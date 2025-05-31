Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.14 комментариев
Зеленский обсудил с Эрдоганом возможность встречи с участием Путина и Трампа
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность организации встречи лидеров России, Украины, Турции и США.
По словам украинского лидера, у него состоялся «хороший и очень содержательный разговор» с Эрдоганом, в ходе которого обсуждалась возможность проведения «четырехсторонней встречи» на уровне глав государств, передает ТАСС.
Кроме этого, Зеленский отметил, что стороны затронули тему будущей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе диалога обсуждались условия, при которых Украина готова принять участие в переговорах. «Все равно видим, что эта встреча не может и не должна быть пустой», – заявил Зеленский.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Президент Турции выразил надежду на проведение встречи лидеров России и Украины после переговоров в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о целесообразности встречи лидеров Турции, США, России и Украины для достижения долгосрочного перемирия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждение встречи между президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после конкретных договоренностей на переговорах