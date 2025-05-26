Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.3 комментария
Стало известно о постоянных неполадках установок ЗРК Patriot Украины
Системы ПВО Patriot, состоящие на вооружении ВСУ, работают не на полную мощность из-за регулярных повреждений и необходимости ремонта отдельных установок, пишет журнал Economist.
Пусковые установки ЗРК Patriot, состоящие на вооружении ВСУ, постоянно сталкиваются с проблемами функционирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Economist.
Отмечается, что эти системы не работают в полной мере, так как часть установок регулярно получает повреждения и отправляется на ремонт. По информации издания, Киев располагает по меньшей мере восемью батареями Patriot, однако в любой момент некоторые из них могут быть выведены из строя или находиться на техническом обслуживании. Эксперты отмечают, что подобные системы, способные эффективно противостоять баллистическим ракетам, имеют очень немногие страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ признали слабость комплексов Patriot против российских баллистических ракет. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине.