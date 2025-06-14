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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

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    14 июня 2025, 12:01 • Новости дня

    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова

    Прилепин заявил, что покушавшийся на него Пермяков хочет попасть в списки на обмен

    Tекст: Вера Басилая

    Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что покушавшийся на него Александр Пермяков отказался от паспорта России, чтобы попасть в список для обмена с Украиной.

    Захар Прилепин прокомментировал просьбу Александра Пермякова, совершившего на него покушение, отобрать у него российский паспорт, пишет РИА «Новости».

    По мнению писателя, Пермяков рассчитывает, что отказ от гражданства позволит ему попасть в списки на возможный обмен с Украиной. Прилепин отметил, что, вероятно, адвокат посоветовал обвиняемому отказаться от российского паспорта, поскольку обмену обычно подлежат граждане Украины.

    В ходе расследования установлено, что Александр Пермяков вел слежку за Прилепиным в нескольких регионах России, а в апреле 2023 года изготовил два взрывных устройства с использованием противотанковых мин в районе поселка Пионерский Нижегородской области. Он установил их под дорожное полотно возле дома писателя.

    Утром шестого мая 2023 года был взорван автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его водитель Александр Шубин. В результате взрыва Шубин погиб, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре после теракта задержали и арестовали.

    Ранее осужденный за покушение на Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков выдал информацию о тайнике с оружием, что помогло предотвратить новый теракт в России.

    Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы.

    13 июня 2025, 16:51 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    Журналист Боуз назвал позицию России по Украине правильной после ударов Израиля
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    События вокруг переговоров Ирана, США и Израиля доказывают правоту России в украинском конфликте, заявил журналист Чей Боуз.

    По его словам, ситуация вокруг переговоров между Ираном, США и Израилем служит подтверждением правильного курса Москвы, передает РИА «Новости».

    «Заключите сделку, и мы остановимся. Никакой сделки? Мы продолжим. Иран, похоже, обманули», – отметил журналист.

    Боуз подчеркнул, что опыт Ирана в переговорах должен стать примером для других участников международных конфликтов, напоминая о важности стратегической осторожности.

    «Это урок для других и лишнее подтверждение для Путина», – считает Боуз.

    Трамп также допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о новых атаках.

    Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила о военной операции против иранской ядерной инфраструктуры и сообщила о поражении ключевого объекта в Натанзе.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта на фоне ухудшения обстановки между Израилем и Ираном.

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    13 июня 2025, 18:43 • Новости дня
    Балицкий заявил о вынужденном решении Киева забрать тела солдат ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Решение киевских властей забрать тела военнослужащих ВСУ – это вынужденная мера, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Киевские власти были вынуждены забрать тела погибших солдат ВСУ, но сделали это не по собственной инициативе или в рамках договоренностей, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

    По его словам, Россия продолжает гуманитарную акцию по передаче Украине более 6 тыс. тел погибших военнослужащих.

    Балицкий подчеркнул: «Их решение – не факт договоренностей и желание вернуть своих погибших, а вынужденная мера: их практически заставили признать свои потери и вернуть тела родственникам». По его словам, значительный вклад в эту работу внесли власти региона, когда публично обозначили отказ Киева забирать погибших и напомнили, что у каждого из них есть имя и свою судьбу скрыть не удастся.

    Балицкий отметил, что властям Украины не удастся скрыть свои потери, так как известно имя каждого погибшего. Он также выразил уверенность, что Запорожье, как и другие города, будет освобожден от киевского режима, и заявил о поддержке местных жителей.

    В регионе начал работу гуманитарный канал связи, через который жители еще не освобожденных территорий могут сообщать о военных и гражданских преступлениях, а также о случаях принудительной мобилизации. Балицкий подчеркнул, что это позволит не допустить ухода от ответственности тех, кто совершал преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российская сторона осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, при этом Украина не отдала ни одного тела.

    В среду Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле.

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    13 июня 2025, 12:13 • Видео
    Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

    Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    13 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Россия передала Украине 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона в пятницу осуществила передачу новой партии тел погибших украинских военных, Украина при этом не отдала ни одного тела, сообщил источник.

    Россия в пятницу передала Украине 1,2 тыс. тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, украинская сторона в ответ не передала российской стороне ни одного тела. Он также заявил, что Россия продолжает выполнять стамбульские договоренности.

    Россия и Украина провели первый обмен телами погибших военнослужащих в соответствии со стамбульскими договоренностями.

    Москва передала украинской стороне 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины и получила 27 тел погибших бойцов Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решился забрать тела украинских военных под давлением общественности и из-за ухудшения настроений в стране.

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    13 июня 2025, 12:51 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
    Российские войска освободили Яблоновку в Сумской области, Комар и Коптево в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе наступления были освобождены населенные пункты Яблоновка в Сумской области, Комар и Коптево в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Яблоновку в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии была поражена живая сила и техника четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1135 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ и десять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Восток» в результате активных действий освободили Комар в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери противника при этом составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 бронемашин, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжили наступления на территории Днепропетровской области. Было освобождено Коптево, а ранее Петровское и Алексеевка в ДНР.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 бронемашин и 40 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял свыше 1555 военнослужащих, три танка, 13 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113. Уничтожены 19 орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 30 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Зарю в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 610 военнослужащих, бронемашину, 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 26 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, девять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили Петровское и Алексеевку в ДНР. Ранее Южная группировка войск освободила Зарю в ДНР.

    Кроме того, российские войска освободили новые территории Днепропетровской области.

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    13 июня 2025, 15:30 • Новости дня
    Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности

    Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности

    Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался о поведении украинских властей и их отношении к помощи со стороны Будапешта.

    В эфире радио Kossuth Орбан указал, что Венгрия принимает украинских беженцев, предоставляет им работу, заботится о детях и обеспечивает их безопасность, не требуя благодарности, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Но говорить после этого о неуважении – это перебор. И Зеленскому надо это понять». Премьер подчеркнул, что Венгрия не будет вставать на колени перед Украиной, как это делает Западная Европа.

    Орбан также добавил, что хорошо понимает, кто такой президент Украины, и считает, что украинское руководство не должно разговаривать с венграми высокомерно.

    В завершение он заявил, что Киев не вправе требовать одобрения от Будапешта по вопросу вступления в Евросоюз, ведь, по мнению Орбана, Украина не имеет права становиться членом этого объединения.

    Ранее Орбан заявил, что Украина является опасной страной, поэтому «украинцев лучше держать вне Евросоюза». Он также заявил, что вступление Украины в Евросоюз приведет к открытию Восточного фронта против России.

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    14 июня 2025, 07:13 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь

    Минобороны сообщило о 66 уничтоженных за ночь над регионами России БПЛА

    Силы ПВО уничтожили над российскими регионами 66 дронов ВСУ за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Средствами ПВО над российскими регионами было уничтожено 66 дронов ВСУ в период с 20.00 пятницы до 7.00 субботы, сообщили в Миноборны.

    «В период с 20.00 мск 13 июня до 7.00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что 30 дронов уничтожены над территорией Воронежской области, еще десять – над Белгородской областью, восемь БПЛА – над Ставропольским краем, шесть беспилотников – над Республикой Крым, один дрон уничтожен над Самарской областью и 11 БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу на одно из промпредприятий Новокуйбышевска была совершена попытка атаки БПЛА, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

    Также стало известно о том, что житель Ставропольского края пострадал при падении обломков БПЛА, падение их зафиксировали в промзоне Невинномысска.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на субботу из-за атаки дрона на Белгород была повреждена кровля  многоквартирного дома.


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    14 июня 2025, 10:27 • Новости дня
    Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ

    Полиция перекрыла центр Киева из-за марша ЛГБТ

    Центр Киева перекрыли из-за марша ЛГБТ
    @ Noemie Coissac/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева из-за марша ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) были перекрыты несколько улиц и закрыта станция метро, что привело к серьезным транспортным заторам.

    Украинская полиция перекрыла ряд центральных улиц Киева и ограничила доступ на станцию метро «Театральная» из-за проведения марша ЛГБТ(движение признано экстремистским и запрещено в России), передает ТАСС.

    По данным издания «Телеграф», на участие в шествии зарегистрировались 800 человек.

    В результате перекрытия улиц в центре города возник значительный транспортный коллапс. Станция метро «Театральная» временно закрыта для пассажиров как на вход, так и на выход.

    Ранее полиция в Киеве задержала нескольких молодых людей, которые протестовали против проведения акции сторонников ЛГБТ в центре города.

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    13 июня 2025, 19:19 • Новости дня
    Дрон группировки «Днепр» транслировал гимн России в Херсоне

    Tекст: Мария Иванова

    В Херсоне дрон с акустической системой несколько раз воспроизвел гимн России, собрав местных жителей у места трансляции.

    Военные из расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» использовали коптер для проигрывания гимна России в Херсоне, передает РИА «Новости». На беспилотник была установлена акустическая система, с помощью которой транслировался гимн.

    Дрон стартовал с левого берега Днепра, преодолел системы ПВО и радиоэлектронной борьбы противника и завис над одним из зданий в Херсоне. После этого через подвешенную колонку зазвучал российский гимн.

    По данным Минобороны РФ, жители города подходили к месту, где находился дрон, чтобы послушать. Гимн был проигран не менее трех раз. После завершения акции дрон благополучно вернулся на левый берег Днепра.

    Напомним, накануне в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли массовые торжества, посвященные Дню России.

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    13 июня 2025, 16:40 • Новости дня
    Зеленский уволил главу миссии Украины при НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО, следует из указов, опубликованных на официальном сайте украинского президента.

    В документах говорится, что с должности освобождена Наталья Галибаренко, а на ее место назначена Алена Гетьманчук, передает РИА «Новости».

    Наталья Галибаренко занимала эту должность с июля 2021 года. При ее назначении отмечалось, что она стала первой женщиной на посту главы миссии Украины при НАТО.

    Ранее Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ.

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    13 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    На Украине прошла масштабная операция по изъятию незаконного оружия

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинских городах продолжаются сотни обысков, направленных на пресечение незаконного оборота оружия и повышение общественной безопасности.

    Национальная полиция Украины организовала массовую операцию по борьбе с нелегальным оружием, передает ТАСС. По данным ведомства, в рамках кампании сотрудники правоохранительных органов проводят более 500 обысков по всей территории страны.

    Как подчеркнули в заявлении, целью спецоперации является предотвращение преступлений с использованием нелегального оружия, прекращение его оборота и обеспечение порядка в обществе. «Нацполиция проводит масштабную общегосударственную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов: продолжается более 500 обысков», – говорится в сообщении полиции.

    Ранее в ФСБ РФ заявили, что количество попыток добывания военной техники и комплектующих для киевского режима достигло беспрецедентных масштабов.

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    13 июня 2025, 14:10 • Новости дня
    ЕС довел расходы на поддержку Киева до 150 млрд евро

    Фон дер Ляйен: ЕС довел расходы на поддержку Киева до 150 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз перечислил на счета Украины еще 1 млрд евро макрофинансовой помощи, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, этот платеж увеличил общую сумму поддержки Киева со стороны Евросоюза с начала спецоперации на Украине до 150 млрд евро, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен заявила: «Сегодня ЕС перевел Украине еще 1 млрд евро макрофинансовой помощи, доведя общий уровень помощи до 150 млрд евро».

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что европейские страны планируют выделить 23 млрд евро на военную поддержку Украины в 2025 году, что на 3 млрд больше, чем в прошлом году.

    Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве объявил о планах увеличить военную помощь Украине.

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    13 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    ЕС продлил меры временной защиты украинских беженцев на два года

    Совет ЕС продлил меры временной защиты украинских беженцев на два года

    Tекст: Вера Басилая

    Меры временной защиты для беженцев с Украины, предоставляющие легальное пребывание, работу и соцподдержку, продлены в Евросоюзе до марта 2027 года, следует из заявления совета ЕС.

    Совет Европейского союза продлил действие мер временной защиты для беженцев с Украины до 4 марта 2027 года, передает ТАСС.

    В документе ЕС отдельно указывается, что если ситуация в зоне конфликта улучшится, Еврокомиссия должна быть готова к ускоренному возвращению беженцев на родину.

