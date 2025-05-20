Набиуллина заявила об устойчивости большинства российских компаний

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство российских компаний продолжают демонстрировать устойчивое финансовое положение, однако отдельные предприятия сталкиваются с трудностями, передает ТАСС. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на «Альфа-саммите». По ее словам, у многих компаний сформирована подушка безопасности благодаря высоким прибылям в последние годы.

Набиуллина подчеркнула: «Речь, скорее, идет не об убытках, хотя убыточные компании тоже есть, и чаще всего это компании с застаревшими уже проблемами, а скорее о снижении прибыли». Таким образом, значительная часть проблемных предприятий сохраняет деловую активность, несмотря на сложную ситуацию.

Глава Банка России также отдельно отметила, что регулятор самостоятельно определяет меры денежно-кредитной политики. При этом, по ее словам, мнение бизнеса остается значимым для оценки текущей ситуации и ожиданий рынка. Она добавила, что Банк России регулярно встречается с предпринимателями, в том числе в регионах, чтобы учитывать их позицию при принятии решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина оценила шансы на изменение ключевой ставки и отметила необходимость долгосрочной жесткой денежно-кредитной политики. Она сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики. Она также сообщила о снижении стоимости ОСАГО в России.