Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.3 комментария
Fitch сохранило рейтинг Украины на уровне ограниченного дефолта
Украина сохранила статус ограниченного дефолта по версии Fitch, при этом долгосрочный рейтинг в национальной валюте остался на отметке CCC+.
Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне «ограниченного дефолта» (RD), передает РИА «Новости».
Прогнозы по суверенным рейтингам ниже уровня «CCC+» агентство традиционно не предоставляет. Рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне «CCC+», краткосрочные рейтинги Украины в обеих валютах остались на уровне «C», а рейтинг странового потолка – на уровне «B-».
Аналитики Fitch считают, что Украина продолжает проходить процедуру широкой реструктуризации, причем ВВП-варранты могут потерять свою силу только после 31 мая, когда ожидается очередной платеж. Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте останется на текущей отметке до урегулирования вопросов с большинством иностранных коммерческих кредиторов.
Министерство финансов Украины ранее сообщило о росте госдолга в марте на 1,56%, до 171,73 млрд долларов.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет.
Киев ранее не смог договориться с иностранными держателями части привязанных к ВВП облигаций госдолга о реструктуризации.
Financial Times отмечала, что Украина может объявить дефолт в конце мая. Западные инвесторы превратили долги Украины в золотую жилу.