Гладков сообщил об отключении электроэнергии в населенных пунктах Белгородской области

Губернатор: В 14 населенных пунктах региона отключена электроэнергия

Tекст: Ирма Каплан

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Валуйском округе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона.

«В Валуйском округе произошло аварийное отключение электроэнергии», – написал он.

По словам Вячеслава Гладкова, без электричества остались частично поселок Уразово, а также полностью села Долгое, Знаменка, Кукуевка, Тогобиевка, Соболевка, Сухарево, Шведуновка и хутора Дубровки, Жердевка, Нижние Мельницы, Пригородные Тополи, Лобковка и Кургашки.

Работы по восстановлению электроснабжения начнутся после получения разрешения от министерства обороны России. Аварийные службы ожидают согласования для начала устранения последствий аварии, уточнил глава региона.

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