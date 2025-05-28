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    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ЕС поддерживает ВСУ и угнетает украинское государство

    Из Брюсселя Киеву постоянно шлют лучи поддержки, подпитывая милитаристские настроения администрации Зеленского, даже на фоне военных неудач. Однако каждая отдельная страна ЕС неизменно сокращает помощь Украине, реагируя на внутренние вызовы.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    13 комментариев
    28 мая 2025, 02:52 • Новости дня

    Власти Омской области пообещали выяснить причины громких хлопков в городе

    Омичи в соцсетях пожаловались на громкие хлопки вечером вторника

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти региона начали проверять сообщения о хлопках, которые вечером 27 мая услышали жители нескольких районов Омска, сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева в комментарии порталу «Омск online».

    По словам Ахвердиевой, поздно вечером 27 мая поступили многочисленные жалобы омичей в социальных сетях о громких хлопках в разных частях города.

    «По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования», – сообщила она порталу «Омск online».

    Ахвердиева добавила, что, по поручению губернатора Виталия Хоценко, проверкой занимается Министерство региональной безопасности Омской области и МЧС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Башкирии после взрыва на заводе «Свеча» дома ощутимо качнулись, а в воздухе временно чувствовался специфический запах, отмечают очевидцы.

    27 мая 2025, 18:32 • Новости дня
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    Песков: Путин четко дал понять о недопустимости «хулиганства» беспилотниками
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на атаки украинскими беспилотниками российских регионов.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков подчеркнул: «Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить – будете получать». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации.

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    27 мая 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    Лавров предложил провести второй раунд переговоров по Украине в Стамбуле
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества площадки.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил вновь воспользоваться услугами Турции для организации второго раунда переговоров с Украиной, передает ТАСС.

    По его словам, «в Стамбуле очень хорошо» и он обратился бы к турецким коллегам для проведения следующей встречи.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан, в свою очередь, подтвердил готовность Турции принять переговоры России и Украины в любое время. Он подчеркнул, что Анкара считает содействие мирному процессу своей миссией для региона и мира в целом. Глава МИД Турции заверил, что его страна продолжит оказывать всестороннюю поддержку для достижения дипломатического урегулирования.

    Ранее Турция заявила о готовности принять новые переговоры по Украине.

    Лавров отметил, что Москва высоко ценит содействие Анкары в организации прямых переговоров между российской и украинской делегациями.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    27 мая 2025, 16:40 • Новости дня
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    Фицо после угроз Мерца предрек ЕС «не очень хорошие времена»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Фицо заявил о недопустимости идей лишать Словакию выплат ЕС из-за позиции по России. По его словам, столь агрессивная риторика канцлера Германии говорит о надвигающемся кризисе в ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможности лишить Братиславу и Будапешт выплат из фондов ЕС, если те продолжают разногласия с Брюсселем по вопросам политики в отношении России, передает Интерфакс. Фицо заявил, что такие предложения недопустимы для современного Евросоюза.

    «Если ориентироваться на такие агрессивные комментарии, можно предположить, что впереди – не очень хорошие времена», – подчеркнул премьер-министр Словакии. Он отметил, что независимая позиция Братиславы по России не возникла случайно, а отражает интересы республики.

    По оценке агентства EFE, Берлин проявляет недовольство позицией Братиславы и Будапешта из-за их нежелания поддержать новые санкции против России. Мерц ранее заявлял, что в Евросоюзе принятие решений не должно зависеть от «незначительного меньшинства», и допустил возможность лишения финансирования для стран, препятствующих согласованию политики ЕС по России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поддержать проведение референдума об отмене антироссийских санкций. В Словакии потребовали от Украины компенсацию за оказанную помощь.

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    27 мая 2025, 22:13 • Новости дня
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    SkyNews: Лавров преподал урок Мерцу и указал на его некомпетентность
    @ PAVEL BEDNYAKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД России Сергей Лавров преподал урок канцлеру Германии Фридриху Мерцу в ответ на заявление о том, что Берлин и его ключевые союзники давно сняли все ограничения на дальность поставляемого Украине оружия, чем вызвал недоумение о поставках Taurus, сообщил SkyNews.

    Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на неопытность и некомпетентность немецкого канцлера Мерца, заявившего о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия, сообщил телеканал SkyNews.

    «И теперь есть путаница в том, означает ли это, что Германия поставит свои крылатые ракеты Taurus в Киев?» – отметили на SkyNews.

    Слова Мерца о том, что Великобритания, Франция и Америка приняли это решение несколько месяцев назад, вводят в заблуждение. Была ли это оговорка или ошибка, не столь важно, когда ставки высоки настолько, что любая мелочь может стать фатальной. Министр Лавров тут же ухватился за возможность пристыдить немецкого канцлера.

    «Это был и выговор, и урок от главного дипломата России, который пытался подчеркнуть пропасть в опыте и экспертности (между ним и Мерцем). Его 22 года дипслужбы против 22 дней Мерца-канцлера отразились в словах Лаврова: «Вам еще многому предстоит научиться», – сказано в материале.

    Слова Мерца также позволили Лаврову укрепить позицию Москвы в том, что агрессорами являются европейские союзники Украины, которая запустила британские ракеты Storm Shadow по российской территории в ноябре 2024 года, а также французские Scalp и американские ATACMS.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Мерц рассказал, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.

    На это лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ответила осуждением, подчеркнув опасность эскалации. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что решение Берлина не ограничивать дальность передаваемых Киеву вооружений загонит ФРГ в еще более сложную ситуацию.

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    27 мая 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    Лавров об ответных ударах по Украине: Преступник должен быть наказан
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответные удары России по территории Украины абсолютно естественны при текущей ситуации, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции он подчеркнул, что российские удары всегда направлены исключительно по военным объектам и объектам, используемым украинскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    «Те наши ответные удары абсолютно естественны в этой ситуации: преступник должен быть наказан», – сказал министр. Глава МИД также выразил уверенность, что украинское руководство осознает причины этих ударов и их отличия от действий Киева.

    Ранее Минобороны России гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Ведомство сообщало, что вооруженные силы России нанесли серию ударов по критическим военным объектам на Украине, ликвидировав склады, системы ПВО и позиции иностранных наемников.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

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    27 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попыток европейских стран препятствовать миру на Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия запросила провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому вопросу, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он указал, что инициатива связана с угрозами для международного мира, которые исходят от некоторых европейских государств. По его словам, эти страны пытаются препятствовать мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Полянский уточнил, что европейские спонсоры Киева инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая в 22:00 по московскому времени. В ответ Россия подала встречный запрос, предложив обсудить угрозы международной безопасности из-за вмешательства ряда европейских государств.

    Дипломат выразил ожидание, что заседание, инициированное Москвой, будет назначено на 30 мая в 17:00 по московскому времени.

    В апреле Россия запрашивала консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике.

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    27 мая 2025, 14:37 • Новости дня
    Лавров обвинил Францию в ведении войны против России

    Лавров заявил о применении французских ракет Киевом для ударов по РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России обвинил Францию в военной поддержке Киева, подчеркнув использование французских ракет для атак по территории России.

    Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о невовлеченности Парижа в конфликт с Россией не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    По его словам, Франция участвует в боевых действиях против России, поскольку французские ракеты дальнего радиуса используются украинскими вооруженными силами для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что Барро лукавит, говоря о содействии Франции только суверенитету и целостности Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал французскому коллеге вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Франция обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый французский посол в Москве Николя де Ривьер заявил о стремлении возобновить диалог между Россией и Францией. Франция сформулировала около половины всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России. Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

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    27 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Вальдемар Гердт: Заявлениями о дальнобойном оружии для Украины Мерц втягивает Германию в авантюру

    Немецкий политик объяснил слова Мерца о дальнобойном оружии для Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине на фоне дискуссии о снятии ограничений по дальности ударов. Основная причина такого шага – желание Берлина избежать недовольства со стороны граждан, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.

    «Олаф Шольц, будучи канцлером Германии, выступал против поставок Украине дальнобойного оружия. Мне кажется, он четко понимал последствия реализации такого решения и свою ответственность за это. Нужно отдать ему должное, себе он не изменил. Нынешний глава немецкого правительства проявил себя как слабохарактерный политик», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага.

    Собеседник указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер, представитель христианских демократов, заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова. «У власти нет четкой политики. Фридрих Мерц – ведомый: в какую сторону дует ветер, туда он и плывет», – пояснил спикер.

    Гердт не исключил, что сделать такое заявление канцлера подтолкнули заинтересованные зарубежные круги. «Досадно, что у такой страны, как ФРГ, нет лидера, защищающего интересы своей страны и собственного народа. Отличительная черта нынешнего канцлера – глупость и непрофессионализм. Своими действиями он рискует втянуть Берлин в авантюру, о последствиях которой даже не подозревает», – акцентировал экс-депутат Бундесвера.

    По мнению Гердта, в Германии неслучайно засекретили поставки вооружений Украине. «Основная причина такого шага – желание избежать гнева и недовольства со стороны граждан страны. Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», – считает бывший парламентарий.

    Вместе с тем, это может стать своего рода ширмой для передачи Киеву ракет Taurus. «Я вполне допускаю такой сценарий. Тем более, что с территории Украины уже наносили дальнобойные удары по России. Атаки проводятся и беспилотниками, о чем немецкая пресса предпочитает умалчивать. Но стоит отметить, что в вопросе поставок Taurus ФРГ зависит от США: без поддержки со стороны американцев власти не станут передавать ракеты», – указал собеседник.

    «Как бы то ни было, возможное решение по поставкам глобально не изменит ход боевых действий, но приведет к эскалации и новым жертвам. Я надеюсь, что те люди, которые 1 и 9 мая принимали участие в демонстрациях в городах ФРГ, смогут остановить нагнетание ситуации правительством», – заключил Гердт.

    В понедельник Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Британия, Франция и США отменили ограничения на дальность ударов полученного Украиной оружия. «Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», – сказал он.

    Позже в Берлине опровергли смену политики ФРГ. «Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет», – вице-канцлер Ларс Клингбайль.

    Но во вторник Мерц продолжил настаивать: сраны Запада сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия, поставляемого Украине. Решение, по его словам, было принято еще несколько месяцев назад. «Страны, которые ввели ограничения дальнобойности, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад», – сказал канцлер.

    На этом фоне в прессе появились сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин не станет объявлять о передаче отдельных видов вооружений. Он пояснил, что ФРГ не хочет, чтобы эту информацию получила Россия.

    Мерц своим заявлением напугал жителей Сувалкского коридора: жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать регион, пишет Bild. Они опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции Прибалтики от остальной части НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии о снятии ограничений, заявил, что такое решение, если оно было принято, «достаточно опасное» и идет вразрез с устремлениями по урегулированию конфликта на Украине.

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    27 мая 2025, 17:47 • Новости дня
    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине

    Сенатор Климов: Запрошенное Россией заседание СБ ООН позволит развенчать фейки ЕС по Украине

    В Совфеде назвали цель запрошенного Россией заседания в СБ ООН по Украине
    @ Xinhua/Xie E/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инициированное Россией заседание ООН из-за попыток Европы помешать урегулированию на Украине крайне важно. Страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах смогут получить дополнительную информацию о российской позиции и подлинной ситуации на территории Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Нынешняя гибридная война развивается на нескольких направлениях. Часть из них – информационный и дипломатический аспект – находит воплощение на площадке ООН. Страны ЕС и НАТО в этом противостоянии пытаются достичь своих результатов. Мы же должны своевременно на это реагировать», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Решение России запросить заседание Совбеза ООН особенно важно на фоне попыток европейцев помешать украинскому урегулированию мирным путем, говорит парламентарий. Оно, как ожидается, состоится на следующий день после анонсированного европейской стороной обсуждения гуманитарной обстановки на Украине.

    «Принципиальное различие между инициированным нами и предложенным ЕС и НАТО заседаниями состоит в том, что мы намерены озвучить факты, а западные деятели, в чьих интересах работает киевское руководство, – пропаганду», – указал спикер.

    «Инициатива российского постпредства позволит представить наши аргументы. И те, кто считает нас своими партнерами, страны мирового большинства, а также разумные люди в недружественных государствах получат дополнительные источники информации о позиции Москвы и подлинной ситуации на территории Украины», – акцентировал собеседник.

    «Нам надо пользоваться любой возможностью для того, чтобы доносить правду. Чем чаще это будет происходить, тем лучше. Тем более что у нас очень мощные аргументы», – заключил Климов.

    Напомним, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с попытками европейских стран препятствовать миру на Украине. По мнению Дмитрия Полянского, первого зампостпреда РФ при организации, сложившееся положение дел угрожает глобальной стабильности в целом. Он отметил, что встреча может состояться 30 мая.

    В то же время дипломат рассказал, что европейские партнеры Киева уже инициировали собственное заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине, которое запланировано на 29 мая. Таким образом, предложение Москвы стало ответом на идею стран ЕС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о косвенном участии Европы в конфликте. По его словам, государства объединения продолжают поставки вооружений ВСУ. Кроме того, некоторые западные государства активно обсуждают возможность отправки контингента ЕС на территорию Украины. Он также добавил, что многие СМИ непосредственно вовлечены в кампанию по срыву текущего переговорного процесса.

    Песков подчеркнул, что значительное число медиа сознательно выступают за стимулирование США к расширению ограничительных мер против России. По его оценке, данные тенденции легко заметить, и в Кремле прекрасно осознают происходящее.

    Тем временем глава МИД России Сергей Лавров указал, что французские ракеты дальнего радиуса используются для ударов по российской территории. Министр добавил, что атаки зачастую направлены на гражданские объекты.

    Лавров также подчеркнул, что его французский коллега Жан-Ноэль Барро лукавит, говоря о содействии Франции «только суверенитету и целостности» Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал ему вспомнить лозунг «Свобода, равенство, братство», который, по словам Лаврова, включает и права человека, о которых Париж обычно говорит по всему миру, но игнорирует в ситуации вокруг конфликта на Украине.

    Коментарии (6)
    27 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о признании заслуг советской школы воспитания противниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин указал, что заслуги советской системы воспитания признавались даже противниками после окончания Великой Отечественной войны.

    Советский Союз сумел добиться Победы в Великой Отечественной войне во многом благодаря школе и воспитанию, основанному на преданности своему Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ»), передает ТАСС.

    «И в конце войны, и после уже [противники] говорили, что Советский Союз выиграл войну прежде всего благодаря школе, благодаря тому, что воспитание граждан страны в духе преданности своему народу, своему Отечеству в значительной степени легло в основу Победы в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин назвал внутреннюю мобилизацию россиян главной задачей текущего времени.

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    27 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин на набсовете АНО «РСВ» признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин признался, что не считает себя «киборгом»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») президент Владимир Путин поделился личной историей, связанной с необычной характеристикой от знакомого.

    Путин рассказал о том, что один из его близких людей однажды назвал его «киборгом», передает ТАСС. Президент подчеркнул, что это определение не было комплиментом и ему неприятно так себя ощущать.

    «Мне как-то – не так уж давно – один достаточно близкий человек сказал: "Ну ты киборг". Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно: чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», – отметил глава государства.

    Ранее Путин поделился подробностями своего плотного графика и быта, отметив, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки.

