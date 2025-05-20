Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.2 комментария
Набиуллина заявила об устойчивости большинства российских компаний
Большинство российских компаний демонстрируют устойчивое финансовое положение благодаря запасам прибыли, однако среди них остаются отдельные предприятия со старыми проблемами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Большинство российских компаний продолжают демонстрировать устойчивое финансовое положение, однако отдельные предприятия сталкиваются с трудностями, передает ТАСС. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на «Альфа-саммите». По ее словам, у многих компаний сформирована подушка безопасности благодаря высоким прибылям в последние годы.
Набиуллина подчеркнула: «Речь, скорее, идет не об убытках, хотя убыточные компании тоже есть, и чаще всего это компании с застаревшими уже проблемами, а скорее о снижении прибыли». Таким образом, значительная часть проблемных предприятий сохраняет деловую активность, несмотря на сложную ситуацию.
Глава Банка России также отдельно отметила, что регулятор самостоятельно определяет меры денежно-кредитной политики. При этом, по ее словам, мнение бизнеса остается значимым для оценки текущей ситуации и ожиданий рынка. Она добавила, что Банк России регулярно встречается с предпринимателями, в том числе в регионах, чтобы учитывать их позицию при принятии решений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина оценила шансы на изменение ключевой ставки и отметила необходимость долгосрочной жесткой денежно-кредитной политики. Она сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики. Она также сообщила о снижении стоимости ОСАГО в России.