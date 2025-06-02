Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.7 комментариев
Возгорание в доме и гараже произошло при падении обломков БПЛА в Курской области
Хинштейн: Над Курском сработала система ПВО и сбила вражеские БПЛА
На Курском в ночь на 2 июня сработала система ПВО, были сбиты дроны, обломки которых при падении вызвали возгорания и повреждения, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления. По предварительным данным, пострадавших нет», – сказано в сообщении.
Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорания. Информация о последствиях уточняется.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером воскресенья дежурные средства ПВО в течение полутора часов перехватили 53 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей.