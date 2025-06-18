Минобороны сообщило об уничтожении 48 украинских беспилотников в семи регионах

Tекст: Мария Иванова

За минувшую ночь дежурными расчетами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..

Наибольшее число дронов, 14, было сбито в Брянской области. В Курской области уничтожены 11 аппаратов, в Орловской – 10, в Белгородской – пять, в Тульской – три.

Также по два беспилотника были перехвачены над Калужской областью и Московским регионом, один – над Липецкой областью. В ведомстве подчеркивают, что все угрозы были оперативно нейтрализованы средствами ПВО.

Накануне вечером ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по Белгородской области. А ранее в Брянской области силы ПВО уничтожили 14 украинских дронов.