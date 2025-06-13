Вучич отверг прямые поставки оружия Украине через Сербию

Tекст: Ольга Иванова

Сербия не осуществляет намеренных и прямых поставок вооружения на Украину, сообщил президент страны Александр Вучич, его слова передает РИА «Новости». Он уточнил, что по законам Сербии запрещена продажа оружия как на Украину, так и в Россию, и эти нормы строго соблюдаются. Однако Вучич допустил вероятность косвенного попадания сербского вооружения на Украину через третьи страны, подчеркнув, что это не происходит по инициативе Белграда.

Глава государства также сообщил, что Сербия оказывает значительную финансовую и гуманитарную помощь Украине, включая выделение десятков миллионов евро в прошлом году и участие в восстановлении городов и регионов. Вучич добавил, что у Белграда хорошие отношения с Киевом и он неоднократно встречался с Владимиром Зеленским.

При этом он отметил, что власти России выражают недовольство возможной передачи сербских вооружений Украине, однако серьезного давления на Сербию по этому поводу нет. Вучич подчеркнул: «Мы не антироссийские и никогда не будем антироссийскими... Мы – сербы».

Напомним, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Он пообещал продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщал, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

При этом поездка Вучича на саммит Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе стала проявлением многовекторности позиции, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.