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    Новые санкции против России станут могилой для старой элиты США
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    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ
    Вучич ответил на обвинения СВР в поставках Сербией оружия Украине
    Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня
    Западные СМИ увидели в словах Лаврова о крахе Германии предостережение Европе
    Нефть подешевела после публикации данных о запасах в США
    Эстония заявила о готовности установить буи на Нарве без участия России
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Кадровый вопрос становится главной и неразрешимой проблемой ВСУ

    Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    29 мая 2025, 21:42 • Новости дня

    Токаев обсудил с Путиным будущее Каспийского трубопроводного консорциума

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал вопросы, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).

    Токаев подчеркнул: «На днях у меня был телефонный разговор с президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы», передает ТАСС.

    Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы поговорили о развитии делового сотрудничества двух стран.

    29 мая 2025, 00:14 • Новости дня
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    Симоньян рассказала об обсуждении ударов по Берлину
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Разрешение на удары дальнобойным оружием по России, о котором заявил канцлер ФРГ, обсуждают в Москве и допускают возможность ответных ударов по Берлину, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

    «В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить «Таурусами» может означать только это <...>), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину», – написала она в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась,как немецкий канцлер Мерц вплотную подвел Германию к «красным линиям» Москвы.

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    29 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    Лавров назвал отличительную особенность немецких танков в зоне СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, высказываясь о действиях правительства Германии, которое все сильнее вовлекает страну в украинский конфликт, отметил отличительную особенность немецких танков в зоне СВО.

    «Ну, они горят в основном, а не ездят», – сказал министр во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Глава МИД России указал на то, что прямое вовлечение Германии в войну очевидно, и этим ФРГ повторяет исторические ошибки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия рассматривала возможность передачи на Украину РСЗО MARS II и новых комплексов ПВО IRIS-T. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении не только продолжить, но и нарастить военную помощь Киеву.

    Министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров  подписали в Берлине соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на территории Украины.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

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    29 мая 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о непреложности семейных ценностей для России

    Путин заявил о неизменности семейных ценностей для граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что сильные и сплоченные семьи являются гордостью и опорой страны, несмотря на попытки поставить традиционные ценности под сомнение.

    Путин заявил о важности семейных ценностей, сообщает РИА «Новости». По его словам, дружные и крепкие семьи были и остаются оплотом и гордостью России.

    Выступая на встрече с многодетными семьями, глава государства подчеркнул: «Такие крепкие дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан, остаются непреложными, как бы кто не пытался в современном мире их оспорить или отменить».

    Путин также отметил важную роль традиционных ценностей в российском обществе, подчеркнув, что любые попытки их пересмотра обречены на неудачу.

    Ранее Путин заявил, что без традиционных ценностей страна утратит свою идентичность.

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    29 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию вокруг возможного снятия западными странами ограничений на дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву.

    По итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Шойгу заявил, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что обсуждение этой темы в западных странах напоминает ему «гимназистку на серьезном свидании», подчеркнув противоречивость заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей реакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», – сказал он.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    29 мая 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с многодетными семьями президент России Владимир Путин рассказал о главных принципах, поддерживающих его молодость и хорошее самочувствие.

    На вопрос Натальи Лукьяновой из Крыма о том, что помогает ему так хорошо выглядеть, Путин ответил: «Движение, движение». Он отметил, что наличие жизненных целей дисциплинирует и держит в тонусе, особенно если эти цели масштабные, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул: «Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, и мы стремимся их достигать. Это всегда мобилизует. Всегда дисциплинирует. Всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное». Путин добавил, что спорт и режим также имеют значение, но внутренние целевые установки важнее всего. Чем масштабнее задачи, тем сильнее они мобилизуют человека, заключил глава государства.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. Ранее он раскрыл секрет своей высокой работоспособности.

