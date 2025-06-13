В ЦСКА назвали решение CAS по делу Влашича проявлением двойных стандартов

Tекст: Мария Иванова

Руководство московского футбольного клуба ЦСКА назвало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о переходе полузащитника Николы Влашича в английский «Вест Хэм» проявлением двойных стандартов, сообщает ТАСС.

В опубликованном клубом заявлении отмечается, что решение CAS не поддается логическому объяснению, а также «явно демонстрирует двойные стандарты».

Ранее CAS обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 8,55 млн евро и 5% годовых, однако только после получения разрешения от британских властей или изменения санкционного режима, позволяющего провести платеж. В ЦСКА подчеркнули, что в похожем споре с нидерландским клубом «Херенвен» CAS принял противоположное решение, а также не учел факт погашения долгов «Вест Хэмом» перед «Спартаком».

Представители ЦСКА добавили, что понимают позицию «Вест Хэма», которому «проще заплатить условный миллион, чем 20», однако действия CAS они считают необъяснимыми. В клубе заявили, что изначально были готовы к трудностям, связанным с политическим давлением, но считают решение суда разочаровывающим и сомневаются в «возможности получения объективности в нынешней геополитической ситуации».

В завершение руководство ЦСКА сообщило, что не принимает данное решение CAS и рассматривает возможность его обжалования в Федеральном суде Швейцарии. Клуб продолжит изучать возможные правовые шаги по защите своих интересов.

Ранее московский ЦСКА потребовал у ФИФА выплату за участие Николы Влашича в чемпионате мира по футболу.

Между тем Международная федерация футбола наложила запрет на регистрацию новых игроков для ЦСКА до лета 2026 года.