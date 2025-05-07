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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    12 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 19:30 • Новости дня

    Иностранных лидеров в Кремле встретили гигантской георгиевской лентой

    Иностранных лидеров в Кремле встретили гигантской георгиевской лентой
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В честь юбилея Победы на территории Кремля установили конструкции с полотнами в цветах георгиевской ленты для встречи иностранных гостей.

    Гигантская георгиевская лента установлена вдоль маршрута кортежей по территории Кремля, передает РИА «Новости».

    Первым в Россию прибыл лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Кремль в Telegram-канале опубликовал видео, на котором запечатлен приезд венесуэльского лидера.

    Напомним, в среду Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в российскую столицу для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро заключили договор о стратегическом партнерстве.

    7 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»

    Песков сообщил об ограничении мобильного интернета в Москве из-за безопасности

    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице ввели ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и присутствия иностранных гостей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Меры по ограничению мобильного интернета в Москве в дни празднования 80-летия Победы связаны с необходимостью обеспечения безопасности, передает ТАСС. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения введены по «понятным причинам» и не являются техническими сбоями.

    Песков подчеркнул, что к данной мере следует относиться с пониманием, поскольку все необходимые разъяснения уже были даны. Он пояснил: «Мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем».

    Пресс-секретарь отметил, что ограничения могут сохраняться весь период пребывания в России иностранных гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения на доступ в интернет вводятся для обеспечения безопасности массовых праздничных мероприятий в столице.

    Жителям Москвы и области предупредили о возможных сбоях мобильного интернета и сервисов в связи с подготовкой ко Дню Победы. В отдельных районах Москвы уже наблюдаются перебои мобильного интернета у пользователей разных операторов.

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    7 мая 2025, 02:39 • Новости дня
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    Отражена атака летевших на Москву беспилотников
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в Telegram.

    В Росавиации сообщили, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.00 мск введены в аэропорту Шереметьево.

    Напомним, как указывал Собянин, ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    6 мая 2025, 20:44 • Новости дня
    Собянин: Сбит еще один летевший на Москву беспилотник

    Собянин сообщил об отражении еще одной атаки дрона на Москву

    Собянин: Сбит еще один летевший на Москву беспилотник
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще одного беспилотника, направлявшегося к городу.

    В своем Telegram-канале Собянин написал, что «отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Напомним, российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

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    7 мая 2025, 13:29 • Новости дня
    СБП предупредила о сложностях с переводами и оплатой в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Московского региона с 7 по 9 мая могут столкнуться с перебоями переводов и оплат через Систему быстрых платежей (СБП) из-за ограниченного доступа к мобильному интернету, сообщили в СПБ.

    В СПБ предупредили, что возможные перебои в работе переводов между счетами и оплат при помощи Системы быстрых платежей (СБП) с 7 по 9 мая предсказали для Москвы и области, передает ТАСС.

    Ограничения связаны с ожидаемым снижением доступа к мобильному интернету в этот период.

    В официальном сообщении СБП подчеркнули, что могут возникнуть также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн.

    О предстоящих сложностях предупредили также в Сбербанке и сервисе ЮMoney. Банки отметили, что временное отключение сотовой связи и мобильного интернета может затронуть работу их приложений и прохождение платежей.

    Напомним, в Москве вводятся ограничения на доступ в интернет для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    Жителей Москвы и области предупредили о возможных сбоях мобильного интернета и сервисов из-за подготовки ко Дню Победы.

    «Яндекс такси» предупредил о возможных сбоях работы в центре столицы.

    Кремль объяснил ограничения мобильной связи в Москве «опасным соседством».

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    7 мая 2025, 09:32 • Новости дня
    Москвичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета
    Москвичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета
    @ Беклин Алексей/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отдельных районах Москвы наблюдаются перебои с мобильным интернетом у абонентов разных сотовых операторов, что затронуло Северо-Западный, Северный и другие округа.

    Проблемы с доступом к мобильному интернету в Москве зафиксированы у ряда абонентов различных операторов, передает ТАСС.

    Сбои отмечаются в Северо-Западном, Северном и Северо-Восточном административных округах города. Кроме того, перебои с интернетом затронули районы Пресни и Дорогомилово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявили, что ограничения на доступ в Сеть могут вводиться для обеспечения безопасности массовых праздничных мероприятий в столице.

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    7 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает РИА «Новости». Китайский лидер прибыл в Москву около 18:00 мск.

    В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ожидается, что программа пребывания главы КНР в России продлится с 7 по 10 мая.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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    7 мая 2025, 01:50 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву с официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщают СМИ.

    У него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также запланированы переговоры между делегациями Венесуэлы и России в узком и расширенном форматах. В столице Мадуро примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил Мадуро на празднование Дня Победы в Москве. По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

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    7 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Песков предложил журналистам позвонить в Киев после атаки дронов на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Киев за разъяснениями по поводу недавней атаки беспилотников на столицу и Подмосковье.

