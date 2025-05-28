Tекст: Александра Юдина

Старший депутат Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер выразил сомнения в единстве коалиции и политической воле Германии поддержать Киев новыми видами оружия, отметив, что такие комментарии лишь демонстрируют слабость Европы, передает Politico.

Мерц заявил, что ограничения по дальности для поставляемых Украине вооружений сняты союзниками, включая Германию, Британию, Францию и США. Однако на следующий день он уточнил, что речь шла о существующей практике, по которой Украина может применять полученное оружие против военных целей за пределами своих границ.

Министр финансов и руководитель Социал-демократической партии Ларс Клинкбайль опроверг изменения позиции правительства, подчеркнув, что новых решений о поставках не принималось.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о планах наносить удары по территории России при поддержке НАТО, назвав действия киевского режима террористическими.

Канцлер Фридрих Мерц сообщил, что Британия, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности для поставляемого Киеву вооружения, и Киев теперь может наносить удары по позициям на территории России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неопытности и некомпетентности канцлера ФРГ Фридриха Мерца в ответ на его высказывания о военной поддержке Киева.