У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.7 комментариев
«Северяне» отразили за сутки 20 контратак ВСУ на Сумском направлении
Военнослужащие российской группировки войск «Север» за сутки отразили 20 контратак вооруженных сил Украины на Сумском направлении.
«За сутки враг предпринял 20 безуспешных контратак: девять в окрестностях Андреевки, четыре около Алексеевки, четыре в Юнаковке, две в районе Новониколаевки и одну в лесных массивах на направлении Кондратовки», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
В контратаках ВСУ задействовали свыше 140 человек, более 80 из них ликвидированы, остальные «бежали, бросив раненых».
Кроме того, российскими войсками зачищено несколько лесополос у Яблоновки, продолжаются бои в Юнаковке и зачистка приграничных лесных массивов.
На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены семь штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и украинские минометные расчеты. ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.
На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ пытались пробиться на российскую территорию из Бессаловки и Рыжевки. Также ВСУ «пытались просочиться в поселок Новый Путь». Украинские силы были частично уничтожены, выжившие бойцы ВСУ сбежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено восемь единиц вражеской техники.
«За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.
Напомним, российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области.