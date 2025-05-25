При выборе фильмов для школьной программы расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие». Но они не понимают методов образования. А педагоги знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.9 комментариев
Путин поздравил химиков с профессиональным праздником
Путин назвал химическую промышленность одним из ключевых секторов экономики России
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем химика подчеркнул роль химической промышленности для технологического суверенитета и обороны, обратив внимание на инновации и подготовку специалистов.
Поздравительная телеграмма Путина работникам и ветеранам химической промышленности и науки опубликована на сайте Кремля. «Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – Днем химика, который был учрежден 60 лет назад, в мае 1965 года. Химическая промышленность – один из ключевых секторов отечественной экономики, важнейший элемент технологического суверенитета и обороноспособности страны», – говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что успех отрасли напрямую зависит от труда коллективов предприятий и научных центров, которые обеспечивают разработку современных материалов и незаменимых компонентов для энергетики, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства и других сфер.
Президент отметил, что для развития и сохранения конкурентоспособности необходимо активнее проводить научные исследования, внедрять инновационные технологии, отвечающие высоким стандартам безопасности и экологии. Он также указал на важность привлечения инвестиций, создания современных химических кластеров и подготовки квалифицированных кадров с передовыми компетенциями.
Ранее Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий указал на то, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.
В марте прошлого года депутат Госдумы Мария Василькова заявила, что кадровый дефицит является одним из главных факторов, замедляющих развитие химической промышленности в России, в решении этого вопроса нужен системный подход.