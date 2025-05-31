Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа

Tекст: Антон Антонов

По словам украинского лидера, у него состоялся «хороший и очень содержательный разговор» с Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность проведения «четырехсторонней встречи» на уровне глав государств, передает ТАСС.

Кроме этого, Зеленский отметил, что стороны затронули тему будущей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе диалога обсуждались условия, при которых Украина готова принять участие в переговорах. «Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой», – заявил Зеленский.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение встречи между президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах