Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.0 комментариев
Ученые заметили гигантский объект в форме птицы над Солнцем
На снимке, сделанном телескопом LASCO, обнаружен необычный объект, напоминающий птицу с крылом длиной около 150 тыс. км, парящий высоко над Солнцем.
Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали необычный оптический объект над Солнцем, сообщает РИА «Новости». По данным лаборатории, объект напоминает птицу или летательный аппарат с ярким плазменным следом, а его размер превышает размеры Земли более чем в 10 раз.
Как уточнили специалисты, ширина «крыла» загадочного объекта составляет примерно 150 тыс. километров, а находится он на высоте около двух миллионов километров над поверхностью Солнца. Снимок был получен 24 мая в 10:00 по московскому времени одним из телескопов LASCO.
В лаборатории отметили, что подобные снимки, на которых видны структуры с плазменным следом, встречаются крайне редко. Природа этого явления пока не раскрыта, но ученые продолжают анализировать полученные данные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле в ночь на 17 мая стартовала магнитная буря класса G2. К утру ее интенсивность снизилась до слабого уровня G1.
Ранее ученые предупреждали, что в выходные ожидается заметное усиление магнитной активности, которое связали с крупной корональной дырой на Солнце.