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    29 мая 2025, 12:44 • Новости дня
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация с поступающими угрозами семье главы российской переговорной делегации по Украине Владимира Мединского является вопиющей и невиданной историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что угрозы направлены не самому Мединскому, а его семье, что делает ситуацию особенно тревожной. По словам представителя Кремля, подобное происходит впервые и требует особого внимания, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что компетентные органы России выясняют источник этих угроз, а Следственный комитет уже занимается этим вопросом.

    Пресс-секретарь добавил, что если подтвердится причастность киевских властей к угрозам, то ситуация станет еще более вопиющей.

    Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

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    29 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой лимузин «Аурус», чтобы она могла вовремя попасть на премьеру спектакля в Большом театре.

    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил: «Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр».

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.

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    29 мая 2025, 20:12 • Новости дня
    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ

    СМИ: Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26

    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский хоккеист Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в 2025/26 году. Об этом клуб «Вашингтон» сообщил своим болельщикам.

    Сезон-2025/26 станет заключительным для Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, передает ТАСС. Журналист Джейкоб Биллингтон сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что клуб «Вашингтон» уведомил владельцев абонементов о предстоящем завершении выступлений россиянина в лиге.

    В письме абонентам было указано, что следующий сезон будет последним для Овечкина в составе «Вашингтона». Действующий контракт хоккеиста истекает по окончании сезона-2025/26.

    Ранее Овечкин отмечал в интервью, что рассматривает возможность вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого он является. На данный момент спортсмену тридцать девять лет.

    Шестого апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах НХЛ. Также нападающий стал лидером по количеству победных шайб, опередив Яромира Ягра.

    В чемпионате-2024/25 Овечкин провел 65 матчей, забил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач. «Вашингтон» завершил выступление в 1/4 финала Кубка Стенли, уступив «Каролине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ. Овечкин прибыл в Москву. Дэвид Бекхэм подарил Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

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    29 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии ответа Киева по переговорам

    Tекст: Александра Юдина

    Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль озвучил, что предложение о встрече в Стамбуле пока осталось без ответа и новая дата согласована не была, передает ТАСС.

    Песков пояснил, что, насколько ему известно, Киев не предоставил официальной реакции на инициативу о переговорах.

    Накануне глава МИД РФ Серегй Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

    Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.

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    29 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что власти страны уже длительное время рассматривают возможность предоставления льгот для мужчин, воспитывающих нескольких детей.

    Российские власти давно обсуждают возможность внедрения льгот для отцов в многодетных семьях, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями из разных регионов, приуроченной к Дню защиты детей. Президент подчеркнул: «Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим».

    Во время мероприятия в формате видеоконференции одна из участниц, Евгения Радионова из Екатеринбурга, мать десяти детей, напрямую обратилась к главе государства с просьбой поддержать инициативу по введению льгот для отцов в многодетных семьях. Путин заверил, что этот вопрос находится в проработке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой в стране. Путин отметил, что культ матери в семье оправдан, но важно не забывать о значимой роли мужчины. Министерство здравоохранения разъяснило, что оптимальный возраст для рождения детей у женщин составляет от 18 до 35 лет, а курение и высокое потребление алкоголя и кофеина снижают шансы на успешную беременность.

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    29 мая 2025, 04:58 • Новости дня
    Пушилин рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные формирования Украины создали линию обороны в Красноармейске (украинское название Покровск), эвакуировали детей и документы, что свидетельствует о подготовке города к уличным боям, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобожденным населенным пунктам. Готовят ли они город ? Там во многом все подготовлено уже, и вся необходимая линия обороны города уже выстроена», – рассказал Пушилин РИА «Новости» в кулуарах Форума дорожных инициатив в Сириусе.

    Красноармейск, который в 2016 году киевские власти переименовали в Покровск, – это город в Донбассе, в 66 км к северо-западу от Донецка. За город, ставший для ВСУ крупным транспортным узлом, ведутся упорные бои.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Константиновка в Сумской области, а бойцы «Востока» освободили Зеленое Поле в Донецкой народной республике (ДНР).