    На просьбу прокомментировать мотивы украинского режима, устроившего атаку БПЛА, представитель Кремля заявил: «Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», сообщает ТАСС.

    Накануне российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

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    6 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Росавиация сообщила об уходах летевших в Москву самолетов в другие аэропорты

    Tекст: Вера Басилая

    Росавиация предупредила об уходах самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы, девять рейсов принял Саратов.

    Росавиация сообщила о перенаправлении самолетов, летевших в аэропорты Московского авиаузла, на запасные аэродромы из-за ограничений на работу аэропортов, передает ТАСС.

    Из-за позднего прибытия самолетов в аэропорты назначения возможны задержки последующих рейсов.

    Специалисты Росавиации и госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе.

    Между тем саратовский международный аэропорт Гагарин принял девять рейсов, следовавших в Москву, передает РИА «Новости».

    Самолеты прибыли из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи (два борта).

    Ранее в аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения.

    Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.

    До этого ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

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    6 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Сбиты три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, как указывал Собянин, ПВО отражает атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над другими регионами России.

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    6 мая 2025, 22:25 • Новости дня
    ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников», – заявил Собянин в Telegram.

    Росавиация сообщила в Telegram, что в аэропорту Жуковский (код ИКАО: UUBW) вновь введены временные ограничения. Прием и выпуск воздушных судов прекращен с 21:19 мск (предыдущие ограничения сняли в 18.59 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Собянин уже сообщал о сбитых БПЛА. В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. В ночь на вторник ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

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    7 мая 2025, 04:22 • Новости дня
    Сбиты два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух беспилотниках, сбитых на подлете к Москве.

    Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков БПЛА, сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, в течение вторника и в ночь на среду ПВО отражают атаки беспилотников на Москву.

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    7 мая 2025, 07:42 • Новости дня
    Ограничения в аэропортах Москвы задержали 17 рейсов

    Tекст: Александра Юдина

    Временные ограничения в московских аэропортах стали причиной задержки вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии».

    Пресс-служба перевозчика уточнила, что из-за принятых мер часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы, а рейсы из столицы в Екатеринбург, Сочи, Читу, Ош, Куляб, Душанбе и обратно были задержаны к вылету, передает РИА «Новости».

    Ограничения вводились во Внуково и Домодедово с 18.19 мск вторника, в Шереметьево – с 01.00 мск среды. Сняли ограничения во Внуково в 04.07 мск, а в Шереметьево – в 05.30 мск. В настоящее время авиакомпания осуществляет дальнейшие вылеты по фактической ситуации.

    В ночь на среду российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву.

    Как указывал мэр города Сергей Собянин, ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

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    7 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    «Аэрофлот» допустил отмену и объединение рейсов после ограничений в Москве

    Ограничения в Шереметьево привели к задержкам и изменению расписания «Аэрофлота»

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения на вылеты и прилеты в аэропорту Шереметьево ночью затронули часть рейсов «Аэрофлота», в связи с чем компания сообщила о возможных объединениях и отменах рейсов.

    Часть рейсов авиакомпании «Аэрофлот» была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет из-за введенных временных ограничений в аэропорту Шереметьево с часа ночи до 5.30 среды, в дальнейшем возможны объединения и отмены рейсов, сообщили в Telegram-канале компании.

    «Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов», – сказано в посте.

    Авиакомпания порекомендовала пассажирам отслеживать информацию на онлайн-табло, информационных табло аэропорта и слушать объявления по громкой связи, пока «Аэрофлот» работает над стабилизацией расписания.

    «Пассажирам оказывается обслуживание согласно федеральным авиационным правилам России, в зависимости от того, как долго им приходится ждать вылета», – добавили в компании.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, временные ограничения в московских аэропортах стали причиной задержки вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». В ночь на среду российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву. Росавиация  сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

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    7 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Оливер Стоун посетил московский кинопарк «Москино» и оценил кластер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский режиссер Оливер Стоун приехал на территорию кинозавода «Москино», где ему устроили экскурсию по новому творческому кластеру столицы.

    Как передает РИА «Новости», Оливер Стоун прибыл в Москву и посетил кинопарк «Москино», чтобы ознакомиться с возможностями нового столичного творческого кластера. Экскурсию для именитого режиссера провел руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

    Фурсин отметил, что общая площадь кинопарка превышает один гектар. Он выразил надежду, что площадка поможет кино передавать красоту и историю города. «Мы бы хотели, чтобы кино передавало красоту и историю нашего города», – подчеркнул глава департамента.

    Оливер Стоун был впечатлен увиденным и во время экскурсии воскликнул: «Вау!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин обсудил с американским режиссером Оливером Стоуном вопросы истории и современной роли России в ходе марафона «Знание. Первые» в Музее Победы на Поклонной горе.

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