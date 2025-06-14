Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова

Прилепин заявил, что покушавшийся на него Пермяков хочет попасть в списки на обмен

Tекст: Вера Басилая

Захар Прилепин прокомментировал просьбу Александра Пермякова, совершившего на него покушение, отобрать у него российский паспорт, пишет РИА «Новости».

По мнению писателя, Пермяков рассчитывает, что отказ от гражданства позволит ему попасть в списки на возможный обмен с Украиной. Прилепин отметил, что, вероятно, адвокат посоветовал обвиняемому отказаться от российского паспорта, поскольку обмену обычно подлежат граждане Украины.

В ходе расследования установлено, что Александр Пермяков вел слежку за Прилепиным в нескольких регионах России, а в апреле 2023 года изготовил два взрывных устройства с использованием противотанковых мин в районе поселка Пионерский Нижегородской области. Он установил их под дорожное полотно возле дома писателя.

Утром шестого мая 2023 года был взорван автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его водитель Александр Шубин. В результате взрыва Шубин погиб, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре после теракта задержали и арестовали.

Ранее осужденный за покушение на Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков выдал информацию о тайнике с оружием, что помогло предотвратить новый теракт в России.

Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы.