14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.0 комментариев
Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова
Прилепин заявил, что покушавшийся на него Пермяков хочет попасть в списки на обмен
Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что покушавшийся на него Александр Пермяков отказался от паспорта России, чтобы попасть в список для обмена с Украиной.
Захар Прилепин прокомментировал просьбу Александра Пермякова, совершившего на него покушение, отобрать у него российский паспорт, пишет РИА «Новости».
По мнению писателя, Пермяков рассчитывает, что отказ от гражданства позволит ему попасть в списки на возможный обмен с Украиной. Прилепин отметил, что, вероятно, адвокат посоветовал обвиняемому отказаться от российского паспорта, поскольку обмену обычно подлежат граждане Украины.
В ходе расследования установлено, что Александр Пермяков вел слежку за Прилепиным в нескольких регионах России, а в апреле 2023 года изготовил два взрывных устройства с использованием противотанковых мин в районе поселка Пионерский Нижегородской области. Он установил их под дорожное полотно возле дома писателя.
Утром шестого мая 2023 года был взорван автомобиль, в котором находились Захар Прилепин и его водитель Александр Шубин. В результате взрыва Шубин погиб, а Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре после теракта задержали и арестовали.
Ранее осужденный за покушение на Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков выдал информацию о тайнике с оружием, что помогло предотвратить новый теракт в России.
Пермякова приговорили к пожизненному лишению свободы.