Возгорание в доме и гараже произошло при падении обломков БПЛА в Курской области

Хинштейн: Над Курском сработала система ПВО и сбила вражеские БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления. По предварительным данным, пострадавших нет», – сказано в сообщении.

Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорания. Информация о последствиях уточняется.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером воскресенья дежурные средства ПВО в течение полутора часов перехватили 53 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей.