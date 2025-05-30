Взрывы прогремели в Харькове

Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.4 комментария
Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.7 комментариев
Сербские оборонные предприятия вопреки официальному курсу Белграда на нейтралитет продолжают передавать боеприпасы киевскому режиму, передает ТАСС.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России отметило: «Сербский военпром пытается выстрелить России в спину». По данным СВР, на Украину уже отправлены сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.
В СВР подчеркнули: «Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия». Представители ведомства заявили, что подобные поставки нельзя обосновать «гуманитарными соображениями», так как их назначение – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».
Пресс-бюро СВР напомнило, что Белград официально заявляет о нейтралитете, однако на деле сербский военпром продолжает поддерживать Киев боеприпасами.
Ранее сербский президент Александр Вучич подчеркнул, что будет следовать интересам Сербии, несмотря на призывы ЕС осудить Россию и поддержать Украину.
«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», – отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии, передает ТАСС.
По словам сербского лидера, власти страны обязаны внимательно следить за каждой сделкой и пресекать любые попытки нарушить правила экспорта.
Ранее Служба внешней разведки России обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву.
По итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Шойгу заявил, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на подобные действия, передает ТАСС.
Шойгу отметил, что обсуждение этой темы в западных странах напоминает ему «гимназистку на серьезном свидании», подчеркнув противоречивость заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей реакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», – сказал он.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет Bloomberg. По словам Зеленского, «китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев», а на территории России якобы «существуют производственные линии, где работают китайские представители».
Дроны Mavic – популярные гражданские квадрокоптеры, обычно используемые для аэрофотосъемки, однако они могут быть адаптированы для переноски взрывчатки.
В марте Wall Street Journal сообщила о прекращении Вашингтоном финансирования новых поставок вооружений Украине.
Он отметил, что угрозы направлены не самому Мединскому, а его семье, что делает ситуацию особенно тревожной. По словам представителя Кремля, подобное происходит впервые и требует особого внимания, передает ТАСС.
Песков также сообщил, что компетентные органы России выясняют источник этих угроз, а Следственный комитет уже занимается этим вопросом.
Пресс-секретарь добавил, что если подтвердится причастность киевских властей к угрозам, то ситуация станет еще более вопиющей.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.
Аналитики отмечают, что после прихода к власти в Словакии правительства Роберта Фицо осенью 2023 года политический диалог с Прагой заметно осложнился. Курс Братиславы, ориентированный на Россию, вступил в противоречие с поддерживающей Украину позицией чешского кабмина, передает Deutche Welle.
В марте 2024 года чешские власти отменили традиционное совместное заседание правительств, объяснив это невозможностью скрыть глубокие разногласия по внешней политике и заявив о приостановке «чрезвычайно хороших отношений» на неопределенный срок.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что межправительственные консультации с Братиславой проводить сейчас нецелесообразно. Роберт Фицо, напротив, публично обвинил чешское правительство в том, что именно его поддержка Украины ставит под угрозу двусторонние отношения, тогда как Братислава, по его словам, выступает за мирные инициативы.
Социологические исследования фиксируют падение симпатий между народами двух стран: Словакия опустилась на десятое место в рейтинге популярности у чехов, а положительная оценка словацких президентов среди чехов снизилась вдвое после смены Зузаны Чапутовой на Петера Пеллегрини. Практическое сотрудничество продолжается только на рабочем уровне, но атмосфера прежнего доверия исчезла.
В вопросе поддержки Украины между странами складывается глубокий раскол: за оказание военной помощи Киеву выступают 58% чехов и лишь 16% словаков. При этом, по данным опроса IPSOS, каждый пятый житель Словакии желает победы России, тогда как в Чехии подобную позицию разделяют около 7%.
Словацкая оппозиция подчеркивает, что существует политическая альтернатива и возможность возобновления тесных связей с Прагой, если оппозиционные силы придут к власти. Однако эксперты прогнозируют, что отчуждение между странами может сохраниться и после смены политических элит.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина надоела всей Европе. Так, приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли.
Западная группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Купянска, Глущенково Харьковской области, Карповки, Редкодуба и Кировска ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и четыре склада боеприпасов.
В то же время подразделения Южной группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Рай-Александровки, Ильиновки, Берестока, Северска, Серебрянки, Константиновки и Иванополья ДНР.
При этом противник потерял до 240 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие. Были уничтожены две станции РЭБ, три склада с боеприпасами и склад материальных средств.
Параллельно подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии рядом с Русиным Яром, Петровским, Поповым Яром, Ульяновкой, Алексеевкой, Владимировкой, Новосергеевкой, Новониколаевкой, Коптево, Красноармейском и Новоэкономическим ДНР, отчитались в Минобороны.
Потери противника при этом составили более 390 военнослужащих, две бронемашины «Казак» и орудие полевой артиллерии.
Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка, двух штурмовых центров сил спецопераций ВСУ и бригады теробороны в районах Великого Прикола, Алексеевки, Гирино, Хотеня, Новой Сечи, Юнаковки, Червоного, Храповщины, Корчаковки и Садков Сумской области.
Потери ВСУ при этом составили до 185 военнослужащих, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубm обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Комара, Запорожья, Новополя ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.
ВСУ при этом потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ.
А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Павловки Запорожской области, Берислава, Никольского, Антоновки и Велетенского Херсонской области.
Противник потерял до 70 военнослужащих. Уничтожены станции РЭБ и радиоэлектронной разведки, а также два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. За день до этого они освободили Старую Николаевку в ДНР. А ранее освободили Владимировку и Беловоды в Сумской области.
Россия может снять установленные ранее ограничения на использование ракетного комплекса «Орешник» в случае дальнейших антироссийских действий со стороны западных стран, сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник, передает Газета.ру. По словам Колесника, в арсенале России есть не только комплекс «Орешник», но и его более современные модификации.
Депутат заявил: «Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное – «Орешник». Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, а уже есть более новые модификации».
Колесник отметил, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия западными странами позволяет ВСУ наносить удары по основным промышленным районам России.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о решении Британии, Германии, Франции и США больше не ограничивать дальность поставляемого Украине оружия, что открывает Киев возможности для атак по военной инфраструктуре на российской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о возможности передачи Киеву ракет Taurus. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил о жестком ответе на снятие ограничений по дальности западного вооружения для Украины.
Он отметил, что передача этих вооружений «входит в сферу возможностей», однако не стал давать конкретных сроков или подтверждать решение, передает новостное приложение ZDFheute от немецкой телекомпании.
Мерц также подчеркнул, что подготовка украинских военных к эксплуатации Taurus займет несколько месяцев.
По его словам, передача ракет в течение полугода или года не принесет Украине немедленной пользы, поэтому сейчас приоритетом остается укрепление текущей военной поддержки.
Мерц добавил, что Германия ведет тесные консультации по этому поводу с европейскими партнерами, некоторые из которых уже поставили дальнобойные ракеты Киеву.
Также в эфире ZDF канцлер подчеркнул, что прекращение конфликта находится исключительно в руках России, при этом дипломатические усилия Запада, включая инициативы при участии Ватикана, уже исчерпаны.
Ранее издание Die Welt сообщило, что Германия намерена профинансировать создание беспилотников дальнего радиуса действия для Украины.
Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны Германии заявили, что развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель.
Небензя заявил о неизбежности военного поражения Киева при отказе от переговоров
«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», – заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.
Москва «настроена на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной». Небензя отметил, что в 2022 году переговоры оказались прерваны Киевом «по науськиванию британского премьера Бориса Джонсона и его русофобских единомышленников», передает РИА «Новости».
Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, «пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре», сказал Небензя. По его словам, российские войска продолжат «уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима».
«И никакие новые антироссийские санкции, поставки оружия Украине и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежное военное поражение режима Зеленского», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что российская делегация готова 2 июня представить в Стамбуле меморандум с позицией России по урегулированию. При этом Украина пока не дала четкого ответа о своем участии в переговорах.
Кремль озвучил, что предложение о встрече в Стамбуле пока осталось без ответа и новая дата согласована не была, передает ТАСС.
Песков пояснил, что, насколько ему известно, Киев не предоставил официальной реакции на инициативу о переговорах.
Накануне глава МИД РФ Серегй Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.
Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Калининский район Горловки, огонь велся с применением высокоточной ракеты М31 (осколочная), сообщили в управлении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что повреждены школа, котельная, 13 жилых домов, две машины, ЛЭП и газопроводы.
Ранее в мае ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Светлодарск, в результате обстрела ранения получили мужчина и девушка.
Издание ссылается на источники в правительстве ФРГ, которые рассказали, что Киев в мае уже обращался к Минобороны Германии с просьбой профинансировать ударные беспилотники типа BARS и AN-196, а также беспилотники типа Flamingo, передает «Коммерсантъ».
По словам собеседников газеты, данная просьба получила одобрение со стороны Германии. Отмечается, что общая стоимость проекта оценивается примерно в 400 млн евро.
Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине. В Минобороны Германии заявили, что развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель.
Гурциев рассказывал своей матери, что его вызывали в ФСБ и предупреждали, что он находится «в разработке», сказала Елена, передает Ura.ru.
Также она охарактеризовала его как человека прямолинейного и смелого. По словам собеседницы, сыну нравилась его новая работа на государственной службе.
Женщина отметила, что Гурциев хотел многое сделать для жителей Ставрополя, а также строил большие планы на жизнь.
28 мая он не позвонил матери, ночью Елена в тревоге написала ему сообщение, но уже не получила ответа.
Гурциев погиб при взрыве на улице Чехова в Ставрополе. Его внесли в список украинского сайта «Миротворец» утром перед гибелью.
По данным СМИ, смертником, подорвавшим ветерана СВО, был 29-летний Никита Пеньков.
По словам официального представителя СК Светланы Петренко, уголовное дело возбуждено после того, как появилась информация о поступлении угроз семье Мединского со стороны украинских радикалов, передает ТАСС.
Петренко отметила, что Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами намерены принять меры для установления лиц, причастных к этим угрозам, и их последующего привлечения к ответственности.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что жесткость Мединского как переговорщика заставила представителей киевского режима применять любые методы для срыва переговорного процесса.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мединский получил от главы Минобороны Украины Рустема Умерова объяснение, что угрозы в адрес его семьи исходят от радикальных националистов, неподконтрольных официальному Киеву.