  • Новость часаГладков сообщил об отключении электроэнергии в населенных пунктах Белгородской области
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    При выборе фильмов для школьной программы радикально расходятся мнения педагогов и кинематографистов. Киношники лучше знают, какие фильмы «великие», а какие – конъюнктура и шлак. Но они не понимают сути и методов образования. А педагоги лучше знают, как донести что-то школярам, но не являются специалистами в кино.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    24 мая 2025, 23:19 • Новости дня

    Гладков сообщил об отключении электроэнергии в населенных пунктах Белгородской области

    Губернатор: В 14 населенных пунктах региона отключена электроэнергия

    Tекст: Ирма Каплан

    Валуйский округ Белгородской области столкнулся с масштабным сбоем в электроснабжении, который затронул несколько поселков и сел одновременно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Аварийное отключение электроэнергии произошло в Валуйском округе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона.

    «В Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии», – написал он.

    По словам Вячеслава Гладкова, без электричества остались частично поселок Уразово, а также полностью села Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки.

    Работы по восстановлению электроснабжения начнутся после получения разрешения от министерства обороны России. Аварийные службы ожидают согласования для начала устранения последствий аварии, уточнил глава региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские дроны сбрасывают на территорию Белгородской области мины, которые замаскированы под обычные сельскохозяйственные объекты, включая кукурузу, рассказал российский сапер с позывным «Шмель».

    24 мая 2025, 04:14 • Новости дня
    В МВД нашли способ тотально защитить граждан от мошенников

    В МВД рассмотрели идею тотального запрета на кредиты для россиян ради защиты

    В МВД нашли способ тотально защитить граждан от мошенников
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В МВД России рассматривается инициатива полного запрета на выдачу кредитов гражданам с возможностью индивидуальной разблокировки ради предотвращения мошенничества.

    Возможность введения тотального запрета на оформление кредитов с дальнейшей индивидуальной разблокировкой, рассматривается в ведомстве, сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов на киберфестивале Positive Hack Days.

    «У нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», – приводит его словам агентство «Прайм».

    По словам Филиппова, каждый гражданин, который пожелает оформить кредит, в случае реализации инициативы будет проходить консультацию в МВД, чтобы сотрудники ведомства, задавая вопросы, удостоверились, что деньги не окажутся у мошенников.

    Филиппов подчеркнул, что такая мера стала бы «серьезным ударом» по киберпреступности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.

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    24 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    Bloomberg: Брюссель рассматривает отключение более 20 российских банков от SWIFT
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз обсуждает вариант исключения свыше двадцати российских банков из международной системы SWIFT, а также меры по нефтяному потолку и «Северному потоку», пишет Bloomberg.

    По сведениям источников агентства, эта мера обсуждается в рамках следующего пакета санкций против России, передает ТАСС.

    Также отмечается, что в Брюсселе анализируют возможность снижения предельной стоимости российской нефти и введения ограничений в отношении проекта «Северный поток».

    Подчеркивается, что обсуждаемые инициативы пока находятся на предварительной стадии и решения еще не приняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть.

    При этом Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

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    24 мая 2025, 14:20 • Видео
    Павел Дуров против Франции

    Павел Дуров обвинил власти Франции в давлении и в желании повлиять на результат выборов в Молдавии и Румынии. Румынии, где только что закончилась президентская кампания, это признание грозит беспорядками. Но почему Дуров пошел против французских властей, от которых зависит?

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    24 мая 2025, 07:25 • Новости дня
    Овечкин стал первым россиянином – обладателем приза Марка Мессье

    НХЛ сообщила о вручении Овечкину приза Марка Мессье

    Овечкин стал первым россиянином – обладателем приза Марка Мессье
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25, сообщает Национальная хоккейная лига на своем сайте.

    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем премии Марка Мессье за лидерство в НХЛ в сезоне 2024/25. Он отмечен как «игрок, который демонстрирует отличные лидерские качества для своей команды на льду и за его пределами», сказано в сообщении на сайте НХЛ.

    «Овечкин, сыгравший в своем 20-м сезоне в НХЛ и 16-м в качестве капитана «Вашингтона» (что стало третьим по продолжительности пребыванием в команде в истории Лиги), 6 апреля завершил «ГОНКУ GR8» и превзошел Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ, а это рекорд Величайшего, удерживавшийся более 31 года», – перечисляют достижения Ови в НХЛ.

    Там добавили, что Овечкин завершил сезон с 897 голами, что на три гола больше, чем у Гретцки за всю его легендарную карьеру, и вывел «Вашингтон Кэпиталз» (51-22-9, 111 очков) на второе место в турнирной таблице Лиги и на первое место в Восточной конференции впервые с сезона 2016/17.

    Кроме того, Овечкин стал первым россиянином, который удостоился этой награды с момента учреждения в сезоне-2006/07.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм преподнес российскому нападающему Александру Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

    Кроме того, фанаты отправили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки. Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.

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    24 мая 2025, 11:54 • Новости дня
    The Times: Россия превзошла Украину в производстве и применении FPV-дронов
    The Times: Россия превзошла Украину в производстве и применении FPV-дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия опережает Украину в производстве и использовании беспилотных летательных аппаратов средней дальности, пишет The Times.

    По данным британского издания, новое поколение российских FPV-дронов и их оптоволоконных аналогов заметно изменили обстановку на линии фронта и способы ведения боевых действий, передает The Times.

    The Times приводит мнение командира пехотного батальона ВСУ, который заявил, что из-за появления новых беспилотников изменения в боевых действиях происходят настолько быстро, что принятые месяц назад концепции уже не работают. Он отметил, что за одну неделю дальность поражения российских дронов увеличилась на четыре километра.

    Издание указывает, что дроны оказали существенное влияние на применение бронетехники: ранее она считалась незаменимой на поле боя, однако теперь стала легкой мишенью и практически утратила свою эффективность вдоль линии соприкосновения.

    Один из бойцов ВСУ сообщил изданию, что российские дроны скапливаются вокруг бронетехники, когда та приближается к передовой, и отметил, что эпоха танков подошла к концу.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что иностранные военные и политики анализируют российские подходы и технические новшества, применяемые в ходе специальной военной операции. Кроме того, Путин назвал развитие беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений для российских Вооруженных сил.

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    24 мая 2025, 03:16 • Новости дня
    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе

    Минобороны: Механик-водитель спас раненого товарища и отбился от дрона ВСУ

    Российский военнослужащий спас товарища и отбился от ударного дрона-камикадзе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Гвардии старший сержант Александр Гоппе спас раненого сослуживца, сбил вражеский беспилотник и продолжил выполнение боевой задачи, рассказали в Минобороны России

    Российский военнослужащий механик-водитель Александр Гоппе сумел спасти раненого сослуживца во время артиллерийского обстрела и отбиться от дрона-камикадзе стрелковым оружием, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В ведомстве сообщили, что гвардии старший сержант Александр Гоппе в составе расчета самоходной артиллерийской установки «Мста-С» подвергся артобстрелу, кроме того, был ранен один из сослуживцев Александра.

    «Переместив раннего товарища в безопасное место, начал оказывать ему первую медицинскую помощь, заметив приближение вражеского дрона-камикадзе. Из личного стрелкового оружия метким огнем Александр уничтожил беспилотник противника», – рассказали в оборонном ведомстве.

    Передав раненого товарища группе эвакуации, Гоппе оперативно добрался до запасной позиции, с которой продолжил уничтожение огневых точек противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военнослужащий из района Ковалевки в ЛНР смог выжить в плену после того, как его товарищ обратился к российским военным за помощью.

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    23 мая 2025, 23:45 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена военнослужащими ВС России сел в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье
    @ Telegram-канал телеканала «Звезда» - Zvezdanews

    Tекст: Ирма Каплан

    Борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Самолет с освобожденными военнослужащими и гражданскими прилетел в подмосковный аэропорт. На борту находились 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, которых удерживали ВСУ.

    Выходя из самолета, военнослужащие развернули российский флаг, передает телеканал «Звезда».

    В Минобороны России уточнили, что обмен прошел согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле между представителями России и киевского режима. Аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских было передано украинской стороне.

    Вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

    Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, перед обменом украинские военнопленные заявили, что готовы выбрать тюрьму вместо возвращения на фронт, предпочитая отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

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    24 мая 2025, 02:46 • Новости дня
    Суд изъял имущество экс-чиновников Камчатки на 16,7 млрд рублей

    Tекст: Ирма Каплан

    Ленинский районный суд Владивостока взыскал в доход государства активы бывших чиновников Камчатки на сумму 16,7 млрд рублей, включая объекты недвижимости.

    Судебное решение по иску Генеральной прокуратуры было принято в отношении основных ответчиков, среди которых бывшие чиновники Камчатского края: экс-заместитель министра имущественных и земельных отношений региона Владимир Балакаев, зампредседателя правительства края Юрий Зубарь и депутат заксобрания Александр Иванчей, передает ТАСС.

    «Суд постановил иску удовлетворить и обратить поименованные в иске объекты в доход государства», – сообщил источник агентства.

    Согласно материалам дела, эти граждане через третьих лиц контролировали морской порт Петропавловска-Камчатского и группу компаний «Терминал», приобретали предприятия в Камчатском и Приморском краях и извлекали незаконную прибыль для себя и своих родственников.

    Общая стоимость активов, которые были признаны приобретенными коррупционным путем, составила 16,7 млрд рублей. В доход государства обращены поименованные в иске объекты недвижимости и доли в компаниях.

    В рамках обеспечительных мер суд ранее арестовал 25 жилых и нежилых зданий и 17 земельных участков площадью около 40 тыс. кв. метров. Кроме этого, арестовано имущество, принадлежащее бывшим чиновникам, членам их семей и аффилированным компаниям.


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    24 мая 2025, 06:41 • Новости дня
    Прилепин сообщил о 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных на Украине

    Прилепин: Порядка 13 тыс. политзаключенных и пленных остались на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин обратил внимание на ситуацию с тысячами политзаключенных и гражданских лиц, оставшихся в плену на Украине.

    Почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине, заявил Прилепин ТАСС.

    «Жуткие цифры: еще порядка 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении»,  – сказал Прилепин.

    Он добавил, что эти цифры остаются неизменными, несмотря на обмены.

    По словам Прилепина, его штаб два года боролся за пророссийских политических заключенных и поднимал вопрос о практике их обмена. Штаб ведет работу по составлению списка гражданских пленных на основе обращений родственников и аналитики судебной системы Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    До этого Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    24 мая 2025, 02:31 • Новости дня
    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области

    Москалькова о вернувшихся из плена россиянах: они возвратились победителями

    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области
    @ Пресс-служба Госдумы России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Освобожденные из украинского плены жители Курской области прибыли в пункт временного размещения (ПВР), где после дороги смогли отдохнуть и встретиться с близкими, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Освобожденные из плена ВСУ жители Курской области были доставлены в пункт временного размещения после обмена, врио губернатора региона Александр Хинштейн лично встретил и вернувшихся домой курян, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные – они возвратились победителями. На родной земле их ждут родные и близкие», – написала она.

    Москалькова уточнила, что на родине им предстоят реабилитация, лечение, возвращение к нормальной жизни, а власти помогут и поддержат вернувшихся домой граждан.

    Врио губернатора региона Александр Хинштейн, который встречал автобус с курянами, в своем Telegram-канале также поделился информацией об их возвращении и выложил несколько фото.

    «На территорию одного из ПВР города прибыл автобус с 18 жителями приграничья. Напомню, что двух человек на скорой доставили в Курскую областную больницу,  сейчас они находятся под присмотром медиков. Нескольких сразу забрали родственники», – сообщил он.

    Хинштейн добавил, что на месте вручил каждому жителю приграничья сертификат на 30 тыс. рублей, «чтобы люди могли купить себе вещи первой необходимости». Это региональная дополнительная мера поддержки к остальным, в том числе к ежемесячной выплате в 65 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    24 мая 2025, 06:27 • Новости дня
    Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца Липецкой области

    Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца

    Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца Липецкой области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Падения беспилотников в промышленной зоне города Ельца Липецкой области произошли в ночь на воскресенье, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

    Беспилотники упали в промышленной зоне Ельца Липецкой области, угроза атаки БПЛА действует в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

    «Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы. Угроза атаки БПЛА сохраняется», – написал Артамонов в Telegram-канале.

    Ранее он сообщил о массированному налету БПЛА.

    «Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце», – уточнил он.

    В течение ночи на территории всей Липецкой области был введен режим воздушной опасности. Угроза атаки БПЛА существовала на территории города Липецка и Липецкой области.

    «Вводится красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для Ельца, Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского МР», – написал губернатор в пять утра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву.

    До этого, в Ельце в результате падения беспилотника и вызванного этим пожара в промышленной зоне пострадали восемь человек.

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    24 мая 2025, 00:17 • Новости дня
    ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР

    Один человек ранен в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ за сутки

    Tекст: Ирма Каплан

    На территории Донецкой Народной Республики зафиксировано 12 обстрелов за сутки, один мирный житель пострадал, были повреждены объекты инфраструктуры, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

    Вооруженные формирования Украины в течение суток нанесли 12 ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, результате атак был ранен один мирный житель.

    В сообщении уточняется, что были повреждены восемь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры в различных районах республики.

    Атаки фиксировались на донецком, горловском и макеевском направлениях. ВСУ выпустили 19 различных боеприпасов при нанесении ударов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские боевики применили несколько ударных беспилотников для атаки на одну из крупнейших электростанций в Донецкой народной республике.




