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    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    17 комментариев
    28 мая 2025, 14:50 • Новости дня

    СК начал проверку после смерти обманутого мошенниками профессора МГУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о гибели бывшего профессора МГУ Бориса Бояринцева, который якобы свел счеты с жизнью после того, как его обманули мошенники.

    Проверка проводится Главным следственным управлением СК по Москве, сообщается в Telegram-канале СКР.

    Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе проверки и об установленных обстоятельствах.

    Согласно данным ведомства, на телевидении сообщили, что бывший профессор университета перевел мошенникам более 50 млн рублей, а затем свел счеты с жизнью.

    Ранее сообщалось, что экс-профессор МГУ Борис Бояринцев лишился крупной суммы денег, став жертвой телефонных мошенников, после чего ушел из жизни.

    27 мая 2025, 21:50 • Новости дня
    Директор Московского зоопарка сообщила о попытке отравления зверей
    Директор Московского зоопарка сообщила о попытке отравления зверей
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории Московского зоопарка обнаружили разбросанные в вольерах с рысями и леопардом таблетки неизвестного происхождения, что стало поводом для начала уголовного расследования.

    Неизвестные попытались отравить животных в Московском зоопарке, сообщила директор учреждения Светлана Акулова, передает ТАСС. По ее словам, в ходе планового осмотра в вольерах с рысями и леопардом Мизером были найдены разбросанные таблетки неизвестного происхождения.

    «Сегодня мы столкнулись с вопиющим случаем жестокости по отношению к нашим животным, на территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление – попытка отравить наших зверей», – заявила Акулова. Она добавила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный человек бросал таблетки через ограждения.

    Директор подчеркнула, что произошедшее нельзя считать случайностью или детской шалостью – это было, по ее мнению, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под защитой зоопарка. В учреждении уже начато внутреннее расследование.

    Администрация также инициировала взаимодействие с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела. Акулова уверила, что все имеющиеся видеоматериалы будут переданы следствию для установления личности злоумышленника, и если за этим происшествием стоит организатор, он также понесет ответственность.

    Ранее прокуратура Москвы обнаружила несоблюдение санитарных норм и правил содержания животных в антикафе с минипигами на проспекте Мира.

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    28 мая 2025, 04:16 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о 15 сбитых за два часа БПЛА на подступах к столице

    Собянин: Силами ПВО уничтожены беспилотники, атаковавшиt Москву

    Tекст: Ирма Каплан

    За период с двух часов ночи среды на подступах к Москве средства ПВО уничтожили 15 дронов, сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны продолжает отражать налёт вражеских беспилотников. Уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву. По предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет», – сказано в сообщении, опубликованном в 4.18.

    Собянин добавил, что в результате отражения атаки вражеских беспилотников в Зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет.

    Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, около двух часов ночи Собянин сообщил о серии атак БПЛА на подступах к столице. По его данным, за час были уничтожены 12 дронов.

    В целях безопасности все столичные аэропорты Шереметьево, а также Внуково и Жуковский временно приостановили выпуск и прием самолетов.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    26 мая 2025, 23:45 • Новости дня
    Собянин ввел штрафы для не прошедших аттестацию на знание Москвы таксистов

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах для таксистов, которые не прошли аттестацию на знание столицы.

    Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

    Закон устанавливает штраф для водителей, которые управляют легковым такси без прохождения аттестации по знанию расположения транспортных объектов, культурных и медицинских учреждений, маршрутов подъезда, а также правил действия в чрезвычайных ситуациях и перевозки багажа. Размер штрафа составляет 5 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    С 1 марта 2025 года аттестация стала обязательной в соответствии с федеральным и региональным законодательством, регулирующим работу такси в Москве.

    В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы указывали, что в рамках аттестации проверяют только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте сообщалось, что на территории аэропортов Московского региона запрещают предлагать услуги такси вне специальных стоек заказа. Таксистов обязали уметь ориентироваться в Москве без GPS.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уровень локализации автомобилей, использующихся в качестве легковых такси.

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    25 мая 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне над Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице был отражен налет беспилотника, а на месте его падения работают экстренные службы.

    Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, который пытался атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших или ущербе пока не сообщается.

    Ранее Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.

    В воскресенье утром Собянин сообщил, что около трех часов ночи средства ПВО сбили на подступах к Москве еще четыре дрона. До этого средства ПВО сбили еще два дрона, направлявшихся к Москве.

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    25 мая 2025, 18:47 • Новости дня
    Стало известно о снятии ограничений в аэропортах Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» возобновили полноценную работу после снятия временных ограничений, введенных ранее в этот же день.

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» были сняты, передает РИА «Новости». Артем Кореняко, представитель Росавиации, сообщил, что ограничения прекратили действовать в 18.05 по московскому времени.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО России уничтожили один беспилотник, летевший на Москву. В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.

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    25 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Российской ПВО уничтожены четыре беспилотника, летевшие на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он также отметил, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб. Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА на подлете к Москве. Затем поступило сообщение о еще двух сбитых дронах.

    Росавиация сообщила в Telegram, что с 20.25 мск в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позднее ограничения были сняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в короткие сроки собирает из зарубежных деталей тысячи БПЛА в кустарных мастерских. Российские силы нанесли массированный авиаудар по ключевым украинским площадкам производства дронов.

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    27 мая 2025, 18:15 • Новости дня
    Сотрудника ФСИН задержали в Москве за попытку передачи документов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Работник Федеральной службы исполнения наказаний в столице задержан при копировании служебных документов, он пытался отправить их третьим лицам через иностранный мессенджер, сообщили в самом ведомстве.

    Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН, пояснили в ведомстве ТАСС.

    Его подозревают в копировании документов со служебного ПК и отправке третьим лицам через иностранный мессенджер.

    В апреле правоохранители задержали начальника управления ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу по делу о превышении полномочий.

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    26 мая 2025, 05:10 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты летевшие на Москву беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил мэр в Telegram.

    Росавиация сообщила, что ограничения, снятые ранее в аэропорту Калуги, а также в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, снова вступили в силу. Также ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов действуют в аэропорту Внуково.

    Напомним, ограничения также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Череповца и Ярославля.




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    26 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Уничтожен летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве уничтожен беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов считает, что одной из целей налетов украинских беспилотников является создание проблем для гражданской авиации России.

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    26 мая 2025, 21:08 • Новости дня
    На бизнес-форуме «Репутация. Зеленый мир» выработают концепцию устойчивого развития РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице состоится форум, посвященный выработке концепций будущего развития российского общества и укреплению национальных ценностей.

    Форум «Репутация. Зеленый мир» пройдет 29 мая в Москве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. На площадке РЭУ им. Плеханова соберутся более тысячи молодых предпринимателей и студентов со всей России, а также более 20 тыс. онлайн-участников из ОАЭ, Белоруссии, Монголии, Армении и Узбекистана.

    Цель форума – выработка концепций устойчивого развития России с акцентом на осознанность, ответственность и национальные ценности. Площадка станет пространством для диалога между молодежью, бизнесом и государством. Спикерами мероприятия выступят лидеры отраслей, представители власти, бизнеса, науки и культуры, а также молодые таланты и лидеры экологических сообществ.

    «Счастливое будущее человечества зависит от каждого живущего на Земле. Развитие невозможно без высокой культуры, чистой природы, осознанного бизнеса», - заявила учредитель форума Анна Русска.

    Поддержку мероприятию оказывают Минобрнауки и Минкультуры.

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    28 мая 2025, 04:29 • Новости дня
    Вильфанд пообещал недолгую жару в Москве

    Вильфанд пообещал сменяемые прохладой несколько дней жары в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    В Московском регионе жара с температурой до плюс 30 градусов сохранится в ближайшие два дня, после чего станет прохладнее, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, жаркая погода задержится в Московском регионе в среду и четверг, когда температура воздуха достигнет плюс 30 градусов, затем жара сменится прохладой, передает ТАСС.

    «В среду и четверг температура ночью составит около плюс 15 градусов, в центре города – около плюс 18 градусов. Максимальная температура днем в среду составит плюс 27-29 градусов, по области – до 30. В четверг то же самое, плюс 28-30 градусов в столице и плюс 25-30 по области», – рассказал метеоролог.

    В пятницу, по прогнозу Вильфанда, в Москве появится облачность, так как антициклон начнет смещаться к востоку. Ночные температуры сохранятся на высоком уровне: плюс 16-17 градусов, в центре города – около плюс 20. Днем температура немного понизится, до плюс 25-27 градусов, что все равно выше климатической нормы на 5-6 градусов.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, жителям Москвы предстоит выдержать новую волну жары: температура днем может превысить 30 градусов под влиянием малоподвижного антициклона.

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    27 мая 2025, 23:56 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово ввел временные ограничения для безопасности пассажиров

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены для безопасности пассажиров и воздушных судов введены в аэропорту Домодедово, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

    "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту "Домодедово", - написал он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация известила о введении временных ограничений на работу воздушной гавани Калуги.

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    28 мая 2025, 01:59 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил еще о 12 сбитых средствами ПВО дронах

    Собянин: ПВО продолжает отражать атаки вражеских беспилотников

    Tекст: Ирма Каплан

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о серии атак БПЛА на подступах к столице. По его данным, за час были уничтожены еще 12 дронов.

    «Уничтожено еще четыре вражеских БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – говорится в последнем сообщении мэра в Telegram-канале, опубликованном в 2.02.

    До этого Собянин информировал о восьми БПЛА, сбитых в течение часа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, около 0.30 средства ПВО сбили шесть вражеских дронов, летевших на Москву, сообщал мэр.

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    28 мая 2025, 03:33 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на прилет и вылет самолетов

    Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Шереметьево временно ввел ограничения полетов в качестве меры безопасности, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Шереметьево», – сказано в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, временно остановили прием и отправку рейсов в аэропортах Владимира, Костромы, Иванова и Ярославля ради безопасности.

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    28 мая 2025, 01:34 • Новости дня
    Временные ограничения на рейсы ввели в аэропортах Внуково и Жуковский

    Росавиация: Временные ограничения на рейсы ввели во Внуково и Жуковском

    Tекст: Ирма Каплан

    Два московских аэропорта – Внуково и Жуковский – временно ограничили взлет и посадку самолетов из-за мер безопасности, затронувших гражданскую авиацию, сообщил представитель Росавиации.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский», – сказано в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.

    Он уточнил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ночь на 28 мая были введены в аэропорту Домодедово.

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