Центральная идея Трампа: политически вернуть Америку в доглобализаторский XIX век, а технологически – запустить ее в век XXII, не менее актуальна и для нас. Лишь в этом случае мы не проиграем наше завтра. Более того, такие концепции были у нас уже во времена СССР.3 комментария
Зеленский сообщил о назначении Умерова главой делегации на переговорах
Украинский министр обороны Рустем Умеров вновь назначен руководителем делегации на второй раунд переговоров с Россией, который пройдет в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров вновь возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле. Второй раунд переговоров запланирован на понедельник, передает РИА «Новости».
В первом раунде переговоров в мае украинскую сторону также представлял Умеров. В составе делегации, кроме министра обороны, находились заместители руководителей МИД, СБУ и Генштаба ВСУ.
Зеленский написал в Telegram-канале: «Нашу делегацию на переговорах в понедельник возглавит Рустем Умеров». Он также отметил, что к работе делегации присоединятся ключевые представители украинских ведомств.
Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.