Пушилин указал на старания Запада отдалить мир на Украине

Пушилин: Они стараются помешать мирному урегулированию конфликта

Tекст: Ирма Каплан

«Россия будет вынуждена отвечать, отвечать больно, и, конечно, это никак не будет способствовать мирному регулированию в целом», – передает РИА «Новости».

Комментируя заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность ударов, Пушилин добавил, что пока в ДНР наблюдают, смотрят за действиями.

«Не только за словами, но и за действиями как нашего противника, так и союзников Киева, которые сейчас, по моему убеждению, стараются помешать мирному регулированию конфликт», – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, развертывание первых систем дальнобойного оружия, произведенного на Украине с использованием финансирования из Германии, возможно уже в течение ближайших недель, сообщили в Министерстве обороны ФРГ.

Ранее канцлер ФРГ Мерц заявил о планах увеличить военную помощь для Украины. Главы Минобороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение о финансировании Берлином производства дальнобойного оружия на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение ФРГ по дальнобойному оружию безответственным и выразил надежду на продолжение мирного диалога.