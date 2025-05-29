Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс стали родственниками после свадьбы детей
Комедийные актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс стали родственниками после свадьбы детей
Комедийные актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс стали родственниками, после того как их дети сыграли скромную свадьбу лишь в присутствии священника.
Известные американские комедийные актеры Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс стали родственниками после свадьбы своих детей, передает РИА «Новости». Мерфи рассказал об этом на ток-шоу Дженнифер Хадсон, заявив: «Они (дети) поженились две недели назад... Да, мы (с Лоуренсом) сваты».
По словам Мерфи, несмотря на слухи о масштабной церемонии, свадьба прошла скромно – присутствовали только жених, невеста и священник. Газета Independent уточняет, что сын Мерфи, Эрик, и дочь Лоуренса, Жасмин, обручились в ноябре прошлого года.
Эдди Мерфи знаменит ролями в фильмах «Бумеранг», «Святоша», «Доктор Дулиттл», а также озвучкой Осла в мультфильмах «Шрек». Мартин Лоуренс известен по картинам «Нечего терять», «Плохие парни» и «Национальная безопасность». На экране Мерфи и Лоуренс неоднократно работали вместе – в частности, в фильмах «Бумеранг» и «Пожизненно».
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительница роли «золотого ребенка» спустя три десятка лет встретилась с голливудским актером Эдди Мерфи.