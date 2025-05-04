Newsweek сообщил о сбросе Мексикой сточных вод в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский журнал Newsweek сообщил, что неочищенные сточные воды из Мексики попадают в американский штат Калифорния уже много лет, передает РИА «Новости». Загрязнение происходит через реку Тихуана, в результате чего страдают пляжи и местное население.

Профессор юридической школы Калифорнии Джеймс Купер утверждает, что загрязнение сточными водами продолжается десятилетиями и связано с деятельностью экспортных производств «макиладорас». «На протяжении многих лет неочищенные сточные воды из Мексики попадают через границу в Южную Калифорнию, загрязняя пляжи, вызывая болезни у жителей и провоцируя опасения дипломатов и экологов», – приводит издание слова эксперта.

Из-за высокого уровня загрязнения пляжи в округе Сан-Диего за последние несколько лет были закрыты в общей сложности примерно тысячу дней. Кроме местных жителей, от ситуации пострадали командированные военнослужащие США. Как говорится в отчете генерального инспектора министерства обороны страны, среди служащих, работавших в загрязненной воде, зафиксировали более 1100 случаев заболеваний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чесапикский залив в США пришел так называемый красный прилив из водорослей, который распространяется от реки Йорк до устья реки Раппаханнок.