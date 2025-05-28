Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
Пушилин указал на старания Запада отдалить мир на Украине
Пушилин: Они стараются помешать мирному урегулированию конфликта
Глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что снятие Западом ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия отдаляет перспективу мирного урегулирования ситуации на Украине.
«Россия будет вынуждена отвечать, отвечать больно, и, конечно, это никак не будет способствовать мирному регулированию в целом», – передает РИА «Новости».
Комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность ударов, Пушилин добавил, что пока в ДНР наблюдают, смотрят за действиями.
«Не только за словами, но и за действиями как нашего противника, так и союзников Киева, которые сейчас, по моему убеждению, стараются помешать мирному регулированию конфликт», – сказал он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны ФРГ.
Ранее канцлер ФРГ Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.