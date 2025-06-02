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Bloomberg сообщил о «давлении» на ЦБ России из-за высоких ставок
Bloomberg сообщил о давлении на главу ЦБ Набиуллину из-за высоких ставок
Глава Банка России Эльвира Набиуллина якобы столкнулась с требованиями правительства пойти на снижение ключевой ставки из-за негативного влияния высоких ставок на экономику, пишет Bloomberg.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сталкивается с возрастающим давлением правительства снизить рекордно высокую ключевую ставку, на фоне опасений за состояние бизнеса и бюджета, пишет Bloomberg. Три собеседника агентства, знакомых с позицией Кремля, сообщили, что власти ждут смягчения политики уже на ближайшем заседании Банка России.
Агентство отмечает: министр финансов Антон Силуанов заявил 19 мая, что у регулятора «существенный простор для маневра в денежно-кредитной политике». Министр экономики Максим Решетников и первый вице-премьер Денис Мантуров также предостерегали: без снижения ставки экономика может перегреться вниз.
По данным Bloomberg, высокая стоимость заимствований якобы ударила по гражданским отраслям: крупнейшие компании, включая «Северсталь», фиксируют убытки и отказываются от дивидендов. Производство гражданских товаров в первом квартале упало на 0,8% ежемесячно, достигнув минимума с апреля 2023 года, отмечает московский Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, пишет агентство.
Экономист Bloomberg Economics Алекс Исаков считает, что у Банка России есть все основания для снижения ставки: инфляция ослабла, а экономика, не связанная с оборонной промышленностью, якобы близка к рецессии. По его оценке, уже в июне можно ожидать снижения на 200-300 базисных пунктов – до 18-19%.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил поспорить «на десять щелчков» о снижении ключевой ставки Центробанком.
В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила шансы на изменение ставки и подчеркнула необходимость длительной жесткой денежно-кредитной политики.
Глава Центробанка также заявила, что большинство российских компаний демонстрируют устойчивое финансовое положение, хотя среди них остаются отдельные предприятия со старыми проблемами.