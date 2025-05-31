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    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    46 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    3 комментария
    31 мая 2025, 03:45 • Новости дня

    Встреча Путина с вдовой Абэ стала главной темой японских газет

    Встреча Путина с вдовой Абэ стала главной темой газет «Асахи» и «Иомиури»

    Tекст: Антон Антонов

    Сюжет о встрече президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ, супругой погибшего экс-премьера Японии, занял первое место в электронных версиях японских газет «Асахи» и «Иомиури».

    В издании «Асахи» видео с подписью «Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: «Не забывая Абэ» оказалось на первом месте. Аналогичная ситуация сложилась и в «Иомиури», где видео также занимало лидирующую позицию даже спустя несколько часов после размещения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел личную встречу в Кремле с супругой погибшего бывшего премьер-министра Японии, которая посетила Москву. Кабмин Японии отказался комментировать поездку вдовы Абэ в Россию.

    30 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву

    Политолог Кистанов: Визит вдовы Абэ к Путину стал позитивным сигналом из Токио

    Политолог объяснил визит вдовы Абэ к Путину в Москву
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Синдзо Абэ – символ улучшения российско-японских отношений. Визит его вдовы Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать о том, что в Токио пришли к пониманию: нельзя дальше «замораживать» двусторонний диалог, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Кистанов. В четверг Владимир Путин в Кремле принял вдову бывшего японского премьера.

    «Акиэ Абэ – не политик, но за ней стоит моральный авторитет ее покойного мужа. Экс-премьер Синдзо Абэ всегда стремился к укреплению российско-японских отношений. Он также искал компромиссное решение вопроса южной части Курил с последующим заключением мирного договора», – напомнил Валерий Кистанов, руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН.

    Эксперт указал: высказываются разные предположения, почему Акиэ Абэ решила приехать в Москву. При этом официальный Токио открещивается от этого визита и заявляет, что власти не консультировали вдову. «Правительство страны представляет все так, будто это ее личная инициатива», – уточнил собеседник.

    «Ностальгические чувства, конечно, могли подтолкнуть Абэ совершить эту поездку и встретиться с Путиным. Но мне кажется, в данном случае нужно смотреть глубже. Кабмин как минимум позволил случиться этому визиту. Мне кажется, события следует расценивать как позитивный сигнал со стороны Японии», – считает он.

    По его словам, после начала конфликта на Украине диалог между странами оказался «на самом низком уровне за весь послевоенный период». «Токио, будучи активным членом «Большой семерки», вводил антироссийские санкции, а Москва в ответ включила Японию в список недружественных государств», – добавил эксперт.

    Однако ситуация поменялась с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. «Президент США в определенной степени внес раскол в монолитную позицию коллективного Запада по поводу украинского кризиса. Японские власти не могут противоречить курсу Вашингтона, ведь Штаты для них не только крупнейший торгово-экономический партнер, но и фактически гарант безопасности, суверенитета», – пояснил политолог.

    «Таким образом, визит Акиэ Абэ в Москву может свидетельствовать, что в Японии пришли к пониманию: нельзя дальше «держать в морозильнике» наши отношения. Я думаю, Токио готов двигаться по пути нормализации диалога», – допустил аналитик, предположив, что такие настроения присутствуют в окружении Сигэру Исибы.

    Кистанов также указал, что ранее вдова экс-премьера Японии встречалась с Трампом. «Еще до его инаугурации в Японии были сильно обеспокоены тем, что он будет проводить жесткую политику в отношении Токио в экономической сфере, требовать увеличения военных расходов. Антияпонские шаги Белого дома в его первую каденцию как раз смягчал Синдзо Абэ», – напомнил собеседник.

    «В силу отсутствия политического тяжеловеса, на переговоры к новоизбранному американскому лидеру отправили Акиэ Абэ. Они тоже вели ностальгические беседы, вспоминали теплыми словами покойного экс-премьера. Мне кажется, вырисовывается параллель: прием Путиным Акиэ Абэ может стать предзнаменованием того, что отношения России и Японии будут налаживаться», – заключил Кистанов.

    Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ – вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Президент вручил ей букет цветов, на что женщина по-русски ответила: «Спасибо». Глава государства также подчеркнул, что рад ее видеть. Он рассказал, что помнит, как она сопровождала мужа во время его визитов в Россию.

    Говоря об убитом в 2022 году японском экс-лидере, Путин отметил значительный вклад политика в развитие отношений двух стран. «У меня с ним сложились очень добрые личные отношения», – пояснил он. Президент добавил, что он видел «искреннее стремление» Абэ в деле налаживания связей Москвы и Токио.

    После окончания встречи вдова экс-премьера Японии отправилась в Большой театр. По словам журналиста Александра Юнашева, Путин предоставил ей свой личный автомобиль. Как отметил Такаи Имаи, бывший секретарь Синдзо Абэ, произошедшее показало всему миру особый характер отношений двух государств, который невозможно прервать даже в самых сложных обстоятельствах.

    Более холодно на визит Акиэ Абэ в Москву отреагировали действующие власти Японии. Так, Есимаса Хаяси, генеральный секретарь кабинета министров страны, отказался от оценки состоявшейся встречи. Однако он уточнил, что правительство в настоящий момент рекомендует воздерживаться от любых поездок в Россию.

    Напомним, отношения Москвы и Токио резко ухудшились после начала СВО. Так, еще в феврале 2022 года страна присоединилась к санкциям против Центробанка РФ, напоминает РБК. Под ограничения Японии также попали более 700 организаций, а список запрещенных к экспорту товаров и технологий превысил 800 наименований, пишет ТАСС.

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    30 мая 2025, 09:38 • Новости дня
    В Японии назвали знаковой встречу вдовы Абэ с Путиным
    В Японии назвали знаковой встречу вдовы Абэ с Путиным
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча Акиэ Абэ и президента России Владимира Путина в Москве наглядно показала, что связи между Россией и Японией остаются крепкими, несмотря на все трудности, заявил бывший секретарь покойного премьер-министра Синдзо Абэ Такая Имаи.

    Бывший секретарь Абэ Такаи Имаи, который сейчас работает в исследовательском центре «Кэнон», отметил, что встреча вдовы бывшего премьер-министра Японии Акиэ Абэ с президентом России Владимиром Путиным в Москве стала символом неразрывности отношений между двумя странами, передает ТАСС.

    По его словам, этот жест показал всему миру особый характер отношений между Россией и Японией, которые невозможно прервать даже в самых сложных обстоятельствах.

    Имаи выразил надежду, что в будущем отношения Москвы и Токио улучшатся, несмотря на существующие трудности. Он напомнил, что семья Абэ и Россия всегда поддерживали дружеские связи, а между Синдзо Абэ и Владимиром Путиным были доверительные отношения.

    Бывший секретарь также сообщил, что после трагической гибели Абэ официальные дипломатические каналы между двумя странами фактически были прерваны. Из-за этого соболезнования российского президента были переданы вдове Акиэ частным образом, а не через официальные дипломатические службы.

    Ранее японское правительство заявило, что не взаимодействовало с Акиэ Абэ по поводу ее поездки в Россию и не комментирует ее встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент России Владимир Путин провел личную встречу с Акиэ Абэ в Кремле.

    Путин на встрече отметил значительный вклад Синдзо Абэ в развитие российско-японских отношений и рассказал о прогрессе в отношениях между двумя странами во время его премьерства.

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    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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    30 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81%, при этом 82% опрошенных отметили, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, по данным фонда «Общественное мнение», составил 81%, передает ТАСС. В то же время 82% опрошенных отметили, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    В ходе исследования также выяснилось, что 57% участников позитивно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт выше прошлой недели. Положительную оценку деятельности премьер-министра Михаила Мишустина дали 61% респондентов – этот показатель вырос на три процентных пункта.

    Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 46%, что на два процентных пункта ниже по сравнению с прошлой неделей. Уровень одобрения ЛДПР остался без изменений – 10%, КПРФ поддержали 8% россиян (рост на один процентный пункт), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» поддержали по 3% опрошенных.

    Опрос проводился фондом «Общественное мнение» с 23 по 25 мая среди 1,5 тыс. россиян.

    Коментарии (4)
    30 мая 2025, 07:58 • Новости дня
    Кабмин Японии отказался комментировать поездку вдовы Абэ в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Японское правительство не взаимодействовало с Акиэ Абэ относительно ее поездки в Россию и не комментирует ее встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси.

    По его словам, администрации известно о заявлении российской стороны о встрече Акиэ Абэ с президентом России в Москве 29 мая. Хаяси подчеркнул, что правительство Японии не обменивалось мнениями с Акиэ Абэ по поводу этой поездки и не может комментировать ситуацию, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, что поездка состоялась на фоне действующих рекомендаций МИД Японии, Хаяси подтвердил позицию правительства, напомнив о введенном предупреждении третьего уровня. По его словам, третий уровень означает необходимость избегать поездок в Россию независимо от целей, а граждан призывают воздерживаться от посещения страны.

    В Японии действует четырехуровневая система предупреждений по опасности поездок. Для основной территории России установлен третий уровень, Крыма, новых регионов России и прилегающих к ним территорий, а также районов на Украине и прилегающих к ней белорусских районах – четвертый, предполагающий эвакуацию японских граждан при нахождении в этих регионах.

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.

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    30 мая 2025, 20:23 • Новости дня
    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
    Путин поручил разработать предложения по увековечению памяти защитников Отечества
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить единые рекомендации по увековечению памяти погибших защитников Отечества, включая участников спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

    Перечень поручений, утвержденный Путиным по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», опубликован на сайте Кремля. В документе говорится о необходимости разработки единых рекомендаций по увековечению памяти защитников Отечества, включая погибших на спецоперации.

    Путин также поручил обеспечить меры поддержки для граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций в Белгородской и Курской областях, отдельно обозначив помощь каждому, кто лишился имущества первой необходимости. Президент отметил важность предоставления дополнительных страховых гарантий работникам специализированных охранных предприятий, пострадавших в результате обстрелов территории России украинскими военными формированиями и террористических актов.

    Кроме того, в перечне содержится поручение предусмотреть софинансирование из федерального бюджета строительства, модернизации и капитального ремонта детских спортивных школ и организаций дополнительного образования. Эти мероприятия будут реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие образования».

    Президент поручил организовать обучение, профессиональную подготовку и повышение квалификации участников спецоперации, желающих поступить на государственную гражданскую службу. Для них также должны быть созданы условия для трудоустройства на муниципальные должности, в том числе через корректировку требований к стажу и образованию.

    Во вторник Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    Ранее российский лидер заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

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    30 мая 2025, 04:24 • Новости дня
    Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил королю Саудовской Аравии Салману бен Абделю Азизу Аль Сауду письмо, которое касается отношений Москвы и Эр-Рияда, сообщило SPA.

    Как сообщает SPA, король «получил письменное послание» от российского лидера. Содержание письма касается «двусторонних отношений» России и Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным Reuters, Россия рассматривает Саудовскую Аравию в числе стран, где могут быть организованы прямые переговоры с Украиной. Также Саудовская Аравия рассматривалась как возможное место встречи лидеров России и США. В феврале в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций России и США.


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    30 мая 2025, 22:42 • Новости дня
    Трамп указал на упрямство Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп отказался считать президента России Владимира Путина препятствием к миру на Украине.

    В ходе беседы в Белом доме журналисты спросили у Трампа, считает он президента России «хорошим парнем» или «плохим». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», – приводит ответ Трампа ТАСС.

