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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов «Афоня» играет панк

    Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Психология труда меняется у нас на глазах

    СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID.

    33 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    2 комментария
    31 мая 2025, 00:24 • Новости дня

    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа

    Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
    @ Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации встречи лидеров России, Украины, Турции и США.

    По словам украинского лидера, у него состоялся «хороший и очень содержательный разговор» с Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность проведения «четырехсторонней встречи» на уровне глав государств, передает ТАСС.

    Кроме этого, Зеленский отметил, что стороны затронули тему будущей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе диалога обсуждались условия, при которых Украина готова принять участие в переговорах. «Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение встречи между президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах

    30 мая 2025, 17:30 • Новости дня
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    Небензя назвал условия России для прекращения огня на Украине
    @ Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принципиально готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, если с другой стороны будут предприняты встречные шаги, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя отметил, что для перемирия страны Запада должны прекратить поставки вооружений киевскому режиму, а Украина обязана остановить мобилизацию, передает ТАСС. По его словам, европейские спонсоры Киева фактически приказывают Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия до последнего украинца.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц сообщила, что украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о подготовке документа для обсуждения прекращения огня на Украине.

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    30 мая 2025, 14:43 • Новости дня
    Украина предложила перемирие на суше, море и в воздухе

    NYT: Проект меморандума Украины предлагает перемирие на суше, море и в воздухе

    Украина предложила перемирие на суше, море и в воздухе
    @ Liu Lei/Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона подготовила меморандум, в котором содержатся положения об установлении режима прекращения огня на суше, в воздухе и на море, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник среди украинских должностных лиц.

    По данным NYT, в тексте документа отдельно подчеркивается необходимость комплексного подхода к прекращению огня на всех направлениях, передает ТАСС.

    По словам источника издания, Киев предлагает, чтобы выполнение условий перемирия контролировали «международные партнеры». Собеседник отметил: «Мониторинг соблюдения перемирия должны осуществлять именно представители других стран, чтобы обеспечить объективность».

    Ранее украинские представители заявляли о том, что направили российской стороне меморандум с изложением своего видения прекращения огня и других аспектов урегулирования ситуации на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о включении в переговоры с Киевом темы безопасности судоходства.

    МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию.

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    30 мая 2025, 22:30 • Видео
    Сербия подавала патроны Зеленскому

    Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    30 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    В Москве предотвращен готовившийся спецслужбами Украины теракт
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице предотвращен террористический акт, который планировалось совершить по заданию украинских спецслужб, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Задержан фигурант, им оказался местный житель, сказала Петренко ТАСС. По ее словам, возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Подозреваемому предъявлено обвинение, он арестован.

    По данным СК, по наставлению куратора с Украины обвиняемый планировал применить взрывное устройство для подрыва в местах массового скопления людей. В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с заданием забрать «схрон» в лесопарке на западе Москвы.

    Ранее в Нижегородской области ФСБ задержала семерых выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в вербовке сторонников террористической организации по указанию куратора из Польши.

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    30 мая 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт объяснил провал идеи Зеленского о покупке у Болгарии реакторов для АЭС

    Эксперт Анпилогов: Украинский план о покупке реакторов АЭС у Болгарии заведомо обречен

    Эксперт объяснил провал идеи Зеленского о покупке у Болгарии реакторов для АЭС
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Контракт на покупку Киевом у Софии российских реакторов для Хмельницкой АЭС провалился. Впрочем, Украина все равно не смогла бы запустить энергоносители без компетенций и оборудования Росатома, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Верховной раде выразили надежду на исполнение договора о покупке реакторов российского производства.

    «Подписанный Владимиром Зеленским контракт на покупку российских реакторов у Болгарии превращается в пустышку. Дело в том, что Софии соглашаться на инициативу Украины крайне невыгодно. Республика многие годы работала над долгоиграющим проектом АЭС «Белене», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Он остается ценным активом для страны. Рано или поздно правительству придется принять решение о продолжении строительства АЭС. В противном случае София будет вынуждена покупать у Франции или Германии дорогую электроэнергию – атомную, либо выработанную ветровыми станциями или солнечными панелями, что стоит еще более безумных денег», – говорит он.

    «Но даже если бы Болгария была заинтересована в продаже российских реакторов, у Киева все равно бы возникли проблемы с его запуском на Хмельницкой АЭС (ХАЭС). Без компетенций и оборудования Росатома полученная Украиной техника окажется бесполезной. Офис Зеленского не сможет обеспечить возведение собственного реакторного зала», – акцентирует эксперт.

    «При этом даже сама София не сможет помочь Киеву в сборке оставшегося блока ХАЭС, несмотря на достаточно высокую степень его готовности. Там уже имеются парогенераторы и корпус реактора, но никто, кроме россиян, не сможет наладить систему управления, трубопроводную структуру и первый контур циркуляции теплоносителя», – продолжил собеседник.

    «То есть с технической точки зрения контракт заведомо обречен. Однако Украина попытается монетизировать уже обозначенный проект. Думаю, Киев может рассчитывать на получение транша от ЕС якобы на доведение ХАЭС до ума. Но в итоге инициатива утонет в финансовых махинациях и бесконечных переносах сроков», – заключил Анпилогов.

    Ранее депутат Верховной рады Виктория Гриб выразила надежду, что Украине удастся договориться с Болгарией о покупке реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. Она отметила, что в случае нехватки электроэнергии, страна не сможет производить вооружение для продолжения боевых действий.

    Напомним, в середине марта Владимир Зеленский подписал закон о покупке реакторов у Софии. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, стоимость контракта составляет один млрд долларов. Однако уже через месяц болгарский вице-премьер Атанас Зафиров заявил, что страна отказалась от сделки.

    «Цены на электроэнергию в мире растут, мир живет в условиях постоянной энергетической нестабильности, и именно поэтому атомная энергия является стабильной и предсказуемой. Реакторы – ключевой актив для Болгарии, часть ее энергетической безопасности и экономической независимости», – пояснил он.

    Реакторы ВВЭР-1000 остались в Болгарии после отказа Софии от строительства АЭС «Белене». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев называл очень хорошей рекламой российских технологий планы Киева закупить у болгарской стороны реакторное оборудование для достройки ХАЭС. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина предпринимает попытки спасти свою энергетику.

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    30 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Объявлено о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Посол Келин сообщил о планах Лондона контролировать переговорщиков Киева в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник премьер-министра Британии по безопасности Джонатан Пауэлл отправится в Стамбул для участия во втором раунде переговоров между Москвой и Киевом, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    В эфире телеканала «Россия 24» Келин отметил, что Пауэлл намерен присутствовать на переговорах и оказывать влияние на украинскую делегацию, чтобы она не вышла за установленные Западом рамки, передает РИА «Новости».

    По словам Келина, присутствие британского советника объясняется желанием «держать украинскую сторону на коротком поводке» и не допустить, чтобы Киев изменил свою позицию без согласования с западными кураторами.

    Келин также подчеркнул, что Британия выстраивает долгосрочные планы по Украине, в том числе используя так называемую коалицию желающих. Он добавил, что в британской столице понимают – деятельность этой группы инициирована для создания раздражителей, затрудняющих достижение мира между Россией и Украиной.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправляется в Стамбул и будет готова утром в понедельник к продолжению переговоров с украинскими представителями.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

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    30 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    В Хмельницкой области Украины около 100 жителей устроили столкновение с военкомами
    В Хмельницкой области Украины около 100 жителей устроили столкновение с военкомами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Каменце-Подольском в Хмельницкой области на Украине в ходе конфликта военкомы насильно задержали мужчину, а местные жители заблокировали их автомобиль и вызвали полицию.

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов на Украине) насильно поместили мужчину в служебный автомобиль, сообщает издание «Страна». По данным журналистов, женщина, пытавшаяся помешать действиям военкомов, была сбита ими.

    После этого около 100 человек собрались возле машины, заблокировали ее движение и повредили шины. Сотрудники военкомата вызвали полицию, которая выставила кордон между военкомами и горожанами, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

    В областном территориальном центре комплектования подтвердили эти события, заявив, что действия местных жителей расцениваются как «грубое препятствование деятельности ВСУ». По их словам, эти действия могут быть квалифицированы как сопротивление исполнению служебных обязанностей. Судьба задержанного мужчины неизвестна.

    В феврале у здания ТЦК в городе Каменце-Подольском на Украине произошел взрыв, погиб человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что военкоматы стали для украинцев воплощением зла.

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    30 мая 2025, 09:50 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой
    Подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате мощного удара по военному объекту на территории Одесской области произошла сильная детонация, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по авиабазе Вооруженных сил Украины в Одесской области, после чего произошла детонация, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил о трех ударах в четверг – в 19.51, 23.05, 00.00. «Один из ударов по авиабазе, очень качественно, громко и с детонацией».

    Детальная информация о последствиях удара, возможных повреждениях инфраструктуры авиабазы и пострадавших пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении цеха сборки ракет в Киеве.

    В марте в Ивано-Франковске нанесли удар по аэродрому, где находятся истребители F-16.

    Ранее в Одесской области в порту прогремел взрыв.

