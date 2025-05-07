При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.2 комментария
Иностранных лидеров в Кремле встретили гигантской георгиевской лентой
В честь юбилея Победы на территории Кремля установили конструкции с полотнами в цветах георгиевской ленты для встречи иностранных гостей.
Гигантская георгиевская лента установлена вдоль маршрута кортежей по территории Кремля, передает РИА «Новости».
Первым в Россию прибыл лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Кремль в Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлен приезд венесуэльского лидера.
Напомним, в среду Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в российскую столицу для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро заключили договор о стратегическом партнерстве.