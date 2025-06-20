«Северяне» отразили за сутки 20 контратак ВСУ на Сумском направлении

Tекст: Антон Антонов

«За сутки враг предпринял 20 безуспешных контратак: девять в окрестностях Андреевки, четыре около Алексеевки, четыре в Юнаковке, две в районе Новониколаевки и одну в лесных массивах на направлении Кондратовки», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В контратаках ВСУ задействовали свыше 140 человек, более 80 из них ликвидированы, остальные «бежали, бросив раненых».

Кроме того, российскими войсками зачищено несколько лесополос у Яблоновки, продолжаются бои в Юнаковке и зачистка приграничных лесных массивов.

На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены семь штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и украинские минометные расчеты. ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ пытались пробиться на российскую территорию из Бессаловки и Рыжевки. Также ВСУ «пытались просочиться в поселок Новый Путь». Украинские силы были частично уничтожены, выжившие бойцы ВСУ сбежали. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено восемь единиц вражеской техники.

«За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

Напомним, российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области.