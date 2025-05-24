The Guardian: Европа опасается, что Трамп бросит Украину ради России

Tекст: Александра Юдина

По данным британского издания, европейские дипломаты выражают обеспокоенность тем, что Трамп может отказаться от поддержки Киева ради налаживания экономических связей с Россией, передает ТАСС.

The Guardian сообщила, что лидеры Европы, рассчитывавшие на введение новых ограничительных мер против Москвы, были огорчены и даже раздражены описанием недавнего телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным.

Издание отметило, что европейские власти делали вывод о намерении Вашингтона не ужесточать санкционное давление на Россию в ходе переговоров. По мнению газеты, уважительный характер диалога между американским и российским лидерами, а также отсутствие новых санкций, поднимает опасения о возможном выходе США из украинского конфликта, что европейские представители расценивают как «приближение кошмара Европы».

Как стало известно, 19 мая Трамп по телефону обсудил ситуацию на Украине с Владимиром Зеленским, а также с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии. По информации WSJ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» в конфликте на Украине.

Европейских лидеров ошеломил телефонный разговор Путина и Трампа, поскольку американский президент не намерен поддерживать продолжение боевых действий.