    Офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    19 июня 2025, 14:49 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена группу военнослужащих
    Россия вернула из украинского плена группу военнослужащих
    @ @mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг Россия вернула группа удерживаемых киевским режимом военнопленных, взамен на Украину передана группа военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны России.

    Обмен прошел в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

    После этого бойцов доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

    Напомним, 9 июня первая группа молодых военных, удерживаемых на территории, контролируемой Киевом, была возвращена на родину в рамках договоренностей с украинской стороной. Еще ряд российских военных, считавшихся пропавшими без вести, вернулись домой.

    Комментарии (3)
    19 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском

    Командир подразделения «Ахиллес» обещал подросткам деньги за работу с БПЛА

    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются.

    Как передает ТАСС, командир украинского подразделения «Ахиллес» Федоренко Юрий Сергеевич дал указание подчиненным привлекать к боевым действиям лиц младше 18 лет на фоне наступления ВС РФ на Купянском направлении.

    По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, подростков используют в качестве операторов разведывательных дронов, для чего достаточно навыков управления FPV-дронами.

    «На фоне активного продвижения ВС РФ на Купянском направлении командир «Ахиллеса» Федоренко Юрий Сергеевич приказал подчиненным проводить агитацию среди лиц младше 18 лет с целью их привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований в качестве операторов разведывательных дронов», – заявил Лисняк.

    Подросткам обещают выплаты от одной до трех тысяч гривен, однако деньги не выплачиваются. В отношении Федоренко возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и участия в незаконном вооруженном формировании. Он объявлен в розыск, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе во время попытки мобилизации сотрудниками местного военкомата был подстрелен военнослужащий, которого затем доставили в больницу.

    В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма святой Параскевы канонической Украинской православной церкви Александра Жука.

    Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины без исключений.

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    19 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о необходимости для Украины атаковать нефтяные объекты России.

    Ландсбергис публично предложил Украине наносить удары по российским нефтяным объектам, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, передает «Газета.Ru».

    Его позиция была высказана в сообщении на странице в соцсети Х, где он разместил карту с крупнейшими нефтяными объектами Ирана и отметил, что удары Израиля направлены на снижение добычи нефти, обеспечивающей финансирование республики.

    Ландсбергис выразил уверенность, что Украина поймет, что по его мнению, российская нефть является законной целью для атак.

    Напомним, в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов нефть марки Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

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    19 июня 2025, 07:58 • Новости дня
    Российский боец уговорил сдаться двух военных ВСУ «божьим словом»

    Tекст: Александра Юдина

    При продвижении к Малиновке на Украине российский военнослужащий с позывным «Росомаха» рассказал, что его сослуживец с помощью убеждения заставил двух бойцов ВСУ из 142-й бригады добровольно сдаться в плен без единого выстрела.

    Командир штурмового взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным «Росомаха» рассказал, что инцидент произошел на одном из опорных пунктов при продвижении к Малиновке в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости».

    По его словам, российский военнослужащий сумел убедить двух противников сдаться без единого выстрела, используя лишь красноречие.

    Командир отметил, что его подчиненный действовал «божьим словом» и сумел убедить украинских военных из 142-й бригады добровольно сложить оружие.

    Военнопленный ВСУ сообщил, что после того как их подразделение было разбито, они с сослуживцем решили сдаться, чтобы сохранить жизнь и вернуться к семьям.

    Ранее российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения.

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    19 июня 2025, 17:44 • Новости дня
    Над Россией за два часа уничтожили 10 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Над несколькими российскими регионами во второй половине дня в четверг уничтожили несколько украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    С 14.00 до 16.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили семь БПЛА над Ростовской областью, два – над Волгоградской, один – над Астраханской областью, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

    Утром в четверг над Ростовской, Тульской областями и Крымом уничтожили четыре украинских дрона.

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    20 июня 2025, 00:25 • Новости дня
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», – приводит слова Новака ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

    Новак пояснил, что отказ от транзита через Украину негативно сказался в первую очередь на европейских потребителях, которым теперь приходится платить больше за сжиженный газ с мировых рынков.

    Новак подчеркнул, что рост цен на электроэнергию и продукцию из газа в ЕС стал прямым следствием политического решения европейских властей.

    Вице-премьер обратил внимание, что сейчас основные поставки российского газа в Европу идут через «Турецкий поток» и ранее созданную инфраструктуру. Кроме того, Россия наращивает экспорт в страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Новак также сообщил, что Россия готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» в случае интереса со стороны европейских покупателей.

    «Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», – сказал он.

    По словам вице-премьера, только одна нитка «Северного потока – 2» пригодна для эксплуатации, остальные повреждены в результате теракта. Новак напомнил, что трубопровод был построен совместно с европейскими компаниями для обеспечения долгосрочных поставок газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

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    19 июня 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР
    Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Новониколаевка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около пунктов Новосергеевки, Петровского, Гродовки, Красноармейска и Русина Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab.

    Между тем подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Новой Сечи, Алексеевки, Писаревки, Андреевки, Рыжевки и Кондратовки Сумской области.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Удов и Резниково Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Колодезным, Песчаным, Купянском Харьковской области и Кировском ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, американскую 155-мм гаубицу М777, две станции РЭБ и три склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Выемки, Миньковки, Федоровки, Клебан-Быка и Константиновки ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Поддубного, Веселого ДНР, Гуляйполя Запорожской области и Степового Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Малой Токмачки, Каменского, Новоандреевки Запорожской области, Антоновки и Никольского Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Уничтожены до 85 военнослужащих противника, станция РЭБ и склад боеприпасов.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области

    Ранее они освободили Ульяновку в ДНР, а конце прошлой недели освободили Зеленый Кут в ДНР.

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    19 июня 2025, 22:33 • Новости дня
    Politico: Ермак вызвал в Вашингтоне раздражение у демократов и республиканцев

    Politico: Ермак в США называл команду Трампа «российскими агентами»

    Tекст: Вера Басилая

    В частных беседах глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак называл сотрудников команды Дональда Трампа «российскими агентами», особо выделяя спецпосланника Стива Уиткоффа, чем вызвал раздражение у политиков обеих партий США, сообщила газета Politico.

    Издание пишет, что Андрей Ермак в частных разговорах с союзниками высказывал обвинения в адрес чиновников администрации Дональда Трампа, называя их «российскими агентами». В частности, речь шла о спецпосланнике США по Ближнему Востоку Стиве Уиткоффе, который неоднократно встречался с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что визит Ермака в Вашингтон в начале июня был крайне неудачным. По информации источников Politico, американские политики не понимали цели его визита, а встречу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент. В конечном итоге Ермак случайно столкнулся с американским чиновником в коридоре. Офис вице-президента США Джей Ди Вэнса не отреагировал на запрос о встрече.

    Politico также пишет, что Ермак вызывает раздражение у политиков из обеих партий в США, а беседы с ним описываются как напряженные и сложные. Один из источников назвал Ермака «двухпартийным раздражителем». В Белом доме отметили его резкость и требовательность и считают, что он плохо ориентируется в политике США. Поведение Ермака, по мнению издания, может вдохновить республиканцев и сторонников Трампа на прекращение поддержки Украины.

    Ранее в Верховной раде Украины отметили усиление полномочий главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака после его поездки в Соединенные Штаты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Андрей Ермак привез Владимиру Зеленскому из США только плохие новости.

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    20 июня 2025, 04:59 • Новости дня
    С Украины сбежали два «кошелька» Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Украину покинули вице-премьер Алексей Чернышев и совладелец фирмы «Квартал 95» и бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич, оба считались «кошельками» Зеленского.

    Украинский журналист Михаил Ткач рассказал, что Чернышев в составе делагации, возглавляемой Зеленским, поехал в Австрию, но «предсказуемо не вернулся на Украину», пишет «Российская газета».

    На Украине бывшие подчиненные Чернышева подозреваются в неправомерном обогащении.

    Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский (находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене) заявил, что «Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область», передает ТАСС.

    В СМИ и соцсетях и Чернышева, и Миндича называют «кошельками» Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Миндич поддерживал тесные контакты с президентом и являлся одним из консультантов главы его офиса Андрея Ермака.


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    19 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    Над 11 регионами России за ночь уничтожен 81 украинский беспилотник
    Над 11 регионами России за ночь уничтожен 81 украинский беспилотник
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа над разными регионами России, в том числе 19 аппаратов над Брянской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 21.20 по московскому времени 18 июня до 6.40 19 июня были сбиты беспилотники самолетного типа: 19 – над Брянской областью, 17 – над Курской, 13 – над Смоленской, семь – над Волгоградской, шесть – над Орловской, пять – над Ростовской, пять – над Крымом.

    Также по три беспилотника были уничтожены над Белгородской и Астраханской областями, два – над Рязанской областью и один – в Московском регионе.

    Накануне в результате работы сил противовоздушной обороны в нескольких регионах России были уничтожены 13 самолетных беспилотников, атаковавших территории России и Крыма.

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    19 июня 2025, 23:59 • Новости дня
    Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до конца президентства Трампа
    Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до конца президентства Трампа
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно завершить конфликт на Украине до конца президентства Дональда Трампа в США, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал к «обмену всех на всех» с Россией и «прекращению огня», а также переговорам «на высшем уровне», сообщают украинские СМИ. По его совам, конфликт «желательно закончить в этот срок президента Трампа».

    Зеленский выразил надежду на помощь Трампа и «влияние США». «Это то, что может помочь. Санкции необходимы. Дипломатия необходима. Безопасность необходима», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но вопрос в том, «кто будет подписывать документы». «Подпись должна стоять легитимных властей», – заявил Путин. Также он пояснил, что встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров: «Если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

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