    Коментарии (6)
    27 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации

    Путин на набсовете АНО «РСВ» поручил создать условия для самореализации участников СВО

    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») один из его участников поднял вопрос поддержки бойцов после возвращения, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин отметил: «Идея, которую вы сейчас изложили, это создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках специальной военной операции. Вот сама по себе задача чрезвычайно важна».

    Путин подчеркнул, что в администрации президента и правительстве уже обсуждают и реализуют меры по поддержке ветеранов. Он добавил, что новые предложения также будут учитываться в общей системной работе по этому направлению.

    Ранее Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

    Коментарии (2)
    27 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»

    Путин на заседании набсовета АНО «РСВ» поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»

    Путин поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ«) положительно оценил идею создания одноименного раздела на «Госуслугах».

    В ходе заседания прозвучало предложение от вице-президента ПАО «Ростелеком» Дмитрия Огуряева создать на «Госуслугах» раздел «Россия – страна возможностей», где были бы размещены полезные материалы и информация о проектах, сообщается на сайте Кремля.

    «Предложение я услышал, хорошее», – оценил Путин.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что уже созданы инструменты, которые позволят быстро реализовать инициативу. Он также отметил, что для этого не потребуется дополнительное финансирование.

    Ранее Путин рассказал о росте числа иностранных участников платформы «Россия – страна возможностей».

    Коментарии (2)
    27 мая 2025, 17:20 • Новости дня
    Жителя ЛНР приговорили к 17 годам за передачу разведданных Украине

    Верховный суд ЛНР осудил мужчину за госизмену и передачу данных ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Станислава Удовику признали виновным в передаче украинским спецслужбам информации о военных объектах на территории ЛНР.

    Верховный суд Луганской народной республики вынес приговор 21-летнему жителю Старобельского района, который передавал украинским спецслужбам сведения о дислокации российских войск, сообщает РИА «Новости».

    По информации старшего помощника прокурора ЛНР Елены Усачевой, мужчину признали виновным в государственной измене и осудили к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 100 тыс. рублей.

    Установлено, что в августе 2023 года Станислав Удовика добровольно собирал данные о местах размещения российских подразделений, участвующих в спецоперации, и передавал их украинской стороне через интернет-мессенджеры.

    Удовику задержали сотрудники УФСБ России по ЛНР совместно с Росгвардией.

    Сотрудники спецслужб также пресекли деятельность жительницы Донецка, которую подозревают в передаче средств на нужды вооруженных сил Украины.

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    27 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    Госдума приняла закон ЕР о стандартизации отчетности для управляющих компаний ТСЖ и ЖСК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла закон о единой форме отчетности для управляющих компаний (УК) и ТСЖ, вступающий в силу с начала 2026 года.

    Заседание Госдумы завершилось принятием во втором и третьем чтениях законопроекта, обязывающего управляющие организации, ТСЖ и ЖСК предоставлять собственникам жилья отчетность по утвержденной Минстроем форме, передает ТАСС. Отчеты должны размещаться с первого квартала 2026 года.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новый закон сделает работу управляющих компаний прозрачнее, позволив жителям отслеживать, как расходуются их деньги. «Принятый федеральный закон обязывает обслуживающие многоквартирные дома организации предоставлять собственникам информацию о своей работе по управлению МКД. Это позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги, повысить прозрачность деятельности УК, ТСЖ, ЖСК, а также сделать более эффективным контроль за их работой», – написал Володин в своем Telegram-канале.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев ранее пояснил, что сейчас отчеты управляющих компаний зачастую ограничиваются минимальной информацией, которую сложно проверить. По его словам, введение стандартизированной формы откроет доступ к информации о тратах и деятельности УК для всех собственников жилья.

    Зампред комитета ГД Сергей Колунов уточнил, что отчеты будут размещаться на портале ГИС ЖКХ, что обеспечит доступность данных для граждан.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что граждане, которые платят за капитальный ремонт, должны понимать, на что идут потраченные средства. Он поручил вывести из-под НДС работы по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирных домах, независимо от управляющей организации.

     

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