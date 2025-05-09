Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.3 комментария
Путин на параде объявил минуту молчания
В ходе парада, посвященного 80-й годовщине Победы, президент России Владимир Путин призвал участников на Красной площади почтить павших героев войны минутой молчания.
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде, посвященном 80-й годовщине Победы, передает ТАСС. Глава государства обратился к войскам и гостям на Красной площади со словами: «Объявляется минута молчания».
Под метроном гости на трибунах встали, чтобы выразить почтение героям войны и скорбь о погибших. Минута молчания стала одним из центральных моментов торжественных мероприятий 9 мая в Москве.
Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.