    Трамп пояснил, что «сообщения о вмешательстве России (в американские выборы в 2016 году) оказались полным обманом», передает РИА «Новости».

    Один из журналистов сказал, что американская сторона вынуждена работать «с очень упрямым Владимиром Путиным». «И очень упрямым Зеленским тоже», – подчеркнул президент США.

    Напомним, Трамп заявил, что был удивлен новостями об ответных ударах России по Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта были «близки к завершению».

    Трамп заявлял, что Путин столкнулся с неоправданным давлением со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    30 мая 2025, 13:47 • Новости дня
    Песков заявил о смене курса Японии на конфронтацию с Россией

    Песков отметил позитивный диалог России и Японии при Абэ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддерживал конструктивные отношения с экс-премьером Японии Абэ, однако нынешние власти страны выбрали конфронтационный курс и поддержали санкции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Российско-японские переговоры о мирном договоре были предметными и проходили в позитивном ключе во времена премьер-министра Синдзо Абэ, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что между лидерами государств существовали теплые и конструктивные отношения, а диалог о заключении мирного соглашения отличался высокой интенсивностью и содержательностью.

    Песков подчеркнул: «У президента были весьма конструктивные и теплые отношения с премьер-министром Абэ. Интенсивные рабочие контакты на высшем уровне и достаточно содержательные переговоры в плане выхода на заключение мирного договора, динамика была чрезвычайно позитивной.»

    Однако представитель Кремля отметил, что нынешнее руководство Японии заняло недружественную позицию, поддержало все незаконные санкции и ограничения, введенные против России, и выбрало путь конфронтации.

    Тем не менее, по его словам, в Японии есть силы, которые считают такую позицию недальновидной и поддерживают идею восстановления диалога между двумя странами.

    Накануне Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии Акиэ Абэ, он заявил о значительном продвижении к заключению мирного договора с Токио в период премьерства Синдзо Абэ.

    Путин отметил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений.

    Встреча Акиэ Абэ и Путина в Москве показала, что связи между Россией и Японией остаются крепкими, несмотря на все трудности.

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    30 мая 2025, 19:45 • Новости дня
    За неисполнение госконтракта в военное время разрешили вводить внешнее управление

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий вводить внешнее управление в компаниях, не исполнивших госконтракты во время военного положения.

    Указ президента России о введении внешнего управления в компаниях, не выполнивших государственные контракты в период военного положения, был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что по представлению Минпромторга может быть введено внешнее управление, а также приостановлены права акционеров организаций, которые не исполнили свои обязательства по госконтрактам в военное время.

    Мера будет применяться в той мере, в какой это необходимо для исполнения договорных обязательств. Особо отмечается, что речь идет об авиастроительных и судостроительных компаниях, а также их субподрядчиках.

    Контролировать выполнение госконтрактов и оценивать работу соответствующих компаний будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России предъявило иск на сумму более 4,6 млрд рублей против предприятия ИСС им. Решетнева за неустойку по госконтракту.

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что задолженность заказчиков по госконтрактам превышает 30 млрд рублей. Генпрокуратура внесла представление министру образования и науки России Дмитрию Ливанову из-за госконтрактов, заключенных его ведомством.

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    30 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Медведев: Зеленский стремится легитимизироваться через встречу с Путиным
    Медведев: Зеленский стремится легитимизироваться через встречу с Путиным
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным, выразил мнение заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Зеленский, ведя переговоры с законными руководителями других стран, добивается легитимации за счет их авторитета, а также стремится отсрочить выборы и передать сигнал националистическим элитам, что не стоит менять лидера во время кризиса.

    Медведев считает, что Зеленский хочет сохранить право на продолжение хищений средств военного бюджета, что, по его словам, выгодно западным покровителям Киева – лидерам Британии, Франции и Германии.