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    30 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

    Песков назвал условие для прямых переговоров Путина и Зеленского

    В Кремле назвали условие для переговоров Путина и Зеленского
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что возможность прямых переговоров президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может быть рассмотрена лишь после достижения определенных результатов на переговорах между делегациями России и Украины, передает ТАСС.

    Он отметил, что Владимир Путин всегда поддерживал контакты на высшем уровне, однако подобные встречи должны быть тщательно подготовлены и основаны на результатах работы делегаций.

    Песков подчеркнул, что только после появления конкретных успехов на переговорах между российской и украинской сторонами можно будет говорить о встрече лидеров и о проведении диалога на высшем уровне.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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    30 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 81% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 81%, при этом 82% опрошенных отметили, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, по данным фонда «Общественное мнение», составил 81%, передает ТАСС. В то же время 82% опрошенных отметили, что глава государства хорошо выполняет свои обязанности.

    В ходе исследования также выяснилось, что 57% участников позитивно оценили работу российского правительства, что на один процентный пункт выше прошлой недели. Положительную оценку деятельности премьер-министра Михаила Мишустина дали 61% респондентов – этот показатель вырос на три процентных пункта.

    Рейтинг поддержки партии «Единая Россия» составил 46%, что на два процентных пункта ниже по сравнению с прошлой неделей. Уровень одобрения ЛДПР остался без изменений – 10%, КПРФ поддержали 8% россиян (рост на один процентный пункт), «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей» поддержали по 3% опрошенных.

    Опрос проводился фондом «Общественное мнение» с 23 по 25 мая среди 1,5 тыс. россиян.

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    30 мая 2025, 14:34 • Новости дня
    Кулеба сравнил уступки территорий для Зеленского с поездом в туннеле

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уступки территорий являются для Владимира Зеленского смертельной опасностью, сравнимой с приближающимся в туннеле поездом.

    Кулеба изложил свою точку зрения в статье для журнала Foreign Affairs, отметив, что Зеленский не считает уступки приемлемым вариантом урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что такие уступки приведут к утрате Киевом контроля над Украиной, передает РИА «Новости».

    Кулеба добавил, что для Зеленского «это свет приближающегося поезда».

    «Не предопределено ничего, кроме смерти», – заявил Кулеба.

    В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почем упрямство Зеленского обойдется для Украины очень дорого.

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    30 мая 2025, 12:13 • Новости дня
    Глава «Теремка» заявил о крупных расходах McDonald's при возврате на рынок России
    Глава «Теремка» заявил о крупных расходах McDonald's при возврате на рынок России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Основатель «Теремка» Михаил Гончаров отметил, что выкуп российского бизнеса McDonald's может обернуться для компании большими финансовыми затратами.

    Он отметил, что для возвращения McDonald's на российский рынок американской компании потребуется выплатить значительную сумму за выкуп своего бизнеса, поскольку стоимость будет рассчитываться, исходя из показателей работы сети «Вкусно – и точка», передает РБК.

    По его словам, эти показатели сейчас очень высокие, поэтому сумма для McDonald's окажется колоссальной, что станет для компании шоком.

    Гончаров также добавил, что «Вкусно – и точка» успешно ведет бизнес, и предпосылок к ухудшению его положения он не видит. При этом предприниматель выразил уверенность, что если McDonald's все же решится вернуться, российские потребители встретят его положительно, как и другие ушедшие западные бренды.

    Что касается иностранных автоконцернов, Гончаров отметил, что у них могут возникнуть сложности при возвращении. Он пояснил, что многие россияне остались недовольны действиями автопроизводителей, чьи автомобили оказались заблокированы, и теперь предпочтут другие марки.

    В целом возвращение немецких брендов, по мнению Гончарова, может вызвать интерес лишь у исторических музеев, поскольку современные автомобилисты уже пересели на китайские машины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти помогут компании «Вкусно – и точка» в случае возможного возвращения McDonald’s на российский рынок, Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения американской компании на рынок страны.

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    30 мая 2025, 19:37 • Новости дня
    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью

    СМИ: Доходы России от энергоресурсов с начала СВО втрое превысили полученную Киевом помощь

    В Британии сравнили доходы России за время СВО с полученной Киевом помощью
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заработала на экспорте углеводородов более 883 млрд евро с начала специальной военной операции на Украине, что почти втрое больше, чем Киев получил помощи от союзников, пишет BBC.

    По данным BBC (российская служба ВВС признана иноагентом в РФ), из этой суммы 228 млрд поступили от государств, которые ввели против России санкции, причем 209 млрд евро пришлись на Европейский союз. Украина за тот же период получила 309 млрд евро в виде помощи, включая 73 млрд от Евросоюза.

