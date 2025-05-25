Ученые заметили гигантский объект в форме птицы над Солнцем

Tекст: Ольга Иванова

Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали необычный оптический объект над Солнцем, сообщает РИА «Новости». По данным лаборатории, объект напоминает птицу или летательный аппарат с ярким плазменным следом, а его размер превышает размеры Земли более чем в 10 раз.

Как уточнили специалисты, ширина «крыла» загадочного объекта составляет примерно 150 тыс. километров, а находится он на высоте около двух миллионов километров над поверхностью Солнца. Снимок был получен 24 мая в 10:00 по московскому времени одним из телескопов LASCO.

В лаборатории отметили, что подобные снимки, на которых видны структуры с плазменным следом, встречаются крайне редко. Природа этого явления пока не раскрыта, но ученые продолжают анализировать полученные данные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле в ночь на 17 мая стартовала магнитная буря класса G2. К утру ее интенсивность снизилась до слабого уровня G1.

Ранее ученые предупреждали, что в выходные ожидается заметное усиление магнитной активности, которое связали с крупной корональной дырой на Солнце.