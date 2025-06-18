Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.3 комментария
Силы ПВО за полтора часа сбили 14 украинских дронов над Россией
Российские средства противовоздушной обороны сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа в двух регионах страны.
С 9.30 до 11.00 средствами противовоздушной обороны были уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Из них 12 беспилотников были сбиты над территорией Курской области, еще два – над Орловской областью. Ведомство не уточняет, был ли нанесен ущерб гражданской инфраструктуре и пострадали ли люди в результате атаки.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 48 украинских беспилотников в семи регионах России.
В результате ночной атаки беспилотника произошли повреждения жилого дома и автомобиля в Сосковском районе Орловской области.