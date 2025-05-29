Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Токаев обсудил с Путиным будущее Каспийского трубопроводного консорциума
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал вопросы, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК).
Токаев подчеркнул: «На днях у меня был телефонный разговор с президентом Путиным, и, признаюсь, мы обсуждали вопросы, связанные с КТК. Уверен, что КТК и впредь будет служить хорошим инструментом для транспортировки казахстанской нефти через Россию на европейский рынок и за его пределы», передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонной беседы поговорили о развитии делового сотрудничества двух стран.