Израильские удары в Газе унесли жизни более 70 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По меньшей мере 70 человек погибли за последние сутки в секторе Газа в результате ударов израильских военных, передает ТАСС. Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что почти 20 погибших были зафиксированы после бомбардировки лагеря беженцев Эль-Бурейдж, находящегося в центральной части анклава.

Министерство здравоохранения палестинского анклава уточнило, что за 24 часа ранения получили не менее 184 человек. Армия обороны Израиля продолжила обстрелы южной части сектора Газа, где, по информации телеканала, ночью были нанесены удары по палаткам беженцев в гуманитарной зоне Аль-Маваси возле города Хан-Юнис. В результате этих обстрелов погибли три человека и несколько получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. ООН заявила, что Израиль препятствует гуманитарной работе в Палестине. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев.