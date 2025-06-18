Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Минобороны сообщило об уничтожении 48 украинских беспилотников в семи регионах
Российские средства ПВО за ночь отразили массовую атаку беспилотников на территориях сразу нескольких областей.
За минувшую ночь дежурными расчетами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..
Наибольшее число дронов, 14, было сбито в Брянской области. В Курской области уничтожены 11 аппаратов, в Орловской – 10, в Белгородской – пять, в Тульской – три.
Также по два беспилотника были перехвачены над Калужской областью и Московским регионом, один – над Липецкой областью. В ведомстве подчеркивают, что все угрозы были оперативно нейтрализованы средствами ПВО.
Накануне вечером ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по Белгородской области. А ранее в Брянской области силы ПВО уничтожили 14 украинских дронов.