    Китай стал крупнейшим покупателем российских нефти и газа с показателем 252 млрд евро, а ЕС занял второе место. Частично российская нефть перерабатывается в Турции и Индии и впоследствии возвращается на западные рынки через реэкспорт.

    Отмечается, что поставки трубопроводного газа из России напрямую в Евросоюз продолжались вплоть до прекращения транзита через Украину в январе текущего года. Поставки российского газа в Европу через Турцию увеличились на 26,77% в этом году, а Венгрия и Словакия продолжают закупки сырой нефти по трубопроводам, говорится в материале.

    Несмотря на западные ограничения, с начала 2024 года доходы России от экспорта ископаемого топлива сократились лишь на 5% по сравнению с прошлым годом, объемы экспорта снизились на 6%, следует из статьи, а доходы от трубопроводного газа выросли на 9% в годовом выражении.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия, несмотря на санкции, продолжает оставаться лидером на мировых энергетических рынках и активно развивает логистику.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    30 мая 2025, 21:06 • Новости дня
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    Небензя: Отверточная сборка «Таурусов» не делает их украинскими
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки ракет Taurus на Украину приведут к более глубокому вовлечению Германии в конфликт с Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «И отверточная сборка "Таурусов", как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», – заявил Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что действия Германии связаны с «развернутой Европой кампанией по саботажу мирного процесса» и попыткой спровоцировать Россию на ответные меры, чтобы затем представить их американским властям как доказательство неготовности Москвы к переговорам.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил передачу Украине ракет Taurus, отметив, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей». До этого он заявил о снятии ограничений на дальность ударов Украины по России.

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    30 мая 2025, 19:29 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео поражения бригады ВСУ бомбами ФАБ-500
    Минобороны опубликовало видео поражения бригады ВСУ бомбами ФАБ-500
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ в Волновахском районе ДНР, сообщило Министерство обороны России в пятницу вечером.

    Удар наносился четырьмя бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, указало ведомство, передает ТАСС.

    «Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения авиационного удара четырьмя ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по пункту временной дислокации 141-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Комар Волновахского района», – говорится в описании видео.

    В четверг сообщалось, что авиабомба ФАБ-500 поразила базу украинских операторов беспилотников в селе Комар на великоновоселковском направлении.

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    30 мая 2025, 13:17 • Новости дня
    Захарова заявила о попытках Киева повысить ставки перед переговорами в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле с целью повысить переговорную цену.

    Она напомнила, что аналогичная ситуация имела место ранее, когда украинская сторона высказывала претензии к составу российской делегации и ее уровню, доходя до обвинений в бутафории, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, несмотря на этот информационный шум, переговоры все же состоялись и завершились масштабным обменом пленными.

    Дипломат подчеркнула, что к очередной волне подобных заявлений следует относиться соответствующе – Киев стремится вновь получить выгоду и привлечь внимание, хотя обычно ему это не удается. Она добавила, что российская позиция в переговорах остается открытой и конструктивной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к предложению главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.

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    США мечтают утроить свой экспорт СПГ на мировой рынок. При этом они уже и так являются крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа. Реализация этих крайне амбициозных планов опасна, причем не только для России, но и для самих Соединенных Штатов. Что не так с ростом этого ресурса? Подробности

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    Мерц подвел Германию к «красным линиям» Москвы

    Германия выделит Украине средства на создание дальнобойных вооружений для атак по российской территории – таков главный итог встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца и Владимира Зеленского. МИД РФ уже расценил данный шаг как прямое вовлечение ФРГ в конфликт. К каким последствиям приведет эта эскалация со стороны Берлина? Подробности

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    Что означает усиление активности российских войск в Сумской области

    В последние дни из Сумской области нередко приходят новости об освобождении российскими военными тех или иных населенных пунктов. Это связано с планами по установлению буферной зоны у российских границ. Киев и вовсе заявляет, что Россия якобы сконцентрировала на границе с Сумской областью 50-тысячную военную группировку, нервозность заметна и в западной прессе. Что на самом деле там происходит и какие задачи на сопредельной территории решает Армия России? Подробности

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    Заявление российской разведки породило политический взрыв в Сербии

    Служба внешней разведки (СВР) России выступила с невиданным никогда ранее заявлением – и по степени эмоционального накала, и по сути предъявленных обвинений. По данным СВР, оборонная промышленность Сербии продает оружие Украине с целью «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России». Что за этим стоит? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

    • Германия сделала ставку на долгую войну

      По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с канцлером Фридрихом Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина. В чем стратегия немцев?

    • Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

      Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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