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    24 мая 2025, 03:58 • Новости дня
    Ученые выявили связь СДВГ с болезнями сердца и диабетом

    Эксперт Киреева заявила о сопутствующих болезнях при СДВГ у взрослых

    Ученые выявили связь СДВГ с болезнями сердца и диабетом
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Связь между синдромом дефицита внимания (СДВГ) и гиперактивности с хроническими болезнями, включая ожирение и сахарный диабет, была выявлена в ходе исследований, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ИНН Пироговского университета Ирина Киреева.

    Исследования выявили высокий риск ожирения, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых болезней у пациентов с этим диагнозом. В одном из крупных исследований, в котором приняли участие более 30 тыс. взрослых с СДВГ, специалисты зафиксировали заметно большее число как психических, так и физических заболеваний, поделилась она с РИА «Новости».

    «Это может быть связано с нездоровым образом жизни и хроническим стрессом, сопутствующим психическим расстройствам, общими генетическими факторами», – отметила специалист.

    Киреева отметила, до 87% детей с СДВГ также имеют дополнительные психические расстройства. Симптомы СДВГ проявляются при различных психических заболеваниях, включая тревожные, депрессивные и маниакальные расстройства, а также шизофрению и разные формы аутизма.

    Кроме того, проявления СДВГ часто пересекаются с симптомами астенического синдрома, который сопровождает множество физических болезней.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые из Медицинского колледжа Университета Шаньтоу в КНР установили, что оптимальная частота половых актов может помочь снизить вероятность депрессии у молодых и средневозрастных граждан.

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    24 мая 2025, 04:29 • Новости дня
    Депутат Говырин назвал категории граждан с повышенной с 1 июня пенсией

    Депутат Говырин: У граждан, кто отметил 80 лет в мае, с июня повысится пенсия

    Tекст: Ирма Каплан

    Фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

    «С 1 июня ряд пенсионеров в России начнет получать повышенные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Наиболее заметной прибавкой станет удвоение фиксированной части страховой пенсии для граждан, которым в мае исполнилось 80 лет», – сообщил он РИА «Новости».

    Прирост составит 8 907 рублей 70 копеек в месяц, а при оформленном уходе за пенсионером добавят еще 1 314 рублей. Таким образом, общее увеличение может достичь 10 221 рублей 70 копеек.

    Говырин подчеркнул, что эти выплаты начисляются автоматически, и обращаться в Социальный фонд России не требуется.

    Аналогичная мера распространяется на инвалидов I группы, если инвалидность установлена в мае, при наличии соответствующего заключения. Это правило применяется независимо от возраста.

    Если на иждивении пенсионера находятся нетрудоспособные члены семьи, к фиксированной части доплачивается по 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, максимум за троих. Таким образом, ежемесячная прибавка для пенсионера-опекуна может быть выше.

    Выплаты назначаются на постоянной основе и выплачиваются ежемесячно. Перерасчет пенсий происходит автоматически на основе данных из государственных реестров, в том числе из ЗАГС и МСЭ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, парламентарии одобрили механизм выбора способа получения пенсий для бывших силовиков и их семей, включая доставку через почтовые отделения.

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    24 мая 2025, 07:11 • Новости дня
    Сальдо рассказал, как ВСУ превращают Херсон в узловой пункт обороны

    Сальдо: ВСУ превращают Херсон в узловой пункт обороны

    Tекст: Ирма Каплан

    ВСУ превращают Херсон в ключевой оборонный пункт, в городе участились облавы и репрессии против гражданского населения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Херсон превращается Вооруженными силами Украины в важный узел обороны, при этом свободно по городу могут перемещаться только боевики и наемники, часто в гражданской одежде, сообщил ТАСС губернатор области Владимир Сальдо.

    «Что касается самого города Херсона – поступающая информация говорит о том, что ВСУ превращают его, по своим довольно ограниченным возможностям, в узловой пункт обороны. <...> А для жителей – постоянные облавы, обыски, репрессии», – сказал он.

    По словам Сальдо, ВСУ опасаются местного населения и возвращения России, поэтому ужесточают порядки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные проводят разведывательно-диверсионные операции в районе правобережья Херсонской области, нанося урон противнику и возвращаясь на исходные позиции.

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    24 мая 2025, 02:15 • Новости дня
    Марочко сообщил о заходе ВС России в Юнаковку Сумской области

    Марочко: ВС России вошли в Юнаковку – логистический хаб ВСУ в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские подразделения зашли в населенный пункт Юнаковка в Сумской области Украины, который использовался ВСУ как крупный хаб для переброски военных в Курскую область, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военные подразделения вошли в Юнаковку Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на слова военного эксперта Андрея Марочко.

    «По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», – рассказал он.

    Ранее Марочко сообщал, что линия соприкосновения в Сумской области силами ВС России была отодвинута от границы с Курской областью более чем на 10 километров.

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