    Меры временной защиты были введены в марте 2022 года. Беженцы с Украины получили право на легальное пребывание в Евросоюзе, возможность учиться, работать, получать медицинскую помощь и социальные пособия без необходимости оформлять дополнительные документы.

    По данным на начало 2025 года, в странах ЕС проживают около 4,3 млн украинских беженцев.

    Ранее сообщалось, что временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

    Европейская комиссия изучает правовые основания для возможного возвращения украинских беженцев на родину.

    Австрийский канцлер Кристиан Штокер настаивает на реформе европейских правил предоставления убежища.

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    13 июня 2025, 13:03 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    С 7 по 13 июня ВС России нанесли один массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, радиолокационным станциям, цехам производства, местам хранения и запуска ударных беспилотников, арсеналам ВСУ, пунктам дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Цель ударов была достигнута. Все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    За минувшую неделю средствами ПВО были сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 18 управляемых авиабомб JDAM, девять снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 1582 беспилотников.

    Силами Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожены шесть безэкипажных катеров.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63 395 беспилотников, 611 ЗРК, 23 884 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26 142 орудия полевой артиллерии и минометов, 36 804 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее ВС России поразили пункт управления разведкой и наведения БПЛА ВСУ

    На этой неделе сообщалось, что ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины.

    За прошлую неделю российские военные провели пять групповых и два массированных удара в ответ на атаки Киева.

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    13 июня 2025, 15:33 • Новости дня
    Вучич отверг прямые поставки оружия Украине через Сербию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что законодательство страны запрещает прямую продажу военной продукции на Украину или в Россию, однако косвенное попадание техники не исключил.

    Сербия не осуществляет намеренных и прямых поставок вооружения на Украину, сообщил президент страны Александр Вучич, его слова передает РИА «Новости». Он уточнил, что по законам Сербии запрещена продажа оружия как на Украину, так и в Россию, и эти нормы строго соблюдаются. Однако Вучич допустил вероятность косвенного попадания сербского вооружения на Украину через третьи страны, подчеркнув, что это не происходит по инициативе Белграда.

    Глава государства также сообщил, что Сербия оказывает значительную финансовую и гуманитарную помощь Украине, включая выделение десятков миллионов евро в прошлом году и участие в восстановлении городов и регионов. Вучич добавил, что у Белграда хорошие отношения с Киевом и он неоднократно встречался с Владимиром Зеленским.

    При этом он отметил, что власти России выражают недовольство возможной передачи сербских вооружений Украине, однако серьезного давления на Сербию по этому поводу нет. Вучич подчеркнул: «Мы не антироссийские и никогда не будем антироссийскими... Мы – сербы».

    Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал  продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщал, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    При этом поездка Вучича на саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе стала проявлением многовекторности позиции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

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    14 июня 2025, 01:19 • Новости дня
    Марочко сообщил о продвижении ВС России к Северску с нескольких направлений

    Марочко рассказал о работе военнослужащих России направлению Северска в ДНР

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские подразделения начали активное продвижение в районе Верхнекаменского и других участков, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    О продвижении российских войск к Северску ДНР сразу с нескольких направлений заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие работают по направлению данного населенного пункта (Северска). Сейчас идет основное продвижение в районе Верхнекаменского, но также наши войска действуют и на других участках», – сказал он.

    Марочко добавил, что украинские войска «очень хорошо» укрепили населенный пункт, и российским подразделениям «нужны серьезные силы и средства», чтобы охватить ВСУ в Северске или выбить из города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко 11 июня сообщал, что передовые отряды российских военных заняли позиции возле Верхнекаменского, до окраин Северска осталось пройти примерно четыре километра.

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    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

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    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

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    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

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    Во Франции нашли кровавый повод для введения тотального цифрового контроля

    Тихий французский городок Ножан-сюр-Марн внезапно стал сценой кровавой драмы: средь бела дня 14-летний подросток зарезал сотрудницу средней школы. Учитывая шок, который испытывает французское общество, власти намерены использовать его по максимуму. Для борьбы с вооруженными подростками предлагают меры, которые выглядят первыми шагами по установлению тотального цифрового контроля над западным обществом. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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