    Зампред Совбеза выразил мнение, что Зеленский рассчитывает обеспечить себе неприкасаемость в будущем. Однако Медведев отметил, что подобные расчеты не являются гарантией безопасности, напомнив, что немецкие генералы Альфред Йодль и Вильгельм Кейтель, подписавшие капитуляцию Германии, были впоследствии казнены по приговору Нюрнбергского трибунала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может выбрать либо мир на переговорах, либо неминуемое военное поражение, а антироссийские санкции не спасут режим Владимира Зеленского.

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    30 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Минобороны Британии признало отсталость западных армий

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лондоне представили мнение, что военные конфликты требуют пересмотра управления вооруженными силами, особенно на фоне развития беспилотников.

    Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на заявление замминистра обороны Британии Люка Полларда, сделанное на встрече с представителями более 100 производителей беспилотников, передает РИА «Новости».

    По его словам, конфликт на Украине показал, что методы управления вооруженными силами в западных странах устарели, особенно с учетом широкого распространения современных БПЛА и других технологий.

    «То, как мы управляли нашими вооруженными силами, то, как мы управляли нашей обороной, устарело. И это относится ко всему НАТО», – передает издание слова Полларда.

    Он подчеркнул, что развитие беспилотных аппаратов вызвало «тектонический сдвиг» в ведении боевых действий, и технологии в этой сфере обновляются почти каждую неделю. Поллард отметил, что важно не оставаться в прошлом и призвал обеспечивать Украину новыми технологиями.

    При этом власти России предупреждали, что поставки оружия на Украину мешают мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружений Украине будут рассматриваться как законная цель для российских военных. В Кремле указывали, что западная военная поддержка негативно сказывается на перспективах переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала спецоперации на Украине. Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась с иронией о невозможности открыто обсуждать поведение европейских лидеров.

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    31 мая 2025, 00:24 • Новости дня
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    @ Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации встречи лидеров России, Украины, Турции и США.

    По словам украинского лидера, у него состоялся «хороший и очень содержательный разговор» с Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность проведения «четырехсторонней встречи» на уровне глав государств, передает ТАСС.

    Кроме этого, Зеленский отметил, что стороны затронули тему будущей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе диалога обсуждались условия, при которых Украина готова принять участие в переговорах. «Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение встречи между президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах

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    30 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Путин продлил выплаты детям пропавших военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детям пропавших без вести военнослужащих теперь будут предоставлять ежемесячные выплаты на протяжении всего срока безвестного отсутствия родителя.

    Изменения в порядок предоставления выплат внесены указом президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

    Ранее выплаты детям военнослужащих, признанных без вести пропавшими, предоставлялись только в течение шести месяцев с момента соответствующего приказа командира.

    Теперь, согласно новым правилам, этот срок продлен: выплаты будут осуществляться за весь период безвестного отсутствия военнослужащего.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что семьи пропавших без вести попадут под опеку фонда «Защитники Отечества». Он назвал обязательной компенсацию ЖКХ близким пропавших без вести в ходе СВО.

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    30 мая 2025, 22:57 • Новости дня
    Эрдоган выразил надежду на встречу Путина и Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что после переговоров в Стамбуле делегаций России и Украины состоится встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, сообщила администрация президента Турции.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. «Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что после завершения переговоров между делегациями необходимо без промедления провести встречу на уровне лидеров и что это пойдет на пользу мирному процессу», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Эрдоган подчеркнул, что возможное прекращение огня, которое могут обсудить в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, поможет заложить основу для мира, а «сильные делегации» обеих стран будут важны для сохранения динамики диалога.

    Президент Турции подтвердил намерение продолжать усилия для установления справедливого и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в дальнейшем было бы целесообразно провести встречу лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможной личной встречи между Путиным, Зеленским и Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах.

    Украинская сторона подготовила меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским готова 2 июня представить меморандум России украинской стороне.

    Минобороны Украины попросило у Турции инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, а также в системы ПВО и дальнобойное вооружение.

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