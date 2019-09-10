Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» спустя 33 года

Исполнительница роли «золотого ребенка» и голливудский актер Эдди Мерфи встретились через 33 года, сообщили СМИ.

Как пишет Hollywood Reporter, Мерфи сфотографировали с директором по организации мероприятий Hollywood Reporter Жасмин Л. Рит на кинофестивале в Торонто.

В картине «Золотой ребенок» 1986 года Рит исполнила роль маленького Будды, которого спасал герой Мерфи.

«Он был таким добрым, что я запомнила его очень хорошо, хоть мне и было шесть лет», – передает РИА «Новости» слова Рит.

Напомним, ранее американский актер Эдди Мерфи возглавил десятку «самых переплачиваемых звезд Голливуда» по версии журнала Forbes.