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    29 мая 2025, 21:57 • Новости дня
    Авария оставила подмосковный Королев без света

    В Королеве произошла авария на электросетях, оставившая город без света

    Авария оставила подмосковный Королев без света
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько районов Королева остались без электроэнергии, сбой затронул водоснабжение, связь и работу магазинов и МФЦ.

    Масштабное отключение электричества произошло в Королеве 29 мая, сообщает администрация города. Сбои начались примерно с 17:50 и затронули районы Новые Подлипки, проспекты Королева и Космонавтов, улицы Мичурина и Комсомольская, а также Болшево. Причиной названа авария на электросетях, предположительно, на подстанции.

    Проблемы с электроснабжением вызвали перебои в работе водоснабжения и мобильного интернета. Местные жители отмечали отсутствие воды и связи, а часть супермаркетов и МФЦ были закрыты. В торговом центре «Гелиос» прошла эвакуация посетителей.

    Медицинские учреждения города работали на резервных источниках питания, что позволило избежать сбоев в оказании экстренной помощи. Дежурные службы оперативно устранили основную часть аварии, и к 18:57 электроснабжение в пострадавших районах было частично восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московской области оказалось нарушено электроснабжение из-за непогоды.

    Сильный циклон с мокрым снегом и ветром вызвал масштабные отключения электричества и повалил множество деревьев в северных районах Подмосковья.

    В Ялте и Массандре более 12 тыс. жителей остались без света из-за технологического сбоя, также электричество пропало в Виноградном и нескольких других населенных пунктах.

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    29 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин указал на растущую тенденцию многодетности у семей в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране фиксируется увеличение семейных пар, желающих заводить более одного ребенка, и это очень хорошо, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, встреча проходила по видеосвязи.

    «Вы знаете, у нас количество людей и семей, которые хотят иметь все больше и больше детей, увеличивается постоянно», – цитирует президента ТАСС.

    По его словам, ожидаемое количество детей, согласно соцопросам, на уровне более двух, а желаемое – более трех.

    «Это очень хорошая тенденция в обществе складывается», – заключил глава государства.

    В четверг президент начал встречу с многодетными семьями. К онлайн-встрече подключились многодетные семьи из Екатеринбурга, Пензы, Биробиджана, Симферополя, Мелитополя, Калининградской, Кемеровской и Рязанской областей и Ингушетии.

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    29 мая 2025, 09:38 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз Мединскому

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

    По словам официального представителя СК Светланы Петренко, уголовное дело возбуждено после того, как появилась информация о поступлении угроз семье Мединского со стороны украинских радикалов, передает ТАСС.

    Петренко отметила, что Главное следственное управление СК России совместно с оперативными службами намерены принять меры для установления лиц, причастных к этим угрозам, и их последующего привлечения к ответственности.

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что жесткость Мединского как переговорщика заставила представителей киевского режима применять любые методы для срыва переговорного процесса.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мединский получил от главы Минобороны Украины Рустема Умерова объяснение, что угрозы в адрес его семьи исходят от радикальных националистов, неподконтрольных официальному Киеву.

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    29 мая 2025, 16:41 • Новости дня
    Путин пообещал стабилизировать ситуацию в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти сделают все возможное для стабилизации обстановки в Запорожской области.

    Выступая на встрече с многодетными семьями, отмеченными государственными наградами, он подчеркнул, что ситуация в регионе непростая, но государство намерено реагировать на вызовы, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Понимаем, что ситуация достаточно непростая в вашем регионе, но все будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше». Эти слова прозвучали в ответ на выступление одной из семей из Запорожской области.

    Глава государства также уточнил, что российские власти будут обеспечивать эффективную реализацию всех программ поддержки, в том числе для многодетных семей, на всей территории России, вне зависимости от места проживания семей.

    На прошлой неделе на линии соприкосновения Запорожской области и ДНР начались бои за освобождение участка, находящегося под контролем украинских военных, в районе Новополя и Зеленого Поля. Газета ВЗГЛЯД писала, что Запорожское направление вышло из статического состояния. В марте российские силы прорвали оборону противника на Запорожском фронте.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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