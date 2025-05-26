Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?9 комментариев
Выпускники платформы «Россия – страна возможностей» представили проекты будущего
Стало известно о выработке 10 направлений развития России на форуме «Сенеж»
В Мастерской управления «Сенеж» 250 финалистов и участников проектов президентской платформы объединились для выработки идей по развитию страны в десяти ключевых направлениях.
Форум «Команда возможностей» в Мастерской управления «Сенеж» объединил представителей президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В мероприятии принимают участие 250 выпускников и финалистов таких проектов, как «Лидеры России», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», а также сотрудники РСВ. Их целью стало формирование пула инициатив для позитивных изменений в государстве.
Первый замгендиректора платформы Геннадий Гурьянов отметил: «Сегодня в Сенеже работают талантливые и неравнодушные лидеры из самых разных сфер – от политики до айти-сектора. Став частью большой Команды возможностей, они являются инициаторами изменений, приобщаются к ответственности за будущее России, вдохновляют и помогают находить решения, которые будут работать и приносить пользу людям».
Участники форума проводят форсайт-сессии по десяти направлениям, среди которых укрепление национального самосознания, ресоциализация участников СВО, развитие молодежных инициатив, раскрытие потенциала малых городов и сел, а также анализ роли блогосферы в гражданском обществе и противодействие информационным войнам. В работе форума активно участвуют выпускники различных образовательных программ, которые отмечают ценность мультидисциплинарного подхода и искренности идей.
В программе предусмотрены лекции и мастер-классы известных общественных деятелей и медиаэкспертов, включая Александра Асафова, Лилию Сумарокову и Андрея Левандовского. Итогом форума станет портфель перспективных проектов, который участники представят экспертной комиссии 27 мая.