Токаев обсудил с Путиным будущее Каспийского трубопроводного консорциума

Tекст: Дарья Григоренко

Токаев подчеркнул: «На днях у меня был телефонный разговор с президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы», передает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы поговорили о развитии делового сотрудничества двух стран.