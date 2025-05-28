Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
СК начал проверку после смерти обманутого мошенниками профессора МГУ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о гибели бывшего профессора МГУ Бориса Бояринцева, который якобы свел счеты с жизнью после того, как его обманули мошенники.
Проверка проводится Главным следственным управлением СК по Москве, сообщается в Telegram-канале СКР.
Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки и об установленных обстоятельствах.
Согласно данным ведомства, на телевидении сообщили, что бывший профессор университета перевел мошенникам более 50 млн рублей, а затем свел счеты с жизнью.
Ранее сообщалось, что экс-профессор МГУ Борис Бояринцев лишился крупной суммы денег, став жертвой телефонных мошенников, после чего ушел из жизни.